Voluminous shorts: Η νέα φθινοπωρινή τάση που απειλεί να εκθρονίσει τα capris

Η νέα φθινοπωρινή εναλλακτική στα παντελόνια, οι oversized γραμμές με τις πιέτες και οι καλύτεροι συνδυασμοί για τη μεταβατική σεζόν

Με μια ματιά Οι voluminous shorts είναι η νέα φθινοπωρινή τάση που αντικαθιστά τα capris.

Τα φαρδιά σορτς προσδίδουν ενημερωμένο και avant-garde αέρα στα σύνολα.

Συνδυάζονται με πουκάμισα, πέδιλα, σαγιονάρες, flip-flops, πουλόβερ και ψηλές κάλτσες.

Η τάση λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου, αποφεύγοντας τα βαριά ρούχα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Εκεί που πιστεύαμε ότι τα capris είχαν κλειδώσει τη θέση τους ως η απόλυτη εναλλακτική στα κλασικά παντελόνια για το φθινόπωρο, μια νέα, δυναμική σιλουέτα έρχεται να ταράξει τα νερά της μόδας. Οι φαρδιάς γραμμής, ογκώδεις βερμούδες και σορτς, γνωστά ως voluminous shorts, κατακτούν παντού τις εμφανίσεις των fashion insiders, προσφέροντας τον πιο στιλάτο τρόπο να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι χωρίς να καταφύγουμε αμέσως στα βαριά τζιν και τα μακριά παντελόνια.

Το μυστικό της επιτυχίας τους κρύβεται αποκλειστικά στις αναλογίες. Σε αντίθεση με τα κλασικά, εφαρμοστά σορτς, αυτά τα πιο φαρδιά σχέδια, είτε διαθέτουν διακριτικές πιέτες, είτε φουσκωτή bubble γραμμή, είτε μια χαλαρή, αέρινη διάθεση, προσδίδουν αμέσως έναν πιο ενημερωμένο και avant-garde αέρα ακόμα και στο πιο απλό σύνολο, λειτουργώντας ως η τέλεια γέφυρα ανάμεσα στις εποχές.

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Πουκάμισο και κομψά πέδιλα

Ένας μινιμαλιστικός και απόλυτα κομψός συνδυασμός, που ταιριάζει ιδανικά ένα κλασικό, αυστηρό πουκάμισο από ποπλίνα με ογκώδη σορτς και πέδιλα με τακούνι, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή.

Fitted πουκάμισο και άνετες σαγιονάρες

Μια πιο ανάλαφχη αισθητική που συνδυάζει ένα στενό, κλασικό πουκάμισο με φαρδιά σορτς και χαλαρές σαγιονάρες, δημιουργώντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ κομψότητας και ανεμελιάς.

Oversized πουκάμισο και ανάλαφρα flips-flops

Ένας ακόμα ανεπιτήδευτα κομψός συνδυασμός που αξιοποιεί ένα φαρδύ, oversized πουκάμισο μαζί με voluminous σορτς και flip-flops, ιδανικός για τις ζεστές μέρες της μεταβατικής περιόδου.

Layered πουκάμισο, t-Shirt και ζώνη

Η τέλεια πρόταση για layering προσθέτοντας ένα T-shirt κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, τονίζοντας τη μέση με μια κομψή ζώνη και ολοκληρώνοντας το look με εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Πουλόβερ, ψηλές κάλτσες και loafers

Η απόλυτη φθινοπωρινή εκδοχή της τάσης, η οποία συνδυάζει πουκάμισο, cozy πουλόβερ, ογκώδη σορτς, ψηλές κάλτσες και κλασικά loafers για ένα αψεγάδιαστο preppy look.

Κεντρική Εικόνα: @immegii

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