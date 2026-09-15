Omar Sy: Ο «Lupin» επιστρέφει για 4η σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix

Το νέο trailer του «Lupin» δίνει μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του Omar Sy, με τον Assane να βρίσκεται στο στόχαστρο

Με μια ματιά Ο Omar Sy επιστρέφει ως Assane Diop για την 4η σεζόν του "Lupin".

Ο Assane, μετά από φυλάκιση, επιθυμεί νέα αρχή με την οικογένειά του.

Ένας νέος κλέφτης αντιγράφει τις μεθόδους του Assane, περιπλέκοντας την υπόθεση.

Η 4η σεζόν του "Lupin" κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Assane Diop μπορεί να προσπάθησε να αφήσει πίσω του τον «Lupin», όμως η νέα σεζόν δεν του αφήνει και πολλά περιθώρια. Ο Omar Sy επιστρέφει στον ρόλο του χαρισματικού κλέφτη και αυτή τη φορά βρίσκεται μπροστά σε έναν αντίπαλο που μοιάζει να γνωρίζει καλά τα κόλπα του. Ένας μυστηριώδης αντιγραφέας κάνει την εμφάνισή του, ακολουθεί παρόμοιες μεθόδους και μπλέκει τον Assane σε μια υπόθεση που τον φέρνει ξανά στο στόχαστρο. Για να αποδείξει την αθωότητά του και να βρει ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, θα χρειαστεί να επιστρέψει στον ρόλο που προσπάθησε να εγκαταλείψει. Η 4η σεζόν του «Lupin» κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix και η νέα περιπέτεια του Assane φαίνεται πως θα τον δοκιμάσει όσο ποτέ.

Στη 4η σεζόν του «Lupin» βρίσκεις τον Assane Diop σε μια διαφορετική φάση της ζωής του. Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και πλέον θέλει να αφήσει πίσω του όσα τον έφεραν ξανά και ξανά στο στόχαστρο των Αρχών. Η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να κάνει μια νέα αρχή μαζί με την οικογένειά του. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως στον κόσμο του «Lupin», τα σχέδια του Assane δεν προλαβαίνουν να πάρουν μορφή πριν εμφανιστεί ένα νέο πρόβλημα.

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Ένας άγνωστος κλέφτης κάνει την εμφάνισή του και φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά τη «σχολή» του Assane. Οι κινήσεις του θυμίζουν εκείνες του Lupin, δημιουργώντας μια κατάσταση που δεν αφορά πλέον μόνο μια ακόμη ληστεία ή μια ακόμη απόδραση.

Το νέο trailer παρουσιάζει τον Assane να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη του Netflix, ο ίδιος δηλώνει αθώος, όμως όλα τα στοιχεία δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και κάπου εδώ η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για να αποδείξει την αθωότητά του και να αποκαλύψει την ταυτότητα του ανθρώπου που αντιγράφει τις μεθόδους του, ο Assane πρέπει να επιστρέψει στη δράση. Αυτό σημαίνει ότι ο «Lupin» που προσπάθησε να αφήσει πίσω του πρέπει να επιστρέψει στο προσκήνιο.

Η νέα σεζόν λοιπόν δεν βασίζεται μόνο στην κλασική σχέση κυνηγού και κυνηγημένου. Αυτή τη φορά ο Assane καλείται να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που φαίνεται να γνωρίζει το παιχνίδι του και να χρησιμοποιεί τη δική του τεχνική εναντίον του.

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