Celeb News 17.09.2026

Benny Blanco: «Ονειρεύομαι να κάνω οικογένεια» – Όσα είπε για τη Selena Gomez

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αποκάλυψη για το παιδί που θέλει να αποκτήσει με τη Selena Gomez και ένα όνειρο που θέλουν να κάνουν πραγματικότητα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Benny Blanco επιβεβαιώνει την επιθυμία του να αποκτήσουν οικογένεια με τη Selena Gomez.
  • Ο Blanco δηλώνει έτοιμος και "πιέζει" για το επόμενο βήμα της δημιουργίας οικογένειας.
  • Η Selena Gomez έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία της για μητρότητα, εξετάζοντας παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία.
  • Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, μοιράζεται το κοινό όνειρο της απόκτησης παιδιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο τη Selena Gomez και τον Benny Blanco, αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά και τώρα ο Benny Blanco έρχεται να επιβεβαιώσει πως είναι κάτι που περιμένει με ανυπομονησία.

Η Selena Gomez ποζάρει με λευκό φόρεμα σε ένα σκηνικό με πράσινο γκαζόν και λουλούδια.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa δίνει έμπνευση για το πιο ανατρεπτικό φθινοπωρινό μανικιούρ

Ο 38χρονος μουσικός παραγωγός μίλησε στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια. Όταν ρωτήθηκε για την επιθυμία της συζύγου του να γίνει μητέρα, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: είναι κι εκείνος περισσότερο από έτοιμος.

Ο Benny Blanco και η Selena Gomez ποζάρουν χαμογελαστοί σε χιονισμένο τοπίο, αποκαλύπτοντας τη σχέση τους.
https://www.instagram.com/selenagomez/

«Το πιέζω», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας με χιούμορ ότι κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσει το ζευγάρι σε αυτό το επόμενο βήμα. Η Selena Gomez είχε δώσει πρόσφατα τη δική της μικρή ένδειξη για το πόσο έντονα σκέφτεται τη μητρότητα. Σε Instagram Story μοιράστηκε μια φωτογραφία με ένα νεογέννητο μωρό και έγραψε από κάτω «One day..», συνοδεύοντας τα λόγια της με ένα emoji που δείχνει συγκίνηση. Η ανάρτηση ήταν αρκετή για να κάνει τους fans να αναρωτηθούν αν το ζευγάρι ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Ο Benny Blanco και η Selena Gomez απολαμβάνουν μια βόλτα με βάρκα στη Βενετία, με τις αντανακλάσεις τους να καθρεφτίζονται στο νερό.
https://www.instagram.com/selenagomez

Η ίδια, άλλωστε, έχει μιλήσει δημόσια για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει η ίδια, καθώς μια εγκυμοσύνη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική της ζωή όσο και εκείνη ενός μωρού. Παρά τη δυσκολία αυτή, έχει αναφέρει ότι η παρένθετη μητρότητα και η υιοθεσία αποτελούν πιθανές επιλογές για εκείνη. Και ο Benny Blanco φαίνεται πως συμμερίζεται απόλυτα αυτή την επιθυμία. Μάλιστα, έχει μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο για τη σχέση της Selena με τα παιδιά, σημειώνοντας πως όταν βρίσκονται κοντά της, εκείνη σπεύδει να τους μιλήσει και να περάσει χρόνο μαζί τους.

Ο Benny Blanco και η Selena Gomez απολαμβάνουν ρομαντική στιγμή με φόντο το χιονισμένο τοπίο, καθώς το παιδικό όνειρο της τραγουδίστριας γίνεται πραγματικότητα.
https://www.instagram.com/selenagomez

Το ζευγάρι πλησιάζει πλέον την πρώτη επέτειο του γάμου του, στις 27 Σεπτεμβρίου, commemorate the day by watching their wedding speeches. Και ενώ οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν τη ζωή ως παντρεμένοι, η δημιουργία οικογένειας είναι ένα όνειρο που δείχνουν να μοιράζονται. Για τη Selena και τον Benny, λοιπόν, το επόμενο κεφάλαιο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από όσα έχουν ζήσει μέχρι σήμερα. Και αυτή τη φορά, φαίνεται πως το όνειρο είναι κοινό.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Benny Blanco selana gomez οικογένεια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Jung Kook επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Calvin Klein και μάς ξεσηκώνει με τον χορό του

Ο Jung Kook επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Calvin Klein και μάς ξεσηκώνει με τον χορό του

17.09.2026
Επόμενο
«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Συγκίνηση από τον Σάκη Ρουβά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Συγκίνηση από τον Σάκη Ρουβά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

17.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ρεπόρτερ – Δες το βίντεο
Celeb News

Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ρεπόρτερ – Δες το βίντεο

17.09.2026
Ed Sheeran: Τι κρύβεται πίσω από τη δωρεά των $2 εκατομμυρίων μετά την κρίση με τον Macklemore
Celeb News

Ed Sheeran: Τι κρύβεται πίσω από τη δωρεά των $2 εκατομμυρίων μετά την κρίση με τον Macklemore

17.09.2026
Lady Gaga: Η πρώτη εμφάνιση με το νεογέννητο μωρό της στο Los Angeles
Celeb News

Lady Gaga: Η πρώτη εμφάνιση με το νεογέννητο μωρό της στο Los Angeles

17.09.2026
Η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun είναι επίσημα αρραβωνιασμένοι
Celeb News

Η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun είναι επίσημα αρραβωνιασμένοι

17.09.2026
Emmy 2026: Η Emilia Clarke και η Emma D’Arcy έφεραν το «Game of Thrones» ξανά στη σκηνή
Celeb News

Emmy 2026: Η Emilia Clarke και η Emma D’Arcy έφεραν το «Game of Thrones» ξανά στη σκηνή

16.09.2026
«Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;»: Το συγκινητικό μήνυμα της Κλέλιας Ανδριολάτου μετά το τρίαθλο
Celeb News

«Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;»: Το συγκινητικό μήνυμα της Κλέλιας Ανδριολάτου μετά το τρίαθλο

16.09.2026
Ο λόγος που η Anna Wintour δεν ήθελε την Dolly Parton στο εξώφυλλο της Vogue
Celeb News

Ο λόγος που η Anna Wintour δεν ήθελε την Dolly Parton στο εξώφυλλο της Vogue

16.09.2026
Αποστολία Ζώη: Συνεχίζει το εξωτικό της ταξίδι στη Ζανζιβάρη – “Σε ένα νήσι στη μέση του πουθένα”
Celeb News

Αποστολία Ζώη: Συνεχίζει το εξωτικό της ταξίδι στη Ζανζιβάρη – “Σε ένα νήσι στη μέση του πουθένα”

16.09.2026
Το ταξίδι της Σίσσυς Χρηστίδου στη Βαρκελώνη λίγο πριν την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι!» – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

Το ταξίδι της Σίσσυς Χρηστίδου στη Βαρκελώνη λίγο πριν την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι!» – Δες τις φωτογραφίες

16.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!