Μουσικά Νέα 15.09.2026

Stavento: Ένα αδημοσίευτο βίντεο από το στούντιο φέρνει ξανά στη μνήμη τον Γιώργο Μαζωνάκη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε ένα σπάνιο, αδημοσίευτο βίντεο από το στούντιο με τους Stavento και τον Γιώργο Μαζωνάκη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Κουϊνέλης (Stavento) δημοσίευσε αδημοσίευτο βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Το βίντεο δείχνει τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν στο στούντιο το τραγούδι «Οινόπνευμα φτηνό».
  • Ο Stavento μοιράστηκε τη στιγμή για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η δημοσίευση αποτελεί μια κίνηση μνήμης για τη συνεργασία και τη φιλία τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, μέσα από την προσωπική του σελίδα στο TikTok, μοιράστηκε ένα σπάνιο βίντεο από το στούντιο ηχογράφησης, όπου εμφανίζεται μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Η στιγμή αυτή, που μέχρι πρότινος παρέμενε άγνωστη στο κοινό, αποτελεί ένα συγκινητικό αντίο και μια υπενθύμιση της μουσικής τους συνεργασίας.

Ο Μιχάλης Κουινέλης των Stavento στη σκηνή με πράσινο καρό πουκάμισο
https://www.instagram.com/michalis_stavento/

Μια ξεχασμένη στιγμή από το στούντιο

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από τον Μιχάλη Κουϊνέλη, γνωστό ως Stavento, αποτυπώνει τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν μαζί στίχους από το τραγούδι «Οινόπνευμα φτηνό». Το συγκεκριμένο κομμάτι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Αγαπώ σημαίνει» και φέρει την υπογραφή των Stavento τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους.

Διάβασε επίσης: Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία

Η σπάνια αυτή εικόνα παρουσιάζει μια πιο προσωπική και αυθόρμητη πλευρά της συνεργασίας τους, μακριά από τις λαμπερές σκηνές και τις επίσημες εμφανίσεις. Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, επέλεξε να κάνει αυτή τη δημοσίευση, προσθέτοντας μια συγκινητική λεζάντα.

giorgos_mazonakis_t5hanatos
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

«Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά»

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…», έγραψε ο Μιχάλης Κουϊνέλης στη λεζάντα της ανάρτησής του, συνοδεύοντας το βίντεο με ένα συγκινητικό μήνυμα. Με αυτό το ανέκδοτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο, ο Stavento θέλησε να μοιραστεί μια ακόμη ανάμνηση από τη σχέση και τη μουσική πορεία που μοιράστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αυτή η πράξη του Stavento αποτελεί μια όμορφη κίνηση μνήμης, υπενθυμίζοντας στο κοινό την αξία της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ των καλλιτεχνών, ακόμα και μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

STAVENTO ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Σεπτέμβριος στο πιάτο σου – Ποια τρόφιμα αξίζει να βάλεις τώρα στο καλάθι σου

Ο Σεπτέμβριος στο πιάτο σου – Ποια τρόφιμα αξίζει να βάλεις τώρα στο καλάθι σου

15.09.2026
Επόμενο
Dara: Ποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε soundtrack της παιδικής της ηλικίας

Dara: Ποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε soundtrack της παιδικής της ηλικίας

15.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Dara: Ποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε soundtrack της παιδικής της ηλικίας
Μουσικά Νέα

Dara: Ποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε soundtrack της παιδικής της ηλικίας

15.09.2026
Judeline: Το τραγούδι της με την Karol G κατέκτησε τον κόσμο – Η απρόσμενη επιτυχία του «BbY WoW»
Μουσικά Νέα

Judeline: Το τραγούδι της με την Karol G κατέκτησε τον κόσμο – Η απρόσμενη επιτυχία του «BbY WoW»

15.09.2026
Buckingham Palace: Δες το μουσικό αφιέρωμα για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου
Μουσικά Νέα

Buckingham Palace: Δες το μουσικό αφιέρωμα για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου

14.09.2026
Η Ella Langley σαρώνει στα CMA Awards 2026 – Μία υποψηφιότητα μακριά από το ιστορικό ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Η Ella Langley σαρώνει στα CMA Awards 2026 – Μία υποψηφιότητα μακριά από το ιστορικό ρεκόρ

14.09.2026
Η μεγάλη επιστροφή των BIGBANG στο MetLife Stadium για τα 20 χρόνια τους
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή των BIGBANG στο MetLife Stadium για τα 20 χρόνια τους

14.09.2026
Στέλιος Καζαντζίδης: 25 χρόνια χωρίς τη «φωνή του λαού» που συνεχίζει να συγκινεί γενιές
Μουσικά Νέα

Στέλιος Καζαντζίδης: 25 χρόνια χωρίς τη «φωνή του λαού» που συνεχίζει να συγκινεί γενιές

14.09.2026
Η Pink σπάει τη σιωπή της για τις δηλώσεις του Macklemore – Η απάντησή της στo Instagram
Μουσικά Νέα

Η Pink σπάει τη σιωπή της για τις δηλώσεις του Macklemore – Η απάντησή της στo Instagram

14.09.2026
Harry Styles: Η συγκινητική εμφάνιση με το «Sign of the times» στο Madison Square Garden – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Η συγκινητική εμφάνιση με το «Sign of the times» στο Madison Square Garden – Δες το βίντεο

14.09.2026
«Με λένε Γιώργο»: Η συγκινητική αφιέρωση του Γιώργου Χατζηνάσιου στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

«Με λένε Γιώργο»: Η συγκινητική αφιέρωση του Γιώργου Χατζηνάσιου στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

14.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;