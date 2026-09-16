Social & Tech 16.09.2026

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

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Το Spotify φέρνει νέα ρύθμιση που εξαιρεί την παιδική και οικογενειακή μουσική από το taste profile και το Spotify Wrapped
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα ρύθμιση Spotify επιτρέπει την εξαίρεση παιδικής μουσικής από το προσωπικό προφίλ.
  • Η λειτουργία απευθύνεται κυρίως σε γονείς για να μην επηρεάζονται οι προτάσεις τους.
  • Η παιδική μουσική δεν θα επηρεάζει πλέον το taste profile, Discover Weekly, Daily Mix και Spotify Wrapped.
  • Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη σε Free και Premium χρήστες και είναι ενεργή από προεπιλογή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το Spotify Wrapped σου έχει γεμίσει με «Baby Shark», παιδικά soundtracks και τραγούδια από τις αγαπημένες σειρές των παιδιών σου, η Spotify έχει πλέον τη λύση. Η νέα ρύθμιση της πλατφόρμας σού επιτρέπει να κρατήσεις την παιδική και οικογενειακή μουσική έξω από το προσωπικό σου μουσικό προφίλ, ώστε οι αμέτρητες ακροάσεις στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι να μην επηρεάζουν τις προτάσεις σου και το ετήσιο Spotify Wrapped.

Unsplash
Unsplash

Η λειτουργία απευθύνεται κυρίως σε γονείς και κηδεμόνες που χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους λογαριασμό για ολόκληρη την οικογένεια. Έτσι, μπορείς να συνεχίσεις να ακούς το ίδιο παιδικό τραγούδι για 700ή φορά, χωρίς να αφήνεις το Spotify να θεωρεί ότι αποτελεί και δική σου μουσική επιλογή.

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Με τη νέα επιλογή, η παιδική και οικογενειακή μουσική δεν επηρεάζει το taste profile σου και, επομένως, λειτουργίες όπως το Discover Weekly και το Daily Mix. Το ίδιο ισχύει και για τα listening insights, στα οποία περιλαμβάνεται το Spotify Wrapped. Με λίγα λόγια, το «Baby Shark» μπορεί να συνεχίσει να παίζει κανονικά, χωρίς να γίνει ξαφνικά ένα από τα τραγούδια που χαρακτηρίζουν τη δική σου μουσική χρονιά.

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www.freepik.com

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να σταματήσεις να ακούς παιδική μουσική. Μπορείς να αναζητάς τραγούδια, να τα παίζεις και να τα προσθέτεις στις playlists σου κανονικά. Απλώς δεν θα χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν τις προσωπικές σου μουσικές προτάσεις.

Η νέα ρύθμιση είναι διαθέσιμη σε Free και Premium

Η λειτουργία κυκλοφορεί παγκοσμίως σε κινητές συσκευές και είναι διαθέσιμη τόσο στους χρήστες Spotify Free όσο και στους συνδρομητές Spotify Premium. Η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, επομένως χρειάζεται να την απενεργοποιήσεις χειροκίνητα αν θέλεις να εξαιρέσεις την παιδική και οικογενειακή μουσική από το taste profile σου.

Λογότυπο του Spotify σε φόντο που σχετίζεται με τις μουσικές προβλέψεις για το καλοκαίρι του 2025.
https://www.freepik.com/

Για να το κάνεις, άνοιξε το Spotify και πάτησε τη φωτογραφία του προφίλ σου στην πάνω αριστερή γωνία. Στη συνέχεια πήγαινε στις «Settings and privacy» και επίλεξε «Content and display». Εκεί θα βρεις την επιλογή «Include kids and family music in taste profile».

Γραφική απεικόνιση μουσικών charts του Billboard Hot 100 με αναφορά στο Golden και την K-pop σκηνή.
www.freepik.com

Η Spotify αναφέρει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες μέχρι η αλλαγή να αποτυπωθεί πλήρως στις εξατομικευμένες προτάσεις σου.

Bye-bye, «Baby Shark» στο Spotify Wrapped

Η νέα λειτουργία έρχεται να λύσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα της οικογενειακής καθημερινότητας: μπορεί να ακούς παιδικά τραγούδια επειδή τα λατρεύει το παιδί σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλεις να αποτελούν μέρος της δικής σου μουσικής ταυτότητας.

Γυναίκα με αθλητική εμφάνιση και ακουστικά απολαμβάνει το Hot Girl Walk της δίπλα σε φοίνικες.
Pexels

Έτσι, την επόμενη φορά που θα ανοίξεις το Spotify Wrapped, υπάρχει μία πιθανότητα λιγότερη να βρεθείς αντιμέτωπος με το soundtrack μιας ολόκληρης παιδικής χρονιάς. Το «Baby Shark» μπορεί να παραμείνει στο repeat. Απλώς δεν χρειάζεται να πρωταγωνιστήσει και στο Wrapped σου.

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