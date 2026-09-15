Cinema 15.09.2026

Omar Sy: Ο «Lupin» επιστρέφει για 4η σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το νέο trailer του «Lupin» δίνει μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του Omar Sy, με τον Assane να βρίσκεται στο στόχαστρο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Omar Sy επιστρέφει ως Assane Diop για την 4η σεζόν του "Lupin".
  • Ο Assane, μετά από φυλάκιση, επιθυμεί νέα αρχή με την οικογένειά του.
  • Ένας νέος κλέφτης αντιγράφει τις μεθόδους του Assane, περιπλέκοντας την υπόθεση.
  • Η 4η σεζόν του "Lupin" κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Assane Diop μπορεί να προσπάθησε να αφήσει πίσω του τον «Lupin», όμως η νέα σεζόν δεν του αφήνει και πολλά περιθώρια. Ο Omar Sy επιστρέφει στον ρόλο του χαρισματικού κλέφτη και αυτή τη φορά βρίσκεται μπροστά σε έναν αντίπαλο που μοιάζει να γνωρίζει καλά τα κόλπα του. Ένας μυστηριώδης αντιγραφέας κάνει την εμφάνισή του, ακολουθεί παρόμοιες μεθόδους και μπλέκει τον Assane σε μια υπόθεση που τον φέρνει ξανά στο στόχαστρο. Για να αποδείξει την αθωότητά του και να βρει ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, θα χρειαστεί να επιστρέψει στον ρόλο που προσπάθησε να εγκαταλείψει. Η 4η σεζόν του «Lupin» κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix και η νέα περιπέτεια του Assane φαίνεται πως θα τον δοκιμάσει όσο ποτέ.

https://www.instagram.com/omarsyofficial
https://www.instagram.com/omarsyofficial

Στη 4η σεζόν του «Lupin» βρίσκεις τον Assane Diop σε μια διαφορετική φάση της ζωής του. Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και πλέον θέλει να αφήσει πίσω του όσα τον έφεραν ξανά και ξανά στο στόχαστρο των Αρχών. Η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να κάνει μια νέα αρχή μαζί με την οικογένειά του. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως στον κόσμο του «Lupin», τα σχέδια του Assane δεν προλαβαίνουν να πάρουν μορφή πριν εμφανιστεί ένα νέο πρόβλημα.

Διάβασε επίσης: Βραβεία Emmy 2026: Το «Widow’s Bay» σάρωσε με 14 βραβεία, το «The Pitt» κέρδισε στην κατηγορία δραματικής σειράς

Ένας άγνωστος κλέφτης κάνει την εμφάνισή του και φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά τη «σχολή» του Assane. Οι κινήσεις του θυμίζουν εκείνες του Lupin, δημιουργώντας μια κατάσταση που δεν αφορά πλέον μόνο μια ακόμη ληστεία ή μια ακόμη απόδραση.

Το νέο trailer παρουσιάζει τον Assane να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη του Netflix, ο ίδιος δηλώνει αθώος, όμως όλα τα στοιχεία δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και κάπου εδώ η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για να αποδείξει την αθωότητά του και να αποκαλύψει την ταυτότητα του ανθρώπου που αντιγράφει τις μεθόδους του, ο Assane πρέπει να επιστρέψει στη δράση. Αυτό σημαίνει ότι ο «Lupin» που προσπάθησε να αφήσει πίσω του πρέπει να επιστρέψει στο προσκήνιο.

https://www.instagram.com/omarsyofficial/
https://www.instagram.com/omarsyofficial/

Η νέα σεζόν λοιπόν δεν βασίζεται μόνο στην κλασική σχέση κυνηγού και κυνηγημένου. Αυτή τη φορά ο Assane καλείται να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που φαίνεται να γνωρίζει το παιχνίδι του και να χρησιμοποιεί τη δική του τεχνική εναντίον του.

Διάβασε επίσης: Έφτασε ο Σεπτέμβριος στο Disney+: 7 πρεμιέρες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Lupin netflix Omar Sy
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Πρέπει πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη»: Γιατί η Lisa θέλει να μιλήσει για τις Blackpink

«Πρέπει πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη»: Γιατί η Lisa θέλει να μιλήσει για τις Blackpink

15.09.2026
Επόμενο
Carolina Herrera: Το φαντασμαγορικό show για τα 45 χρόνια του οίκου που «σφράγισε» τη NYFW

Carolina Herrera: Το φαντασμαγορικό show για τα 45 χρόνια του οίκου που «σφράγισε» τη NYFW

15.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Practical Magic 2»: Στην κορυφή του βρετανικού box office η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή
Cinema

«Practical Magic 2»: Στην κορυφή του βρετανικού box office η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή

15.09.2026
«Ο Γιος του Γείτονά σου»: Η σκοτεινή ιστορία της ΕΑΤ-ΕΣΑ μέσα από τις μαρτυρίες θυμάτων και θυτών
Cinema

«Ο Γιος του Γείτονά σου»: Η σκοτεινή ιστορία της ΕΑΤ-ΕΣΑ μέσα από τις μαρτυρίες θυμάτων και θυτών

15.09.2026
Η Taylor Swift, η γάτα της και το πιο αστείο σκετς των φετινών βραβείων Emmy Awards
Cinema

Η Taylor Swift, η γάτα της και το πιο αστείο σκετς των φετινών βραβείων Emmy Awards

15.09.2026
Νύχτες Πρεμιέρας 2026: Πότε ξεκινά η προπώληση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cinema

Νύχτες Πρεμιέρας 2026: Πότε ξεκινά η προπώληση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

15.09.2026
Η Jean Smart έγραψε ιστορία στα Emmy με ένα πρωτοποριακό ρεκόρ
Cinema

Η Jean Smart έγραψε ιστορία στα Emmy με ένα πρωτοποριακό ρεκόρ

15.09.2026
Ο Noah Wyle θριάμβευσε στα Emmy 2026: «Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου»
Cinema

Ο Noah Wyle θριάμβευσε στα Emmy 2026: «Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου»

15.09.2026
Βραβεία Emmy 2026: Το «Widow’s Bay» σάρωσε με 14 βραβεία, το «The Pitt» κέρδισε στην κατηγορία δραματικής σειράς
Cinema

Βραβεία Emmy 2026: Το «Widow’s Bay» σάρωσε με 14 βραβεία, το «The Pitt» κέρδισε στην κατηγορία δραματικής σειράς

15.09.2026
«Scooby-Doo: Origins»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Netflix
Cinema

«Scooby-Doo: Origins»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Netflix

15.09.2026
Η Phoebe Bridgers μπροστά στην κάμερα του Conor Oberst – Η νέα ταινία «Invention 13» έρχεται στο Beyond Fest
Cinema

Η Phoebe Bridgers μπροστά στην κάμερα του Conor Oberst – Η νέα ταινία «Invention 13» έρχεται στο Beyond Fest

15.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;