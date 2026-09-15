Γιατί η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει δυναμικά στη Eurovision 2027 μετά από 4 χρόνια

Μετά από 4 χρόνια απουσίας, η Βόρεια Μακεδονία επιβεβαίωσε την επιστροφή της στη Eurovision 2027

Με μια ματιά Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει στη Eurovision μετά από απουσία τεσσάρων ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε την επιστροφή της χώρας.

Ο 71ος διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η Βόρεια Μακεδονία είχε συμμετάσχει τελευταία φορά το 2022, χωρίς πρόκριση στον τελικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από απουσία τεσσάρων ετών, η Βόρεια Μακεδονία επιβεβαίωσε την επιστροφή της στον εμβληματικό διαγωνισμό της Eurovision. Η ανακοίνωση αυτή, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), σηματοδοτώντας την επανένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.

Ο 71ος διαγωνισμός της Eurovision είναι προγραμματισμένος να λάβει χώρα στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τα ημιτελικά να πραγματοποιούνται στις 11 και 13 Μαΐου, και τον μεγάλο τελικό να ακολουθεί στις 15 Μαΐου. Η τελευταία φορά που η Βόρεια Μακεδονία συμμετείχε στον διαγωνισμό ήταν το 2022 στο Τορίνο, όπου, αν και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, κατέλαβε την 11η θέση στον ημιτελικό της.

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Η Διαδικασία της επιστροφής

Η πρόθεση της Βόρειας Μακεδονίας να επανακάμψει στον διαγωνισμό είχε γίνει αντιληπτή από την προηγούμενη άνοιξη. Τότε, ο Ζόραν Ρίστοσκι, Γενικός Διευθυντής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα MRT, είχε εκφράσει δημόσια τον σχεδιασμό για συμμετοχή, κατόπιν θετικών επαφών με την EBU. Η σημερινή επίσημη επιβεβαίωση έρχεται να σφραγίσει αυτή την πρόθεση, βάζοντας τέλος στην τετραετή αποχή.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για την προετοιμασία της Eurovision, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς εκπνέει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, 27 χώρες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, ενώ ο τελικός αριθμός των διαγωνιζόμενων αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η επιστροφή της Βόρειας Μακεδονίας σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τη χώρα και τους φίλους του διαγωνισμού, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της Eurovision.

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