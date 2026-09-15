Μουσική 15.09.2026

Η Lana Del Ray επιστρέφει με νέο τραγούδι – Το νέο «μυστηριώδες» collab με τον Zach Bryan

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Η Lana Del Rey αποκάλυψε μια νέα συνεργασία με τον Zach Bryan, χωρίς όμως να δώσει τίτλο ή ημερομηνία κυκλοφορίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lana Del Rey και ο Zach Bryan ολοκλήρωσαν ένα νέο τραγούδι, με την Lana να ανακοινώνει τη συνεργασία μέσω Instagram.
  • Η ανάρτηση της Lana περιλαμβάνει φωτογραφίες από studio στη Μασαχουσέτη, με αναφορές σε φάλαινες και ποιήματα.
  • Ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού δεν έχουν αποκαλυφθεί επίσημα.
  • Η συνεργασία έρχεται ενώ η Lana δουλεύει σε νέα albums και ο Zach Bryan έχει ήδη πολλές επιτυχημένες συνεργασίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lana Del Rey και ο Zach Bryan έχουν κάτι νέο στα σκαριά και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans προσπαθούν ήδη να αποκωδικοποιήσουν κάθε στοιχείο. Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν στο studio και πλέον έχουν ολοκληρώσει το τραγούδι τους, με τη Lana να δίνει την είδηση μέσα από ένα μυστηριώδες Instagram post.

Η Lana Del Rey ποζάρει με λευκό φόρεμα και ανακοινώνει 2 νέα albums, ενθουσιάζοντας τους fans της.
https://www.instagram.com/honeymoon/

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από ένα πρόσφατο session στη Μασαχουσέτη, όπου εμφανίζεται μαζί με τον Zach Bryan και τον σύζυγό της, Jeremy Dufrene. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα videos ξεχωρίζουν έργα με φάλαινες που βρίσκονται στον χώρο, ενώ η Lana άφησε στη λεζάντα ένα μικρό… puzzle για όσους θέλουν να καταλάβουν τι ετοιμάζει.

Διάβασε επίσης: Double trouble! Η Lana Del Rey ανακοίνωσε 2 νέα albums και οι fans παραληρούν

«Whale, we finally got our song done. And that’s no Lie», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας τους fans να αναρωτιούνται αν μέσα σε αυτή τη φράση κρύβεται και κάποιο στοιχείο για τον τίτλο του τραγουδιού.

Lana Del Rey
https://www.instagram.com/honeymoon/

Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει αποκαλύψει επίσημα τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού. Ωστόσο, η ανάρτηση της Lana είναι γεμάτη hints. Η ίδια ευχαρίστησε τον Zach Bryan, αλλά και τους Sam και Shelby, που ταξίδεψαν στη Μασαχουσέτη κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας.

Η Lana Del Rey σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις φράσεις «bring back Mother whale» και «moonlight roll on», οι οποίες πιθανότατα συνδέονται με το νέο τραγούδι ή με το ευρύτερο project που ετοιμάζει.

lana_del_rey
https://www.instagram.com/honeymoon/

Και οι φάλαινες δεν φαίνεται να είναι τυχαίες. Στα έργα που εμφανίζονται στο studio υπάρχει η φράση «Roll on, thou deep and dark blue Ocean», από το ποίημα Childe Harold’s Pilgrimage του Lord Byron, προσθέτοντας ακόμη ένα κομμάτι στο μυστήριο που δημιούργησε η Lana.

Μια συνεργασία που οι fans ήθελαν εδώ και καιρό

Το collab έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Lana Del Rey συνεχίζει να δουλεύει πάνω στο πολυαναμενόμενο country-inspired album της, Stove. Το project είχε αρχικά παρουσιαστεί ως Lasso και η τραγουδίστρια έχει αφήσει κατά καιρούς να εννοηθεί ότι το album έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα δουλεύει πάνω σε ένα companion project.

https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/

Για τον Zach Bryan, από την άλλη, η Lana προστίθεται σε μια ήδη εντυπωσιακή λίστα συνεργασιών που περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Bruce Springsteen, ο Noah Kahan, η Kacey Musgraves και ο John Mayer.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν βρεθεί ξανά στο ίδιο μουσικό σύμπαν. Είχαν εμφανιστεί ως headliners στο Hangout Music Festival το 2024, ενώ συναντήθηκαν ξανά στο Stagecoach το 2025. Ο Bryan, μάλιστα, είχε παρουσιάσει στο παρελθόν και acoustic cover του «Video Games» της Lana.

https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/

Τώρα, όμως, φαίνεται πως ήρθε η στιγμή για το δικό τους τραγούδι. Και μέχρι να μάθουμε πότε θα κυκλοφορήσει, η Lana έχει αφήσει αρκετά στοιχεία για να κάνει το internet αυτό που ξέρει καλύτερα: να ψάχνει clues παντού.

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Lana Del Rey μουσική
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