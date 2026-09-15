Πώς τα Emmys τίμησαν την Dolly Parton – Δες το συγκινητικό tribute

Τα Primetime Emmys τίμησαν τη μουσική και την κληρονομιά της Dolly Parton με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα και μια εμφάνιση της Reba McEntire

Με μια ματιά Τα φετινά Primetime Emmys τίμησαν τη μνήμη της Dolly Parton με ένα συγκινητικό αφιέρωμα.

Η Sally Field και η Reba McEntire απέτισαν φόρο τιμής στην Parton, μιλώντας για τη φιλία και την καριέρα της.

Το tribute ανέδειξε τόσο τη μουσική της κληρονομιά όσο και την προσωπικότητα και την ανθρωπιστική της δράση.

Η Dolly Parton είχε μακρά ιστορία με τα Emmys, με την πρώτη υποψηφιότητα πριν 48 χρόνια και ένα βραβείο το 2021. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton μπορεί να έφυγε από τη ζωή μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, όμως η παρουσία της παραμένει παντού. Τα φετινά Primetime Emmys ήταν η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική βραδιά που απέτισε φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια, με τη Sally Field και τη Reba McEntire να αναλαμβάνουν να τιμήσουν τη μνήμη της.

Η Sally Field, συμπρωταγωνίστρια της Dolly Parton στην αγαπημένη ταινία «Steel Magnolias» του 1989, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη φίλη και συνεργάτιδά της. Στη συνέχεια, η σκηνή των Emmys γέμισε με τη μουσική της Dolly, σε ένα tribute που επέλεξε να φωτίσει μια πιο προσωπική πλευρά της καλλιτέχνιδας.

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Η Reba McEntire, μία από τις πιο σημαντικές φωνές της country και longtime friend της Parton, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Appalachian Memories». Η επιλογή του τραγουδιού μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού πρόκειται για ένα κομμάτι που η ίδια η Dolly είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα και συνδεόταν με τις αναμνήσεις της από τα Appalachian Mountains.

«Αν υπάρχουν πραγματικά άγγελοι στη Γη, τότε μόλις χάσαμε έναν», είπε η Sally Field, αναφερόμενη στη Dolly. Θυμήθηκε τη συνεργασία τους στο «Steel Magnolias» και μίλησε για έναν άνθρωπο αυθεντικό, γενναιόδωρο, υποστηρικτικό και με ένα μοναδικό, αρκετά τολμηρό χιούμορ.

Παράλληλα, στάθηκε και στην ανθρωπιστική πλευρά της Parton, η οποία είχε προσφέρει σημαντικό έργο στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Tennessee, αλλά και σε ολόκληρη την Αμερική. Το tribute δεν περιορίστηκε, λοιπόν, μόνο στη μουσική της καριέρα, αλλά προσπάθησε να δείξει γιατί η Dolly Parton είχε γίνει τόσο αγαπητή και ως άνθρωπος.

Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα παλιό απόσπασμα της Dolly Parton από το 1983, στο οποίο παρουσίαζε η ίδια το «Appalachian Memories». Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει στο album «Burlap & Satin» την ίδια χρονιά και ήταν εμπνευσμένο από τις ρίζες, την οικογένεια και τα χρόνια που πέρασε μεγαλώνοντας στα Smoky Mountains.

Η Reba McEntire επέλεξε να το ερμηνεύσει live, προσθέτοντας τη δική της country ταυτότητα σε ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την Parton. Μετά την εμφάνισή της, η McEntire δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας απλά: «I love you, Dolly, so much».

Η Dolly Parton είχε ήδη γράψει ιστορία στα Emmys

Η σχέση της Dolly με τα Primetime Emmys είχε ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν. Η πρώτη της υποψηφιότητα ήρθε πριν από 48 χρόνια, όταν εμφανίστηκε ως guest στο τηλεοπτικό special «Cher… Special».

Το 2021, η Parton κέρδισε το πρώτο της Primetime Emmy ως executive producer του «Dolly Parton’s Christmas on the Square», το οποίο αναδείχθηκε Outstanding Television Movie. Είχε επίσης λάβει υποψηφιότητες για τα «Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love», «Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones» και «Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas».

Το tribute προβλήθηκε πριν από το καθιερωμένο «In Memoriam» segment των Emmys, όπου ο Noah Kahan ανέλαβε τη μουσική εμφάνιση. Και αν κάτι κατάφερε η βραδιά, ήταν να θυμίσει πως η Dolly Parton δεν ήταν απλώς μία τεράστια star της country. Ήταν μία καλλιτέχνις με δεκαετίες ιστορίας, έναν τεράστιο κατάλογο τραγουδιών και μια κληρονομιά που τώρα περνά στις επόμενες γενιές.

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