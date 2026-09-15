Stavento: Ένα αδημοσίευτο βίντεο από το στούντιο φέρνει ξανά στη μνήμη τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ανακάλυψε ένα σπάνιο, αδημοσίευτο βίντεο από το στούντιο με τους Stavento και τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια ματιά Ο Μιχάλης Κουϊνέλης (Stavento) δημοσίευσε αδημοσίευτο βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το βίντεο δείχνει τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν στο στούντιο το τραγούδι «Οινόπνευμα φτηνό».

Ο Stavento μοιράστηκε τη στιγμή για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δημοσίευση αποτελεί μια κίνηση μνήμης για τη συνεργασία και τη φιλία τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, μέσα από την προσωπική του σελίδα στο TikTok, μοιράστηκε ένα σπάνιο βίντεο από το στούντιο ηχογράφησης, όπου εμφανίζεται μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Η στιγμή αυτή, που μέχρι πρότινος παρέμενε άγνωστη στο κοινό, αποτελεί ένα συγκινητικό αντίο και μια υπενθύμιση της μουσικής τους συνεργασίας.

Μια ξεχασμένη στιγμή από το στούντιο

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από τον Μιχάλη Κουϊνέλη, γνωστό ως Stavento, αποτυπώνει τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν μαζί στίχους από το τραγούδι «Οινόπνευμα φτηνό». Το συγκεκριμένο κομμάτι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Αγαπώ σημαίνει» και φέρει την υπογραφή των Stavento τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους.

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Η σπάνια αυτή εικόνα παρουσιάζει μια πιο προσωπική και αυθόρμητη πλευρά της συνεργασίας τους, μακριά από τις λαμπερές σκηνές και τις επίσημες εμφανίσεις. Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, επέλεξε να κάνει αυτή τη δημοσίευση, προσθέτοντας μια συγκινητική λεζάντα.

«Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά»

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…», έγραψε ο Μιχάλης Κουϊνέλης στη λεζάντα της ανάρτησής του, συνοδεύοντας το βίντεο με ένα συγκινητικό μήνυμα. Με αυτό το ανέκδοτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο, ο Stavento θέλησε να μοιραστεί μια ακόμη ανάμνηση από τη σχέση και τη μουσική πορεία που μοιράστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αυτή η πράξη του Stavento αποτελεί μια όμορφη κίνηση μνήμης, υπενθυμίζοντας στο κοινό την αξία της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ των καλλιτεχνών, ακόμα και μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

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