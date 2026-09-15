Ο Tom Brady ράπαρε 50 Cent στο NFL και ξεσήκωσε τα social media

Με μια ματιά Ο Tom Brady είπε στίχο από το τραγούδι "In Da Club" του 50 Cent κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η αντίδραση του Brady προκάλεσε συζητήσεις στα social media και σχόλια από τον 50 Cent.

Ο 50 Cent σχολίασε θετικά τον Brady, συνδέοντας τον με την νοοτροπία νίκης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Brady χρησιμοποιεί τραγούδια του 50 Cent, έχοντας κάνει παρόμοιες αναφορές στο παρελθόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tom Brady απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το «In Da Club» του 50 Cent μπορεί να εμφανιστεί στα πιο απρόσμενα σημεία. Ο θρύλος του NFL βρέθηκε στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Philadelphia Eagles – Washington Commanders την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και, την ώρα που ευχόταν χρόνια πολλά στον Dean Blandino για τα 55α γενέθλιά του, πέταξε έναν στίχο από το iconic hit του 50 Cent.

«Go shawty, it’s your birthday», είπε ο Brady στον αέρα, κάνοντας ουσιαστικά ένα μικρό rap moment που δεν πέρασε απαρατήρητο. Οι fans που δεν γνώριζαν μέχρι τώρα πόσο αγαπά ο πρώην quarterback τη μουσική του 50 Cent άρχισαν αμέσως να σχολιάζουν την απρόσμενη στιγμή στα social media.

Το καλύτερο, όμως, ήρθε λίγο αργότερα. Ο ίδιος ο 50 Cent είδε τι είχε κάνει ο Brady και αποφάσισε να του απαντήσει με τον δικό του τρόπο, ανεβάζοντας το σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να συνδέσει το rap με το «winning mentality», αυτός είναι σίγουρα ο Tom Brady.

Ο 50 Cent έδωσε το δικό του shout-out στον Brady, σχολιάζοντας πως ο θρύλος του NFL «θα κερδίσει» και ότι το μόνο που κάνει είναι να κερδίζει. Ένα σχόλιο που ταιριάζει απόλυτα στην καριέρα του Brady, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία του NFL.

Did Tom Brady just say, “Go shawty, it’s ya birthday “ or am I trippin? — Your Father (@BanksTheGr8) September 13, 2026

Και η σχέση Brady με τη μουσική του 50 Cent δεν είναι καινούργια. Το 2019, ο quarterback είχε χρησιμοποιήσει το «Many Men» σε ανάρτησή του μετά από νίκη των New England Patriots στα playoffs. Ο 50 Cent είχε τότε καταλάβει αμέσως το reference και είχε αντιδράσει με ενθουσιασμό, βλέποντας τον Brady να προετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη επιτυχία.

Από το «Many Men» στο «In Da Club»

Η ιστορία συνεχίστηκε και το 2021, όταν ο Brady πανηγύρισε την κατάκτηση του έβδομου Super Bowl της καριέρας του με τους Tampa Bay Buccaneers. Στο Instagram Story του, όπου πόζαρε με το Lombardi Trophy, είχε και πάλι ως soundtrack το «Many Men».

Το τραγούδι βρίσκεται στο εμβληματικό debut album του 50 Cent, «Get Rich or Die Tryin’», που κυκλοφόρησε το 2003, και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα tracks της δισκογραφίας του. Αυτή τη φορά, όμως, ήταν το «In Da Club» που έφερε ξανά τον 50 Cent και τον Tom Brady στο ίδιο viral moment και μάλλον δεν θα είναι η τελευταία φορά.

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