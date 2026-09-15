Μουσική 15.09.2026

Ο Tom Brady ράπαρε 50 Cent στο NFL και ξεσήκωσε τα social media

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Tom Brady χρησιμοποίησε το «In Da Club» του 50 Cent σε live μετάδοση και ο rapper δεν άργησε να αντιδράσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tom Brady είπε στίχο από το τραγούδι "In Da Club" του 50 Cent κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής μετάδοσης.
  • Η αντίδραση του Brady προκάλεσε συζητήσεις στα social media και σχόλια από τον 50 Cent.
  • Ο 50 Cent σχολίασε θετικά τον Brady, συνδέοντας τον με την νοοτροπία νίκης.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Brady χρησιμοποιεί τραγούδια του 50 Cent, έχοντας κάνει παρόμοιες αναφορές στο παρελθόν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tom Brady απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το «In Da Club» του 50 Cent μπορεί να εμφανιστεί στα πιο απρόσμενα σημεία. Ο θρύλος του NFL βρέθηκε στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Philadelphia Eagles – Washington Commanders την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και, την ώρα που ευχόταν χρόνια πολλά στον Dean Blandino για τα 55α γενέθλιά του, πέταξε έναν στίχο από το iconic hit του 50 Cent.

tom bardy
https://www.instagram.com/50cent/

«Go shawty, it’s your birthday», είπε ο Brady στον αέρα, κάνοντας ουσιαστικά ένα μικρό rap moment που δεν πέρασε απαρατήρητο. Οι fans που δεν γνώριζαν μέχρι τώρα πόσο αγαπά ο πρώην quarterback τη μουσική του 50 Cent άρχισαν αμέσως να σχολιάζουν την απρόσμενη στιγμή στα social media.

Το καλύτερο, όμως, ήρθε λίγο αργότερα. Ο ίδιος ο 50 Cent είδε τι είχε κάνει ο Brady και αποφάσισε να του απαντήσει με τον δικό του τρόπο, ανεβάζοντας το σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να συνδέσει το rap με το «winning mentality», αυτός είναι σίγουρα ο Tom Brady.

Ο 50 Cent τραγουδάει με μικρόφωνο, φορώντας καπέλο και κοσμήματα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου «Street Fighter».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 50 Cent έδωσε το δικό του shout-out στον Brady, σχολιάζοντας πως ο θρύλος του NFL «θα κερδίσει» και ότι το μόνο που κάνει είναι να κερδίζει. Ένα σχόλιο που ταιριάζει απόλυτα στην καριέρα του Brady, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία του NFL.

Και η σχέση Brady με τη μουσική του 50 Cent δεν είναι καινούργια. Το 2019, ο quarterback είχε χρησιμοποιήσει το «Many Men» σε ανάρτησή του μετά από νίκη των New England Patriots στα playoffs. Ο 50 Cent είχε τότε καταλάβει αμέσως το reference και είχε αντιδράσει με ενθουσιασμό, βλέποντας τον Brady να προετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη επιτυχία.

Από το «Many Men» στο «In Da Club»

Η ιστορία συνεχίστηκε και το 2021, όταν ο Brady πανηγύρισε την κατάκτηση του έβδομου Super Bowl της καριέρας του με τους Tampa Bay Buccaneers. Στο Instagram Story του, όπου πόζαρε με το Lombardi Trophy, είχε και πάλι ως soundtrack το «Many Men».

Το τραγούδι βρίσκεται στο εμβληματικό debut album του 50 Cent, «Get Rich or Die Tryin’», που κυκλοφόρησε το 2003, και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα tracks της δισκογραφίας του. Αυτή τη φορά, όμως, ήταν το «In Da Club» που έφερε ξανά τον 50 Cent και τον Tom Brady στο ίδιο viral moment  και μάλλον δεν θα είναι η τελευταία φορά.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

50 Cent Tom Brady
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Taylor Swift, η γάτα της και το πιο αστείο σκετς των φετινών βραβείων Emmy Awards

Η Taylor Swift, η γάτα της και το πιο αστείο σκετς των φετινών βραβείων Emmy Awards

15.09.2026
Επόμενο
Πώς τα Emmys τίμησαν την Dolly Parton – Δες το συγκινητικό tribute

Πώς τα Emmys τίμησαν την Dolly Parton – Δες το συγκινητικό tribute

15.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιατί η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει δυναμικά στη Eurovision 2027 μετά από 4 χρόνια
EUROVISION

Γιατί η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει δυναμικά στη Eurovision 2027 μετά από 4 χρόνια

15.09.2026
Η Lana Del Ray επιστρέφει με νέο τραγούδι – Το νέο «μυστηριώδες» collab με τον Zach Bryan
Μουσικά Νέα

Η Lana Del Ray επιστρέφει με νέο τραγούδι – Το νέο «μυστηριώδες» collab με τον Zach Bryan

15.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία που κρύβεται πίσω από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» με τον Νίκο Βουρλιώτη
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία που κρύβεται πίσω από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» με τον Νίκο Βουρλιώτη

15.09.2026
Πώς τα Emmys τίμησαν την Dolly Parton – Δες το συγκινητικό tribute
Μουσικά Νέα

Πώς τα Emmys τίμησαν την Dolly Parton – Δες το συγκινητικό tribute

15.09.2026
Ο Macklemore αποχώρησε από την περιοδεία του Ed Sheeran – Τι συνέβη
Μουσικά Νέα

Ο Macklemore αποχώρησε από την περιοδεία του Ed Sheeran – Τι συνέβη

15.09.2026
Οι Oasis επιστρέφουν το 2027 με νέα μεγάλη περιοδεία – Πού θα τους δούμε
Μουσικά Νέα

Οι Oasis επιστρέφουν το 2027 με νέα μεγάλη περιοδεία – Πού θα τους δούμε

15.09.2026
Dara: Ποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε soundtrack της παιδικής της ηλικίας
Μουσικά Νέα

Dara: Ποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε soundtrack της παιδικής της ηλικίας

15.09.2026
Stavento: Ένα αδημοσίευτο βίντεο από το στούντιο φέρνει ξανά στη μνήμη τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

Stavento: Ένα αδημοσίευτο βίντεο από το στούντιο φέρνει ξανά στη μνήμη τον Γιώργο Μαζωνάκη

15.09.2026
Judeline: Το τραγούδι της με την Karol G κατέκτησε τον κόσμο – Η απρόσμενη επιτυχία του «BbY WoW»
Μουσικά Νέα

Judeline: Το τραγούδι της με την Karol G κατέκτησε τον κόσμο – Η απρόσμενη επιτυχία του «BbY WoW»

15.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;