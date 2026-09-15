Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία που κρύβεται πίσω από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» με τον Νίκο Βουρλιώτη

Με μια ματιά Η συνεργασία Βουρλιώτη-Μαζωνάκη για το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω» προέκυψε αυθόρμητα.

Η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε από την πρόταση για κοινή περιοδεία.

Η κοινή γειτονιά αποτέλεσε το βασικό σημείο αναφοράς για τη δημιουργία του τραγουδιού.

Το τραγούδι θίγει κοινωνικές αντιθέσεις και τον ρατσισμό της εποχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Βουρλιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», αποκάλυψε τις συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία του τραγουδιού «Θέλω να γυρίσω», μιας συνεργασίας που άφησε το στίγμα της στην ελληνική μουσική σκηνή, με τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής και δημιουργός εξήγησε πως, ενώ είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να επιτύχει διάφορες συνεργασίες, η συγκεκριμένη με τον Γιώργο Μαζωνάκη προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα. Η αρχική ιδέα γεννήθηκε μέσα από μια πρόταση για κοινή περιοδεία. «Στο πλαίσιο της περιοδείας, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να παρουσιάσουμε κάτι κοινό, κάτι που να μας ενώνει», ανέφερε ο Βουρλιώτης.

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Εκεί, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, γεννήθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα τραγούδι που θα συμβόλιζε αυτή την συνάντηση καλλιτεχνών. Ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την τότε ηλικία των 28 και 26 ετών αντίστοιχα, αναζήτησαν ένα κοινό στοιχείο που θα μπορούσε να τους ενώσει.

«Τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο, το οποίο να μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι… εκτός από τη γειτονιά τους, την κοινή τους γειτονιά;», αναρωτήθηκε ο Βουρλιώτης, τονίζοντας πως η γειτονιά τους αποτέλεσε το βασικό σημείο αναφοράς για το τραγούδι.

Κοινωνικές αντιθέσεις και ρατσισμός

Ο Νίκος Βουρλιώτης δεν δίστασε να αναφερθεί και σε πιο σύνθετα κοινωνικά ζητήματα που συνδέονταν με την εποχή και την περιοχή καταγωγής τους. Παρομοίασε τη γραμμή του ποταμού που χώριζε την Αθήνα από τα δυτικά προάστια με ένα «άτυπο Απαρτχάιντ», υπογραμμίζοντας τον σκληρό διαχωρισμό που υπήρχε. «Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω. Με τα χρόνια, όλα αυτά διαφοροποιήθηκαν, άλλαξε η κοινωνία μας, άλλαξαν τα δεδομένα. Εμείς ζήσαμε αυτό το ρατσισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε πως υπήρχαν άνθρωποι που δεν τολμούσαν να δηλώσουν την καταγωγή τους από περιοχές όπως η Αγία Βαρβάρα ή ο Κορυδαλλός, φοβούμενοι αρνητικές αντιδράσεις. Ο ίδιος προσωπικά έχει βιώσει τέτοιου είδους αντιμετώπιση.

Η αναφορά του Νίκου Βουρλιώτη έρχεται σε μια περίοδο όπου η ελληνική μουσική βιομηχανία πενθεί τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, άφησε πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και πολλές αναμνήσεις. Μετά την ανακοίνωση της θλιβερής είδησης, ο Νίκος Βουρλιώτης και οι Going Through επέλεξαν να τιμήσουν τη μνήμη του Μαζωνάκη με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Στα επίσημα προφίλ τους στο Instagram, άλλαξαν την εικόνα προφίλ τους σε μια κοινή φωτογραφία τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη από την εποχή του single «Θέλω να γυρίσω», το οποίο κυκλοφόρησε το 1999 και παραμένει μια αγαπημένη επιτυχία.

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