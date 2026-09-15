Το «Bass Persuades» της Miley Cyrus αποκτά νέο remix – Άκουσε το εδώ

Η Miley Cyrus αποκάλυψε πως το «Bass Persuades» αποκτά νέο remix με τους Model/Actriz, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της album

Με μια ματιά Το τραγούδι «Bass Persuades» της Miley Cyrus αποκτά νέο remix με τη συμμετοχή των Model/Actriz.

Το remix αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου album της Miley Cyrus.

Το νέο album της Miley Cyrus, που κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου, εξερευνά έναν synth-heavy, dance ήχο.

Η Miley Cyrus έχει προγραμματίσει δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl τον Οκτώβριο, με τεράστιο ενδιαφέρον από τους fans. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εποχή της Miley Cyrus συνεχίζει να ανεβάζει ένταση, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της album. Η pop star έδωσε στους fans μια μικρή αλλά αρκετά σημαντική γεύση από αυτό που έρχεται, αποκαλύπτοντας πως το «Bass Persuades» αποκτά ένα ολοκαίνουργιο remix.

Μέσα από ένα σκοτεινό βίντεο που ανέβασε στα social media, η Miley αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Με το μήνυμα «Checking the final mixx! BP remixx coming soon», έκανε ουσιαστικά γνωστό πως δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε για πολύ ακόμα.

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Και το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αφού στο remix συμμετέχουν οι Model/Actriz. Το experimental rock συγκρότημα αναμένεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο τραγούδι, το οποίο θα βρίσκεται μάλιστα στο τέλος του tracklist του νέου album της Miley.

Το remix έρχεται λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του «Bass Persuades», του δέκατου studio album της Miley Cyrus, που κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της με την Atlantic Records, μετά το visual album «Something Beautiful» του 2025.

Με το νέο της album, η Miley φαίνεται πως εξερευνά ακόμη περισσότερο έναν synth-heavy, dance ήχο, αφήνοντας πίσω της αρκετά από τα προηγούμενα μουσικά της κεφάλαια. Η προσθήκη των Model/Actriz στο remix του «Bass Persuades» δείχνει πως η ίδια δεν φοβάται να πειραματιστεί και να πάει τον συγκεκριμένο ήχο ένα βήμα παρακάτω.

Παράλληλα, η επιστροφή της Miley στη σκηνή πλησιάζει. Τα δύο shows που έχει προγραμματίσει στο Hollywood Bowl στις 16 και 18 Οκτωβρίου έχουν ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, με περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια fans να φέρεται να μπήκαν στην ουρά για την προπώληση, ενώ οι δύο συναυλίες έχουν συνολική χωρητικότητα περίπου 35.000 θέσεων.

Με το album να κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες και το remix του «Bass Persuades» να βρίσκεται προ των πυλών, η Miley Cyrus έχει ξεκάθαρα μπει σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις της νέας μουσικής της εποχής.

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