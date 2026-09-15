Fashion 15.09.2026

Carolina Herrera: Το φαντασμαγορικό show για τα 45 χρόνια του οίκου που «σφράγισε» τη NYFW

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O ιστορικός οίκος γιόρτασε 45 χρόνια πορείας με ένα φαντασμαγορικό show γεμάτο κίτρινες τουλίπες και αναφορές στον Andy Warhol
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επέτειος των σαράντα πέντε χρόνων του οίκου Carolina Herrera δεν αποτελεί απλώς ένανρόσημο στη βιομηχανία της μόδας, αλλά την επιβεβαίωση μιας αισθητικής που παραμένει αναλλοίωτη, ποθητή και απόλυτα σύγχρονη. Για τη σεζόν της Άνοιξης του 2027, ο Wes Gordon απέφυγε την εύκολη παγίδα μιας τυπικής αναδρομής. Αντ’ αυτού, προτίμησε να εστιάσει στις θεμελιώδεις αξίες που έχτισαν τον μύθο του οίκου: την καθαρή χαρά του ντυσίματος, την αβίαστη θηλυκότητα, το εκλεπτυσμένο χιούμορ και τη θεατρική λάμψη που συνοδεύει κάθε εμφάνιση με την υπογραφή Herrera.

carollina_herrera_fashion_show
https://www.carolinaherrera.com/

Το λαμπερό show φιλοξενήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στην Προμενάδα του David H. Koch Theater, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Το σκηνικό άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς πλαισιώθηκε από 28.798 κίτρινες τουλίπες, έναν αριθμό που θα ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος αν τα παιδιά του σχεδιαστή, ο Henry και η Georgia, δεν είχαν φροντίσει να «απαλλοτριώσουν» από μία κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών. Μια τρυφερή, αυθόρμητη λεπτομέρεια που ταίριαξε γάντι με το πνεύμα της βραδιάς.

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Η νέα ανάγνωση των κλασικών κωδίκων

Με 8 χρόνια στο τιμόνι της δημιουργικής διεύθυνσης, μετά την προσωπική επιλογή της ίδιας της ιδρύτριας, ο Wes Gordon κατέχει πλέον απόλυτα τα μυστικά που κάνουν μια δημιουργία να αναγνωρίζεται αμέσως ως Herrera. Αυτή τη φορά, συνδύασε τα ιστορικά στοιχεία του οίκου με μια φρέσκια, ανεβαστική ματιά. Το πουά, τα πλούσια βολάν και η αψεγάδιαστη γραμμή είχαν τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο.

https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/

Η πασαρέλα πλημμύρισε από το κλασικό πουά μοτίβο, ενώ το εμβληματικό λευκό πουκάμισο επανεμφανίστηκε σε αναπάντεχες παραλλαγές. Συνδυάστηκε με ζώνες πάνω από αυστηρά cigarette παντελόνια, αλλά και σε πιο τολμηρές εμφανίσεις δίπλα σε διάφανες φούστες που θύμιζαν tutu. Παράλληλα, μεταμορφώθηκε σε κομψά φορέματα-πουκάμισα που αγκάλιαζαν αρμονικά τη σιλουέτα, επιβεβαιώνοντας πως τα πιο απλά βασικά κομμάτια μπορούν να μετατραπούν σε statement κομψοτεχνηματα.

Ο διάλογος με την pop culture και τα 80s

Κοιτάζοντας πίσω στη δεκαετία του 1980, την εποχή δηλαδή που γεννήθηκε ο οίκος, ο σχεδιαστής δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στα αρχεία και το σύγχρονο street style. Μέσα από μια ιδιαίτερη συνεργασία με το Andy Warhol Foundation, ένα shift dress απέδωσε φόρο τιμής στο διάσημο πορτρέτο της Carolina Herrera που είχε φιλοτεχνηθεί από τον Andy Warhol.

https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/

Την ίδια στιγμή, η σύμπραξη με το περιοδικό «The New Yorker» έφερε στην πασαρέλα ένα εντυπωσιακό φόρεμα από οργάντζα και ένα T-shirt με περίτεχνες χάντρες, τα οποία αναπαριστούσαν το εξώφυλλο από την εβδομάδα του παρθενικού show της σχεδιάστριας. Στην πρώτη σειρά των θεατών, ο διευθυντής του περιοδικού David Remnick παρακολούθησε την επίδειξη ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα όπως η Martha Stewart και η Tory Burch.

https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/
https://www.carolinaherrera.com/

Ένα φαντασμαγορικό φινάλε

Το κλείσιμο της βραδιάς κινήθηκε σε τόνους υψηλής θεατρικότητας, με ένα διάφανο μαύρο φόρεμα, δραματικά βολάν στον λαιμό και μια old-school γοητεία αφιερωμένη στη μνήμη της διαχρονικής fashion icon Nan Kempner. Ήταν ο επίλογος μιας συλλογής που απέδειξε περίτρανα πως η αληθινή κομψότητα δεν έχει ανάγκη από ακραίες μεταλλάξεις για να παραμένει στην κορυφή.

Κεντρική Εικόνα:https://www.carolinaherrera.com/

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Carolina Herrera Fashion Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
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