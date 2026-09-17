Benny Blanco: «Ονειρεύομαι να κάνω οικογένεια» – Όσα είπε για τη Selena Gomez

Η αποκάλυψη για το παιδί που θέλει να αποκτήσει με τη Selena Gomez και ένα όνειρο που θέλουν να κάνουν πραγματικότητα

Με μια ματιά Ο Benny Blanco επιβεβαιώνει την επιθυμία του να αποκτήσουν οικογένεια με τη Selena Gomez.

Ο Blanco δηλώνει έτοιμος και "πιέζει" για το επόμενο βήμα της δημιουργίας οικογένειας.

Η Selena Gomez έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία της για μητρότητα, εξετάζοντας παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, μοιράζεται το κοινό όνειρο της απόκτησης παιδιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο τη Selena Gomez και τον Benny Blanco, αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά και τώρα ο Benny Blanco έρχεται να επιβεβαιώσει πως είναι κάτι που περιμένει με ανυπομονησία.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa δίνει έμπνευση για το πιο ανατρεπτικό φθινοπωρινό μανικιούρ

Ο 38χρονος μουσικός παραγωγός μίλησε στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια. Όταν ρωτήθηκε για την επιθυμία της συζύγου του να γίνει μητέρα, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: είναι κι εκείνος περισσότερο από έτοιμος.

«Το πιέζω», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας με χιούμορ ότι κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσει το ζευγάρι σε αυτό το επόμενο βήμα. Η Selena Gomez είχε δώσει πρόσφατα τη δική της μικρή ένδειξη για το πόσο έντονα σκέφτεται τη μητρότητα. Σε Instagram Story μοιράστηκε μια φωτογραφία με ένα νεογέννητο μωρό και έγραψε από κάτω «One day..», συνοδεύοντας τα λόγια της με ένα emoji που δείχνει συγκίνηση. Η ανάρτηση ήταν αρκετή για να κάνει τους fans να αναρωτηθούν αν το ζευγάρι ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Η ίδια, άλλωστε, έχει μιλήσει δημόσια για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει η ίδια, καθώς μια εγκυμοσύνη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική της ζωή όσο και εκείνη ενός μωρού. Παρά τη δυσκολία αυτή, έχει αναφέρει ότι η παρένθετη μητρότητα και η υιοθεσία αποτελούν πιθανές επιλογές για εκείνη. Και ο Benny Blanco φαίνεται πως συμμερίζεται απόλυτα αυτή την επιθυμία. Μάλιστα, έχει μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο για τη σχέση της Selena με τα παιδιά, σημειώνοντας πως όταν βρίσκονται κοντά της, εκείνη σπεύδει να τους μιλήσει και να περάσει χρόνο μαζί τους.

Το ζευγάρι πλησιάζει πλέον την πρώτη επέτειο του γάμου του, στις 27 Σεπτεμβρίου, commemorate the day by watching their wedding speeches. Και ενώ οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν τη ζωή ως παντρεμένοι, η δημιουργία οικογένειας είναι ένα όνειρο που δείχνουν να μοιράζονται. Για τη Selena και τον Benny, λοιπόν, το επόμενο κεφάλαιο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από όσα έχουν ζήσει μέχρι σήμερα. Και αυτή τη φορά, φαίνεται πως το όνειρο είναι κοινό.

Διάβασε επίσης: