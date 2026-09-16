Streaming News 16.09.2026

Ο JD Vance αποθεώνει το Emily in Paris: «Είναι ο Σαίξπηρ της εποχής μας»

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Ο JD Vance εξηγεί γιατί θεωρεί το Emily in Paris κάτι πολύ περισσότερο από μια ρομαντική σειρά
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο JD Vance χαρακτήρισε το "Emily in Paris" ως "τον Σαίξπηρ της εποχής μας".
  • Θεωρεί ότι η σειρά σχολιάζει τις αποφάσεις της γενιάς των millennials.
  • Ο Vance πιστεύει ότι η Emily θα έπρεπε να παντρευτεί τον Γκαμπριέλ και να κάνουν οικογένεια.
  • Θεωρεί τη σειρά "πολιτιστική κριτική" της δικής του γενιάς λόγω των επιλογών των χαρακτήρων.
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Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και λίγα επεισόδια του «Emily in Paris», ξέρεις πως η ζωή της Emily Cooper δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί… ήρεμη. Έρωτες, χωρισμοί, μπερδεμένες σχέσεις, καριέρα, Παρίσι και αμέτρητες λανθασμένες αποφάσεις συνθέτουν την καθημερινότητά της. Για τον JD Vance, όμως, όλα αυτά κρύβουν κάτι πολύ περισσότερο.

emily_in_paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε πρόσφατα για τη δημοφιλή σειρά του Netflix και έκανε μια μάλλον απρόσμενη ανάλυση. Μάλιστα, χαρακτήρισε το «Emily in Paris» «τον Σαίξπηρ της εποχής μας», λέγοντας πως πίσω από την ανάλαφρη ιστορία της Emily υπάρχει, κατά τη δική του άποψη, ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αποφάσεις η γενιά των millennials.

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Αν είσαι fan της σειράς, ξέρεις ήδη πως ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα είναι με ποιον τελικά πρέπει να είναι η Έμιλι. Και ο Βανς δεν έκρυψε την προτίμησή του. Θεωρεί πως η ηρωίδα θα έπρεπε να καταλήξει με τον Γάλλο σεφ Γκαμπριέλ, να παντρευτούν και να δημιουργήσουν μαζί οικογένεια.

emily_in_paris
Netflix

Όπως εξήγησε, η σειρά παρουσιάζει δύο ανθρώπους που μοιάζουν να είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον, αλλά συνεχίζουν να κάνουν επιλογές που τους απομακρύνουν. Για τον ίδιο, ακριβώς αυτές οι αποφάσεις αποτελούν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σειράς.

Ο Vance υποστήριξε ότι το «Emily in Paris» λειτουργεί ως «πολιτιστική κριτική» της δικής του γενιάς, καθώς οι χαρακτήρες επιλέγουν επανειλημμένα την καριέρα, άλλες σχέσεις ή διαφορετικές προτεραιότητες αντί να ακολουθήσουν τον δρόμο που, σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση της ιστορίας, θα οδηγούσε σε γάμο και οικογένεια.

Η Emily Cooper με πράσινο ριγέ σακάκι στην αγκαλιά ενός άνδρα.
Netflix

Η άποψή του έρχεται σε μια περίοδο που η σειρά ετοιμάζεται να επιστρέψει για την έκτη και τελευταία σεζόν της. Η νέα σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου, με την Emily να συνεχίζει την περιπετειώδη ζωή της ανάμεσα σε διαφορετικές πόλεις και φυσικά σε νέες αισθηματικές ανατροπές.

Η Lily Collins και η Ashley Park ποζάρουν για selfie με τον γονδολιέρη, σε σκηνή από το "Emily in Paris".
Netflix

Και κάπως έτσι, μια σειρά που ξεκίνησε ως ανάλαφρη ιστορία για μια Αμερικανίδα που μετακομίζει στο Παρίσι απέκτησε ξαφνικά… πολιτική ανάλυση. Το αν εσύ βλέπεις στην Emily μια γυναίκα που απλώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της ή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιλογών της γενιάς της, μάλλον εξαρτάται από το πώς παρακολουθείς τη σειρά.

Κεντρική Εικόνα: Netflix 

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Emily in Paris JD Vance netflix
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