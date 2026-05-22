EUROVISION 22.05.2026

Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό

Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει επίσημα στη Eurovision 2027, μετά την αποχώρησή της το 2022, με το MRT να ξεκινά πλήρη προετοιμασία
Ειρήνη Στόφυλα

Μετά από χρόνια απουσίας, η επιστροφή της Βόρειας Μακεδονία στη σκηνή της Eurovision είναι πλέον πραγματικότητα και έχει ήδη φέρει μεγάλο ενθουσιασμό στο fanbase του θεσμού. Η επίσημη ανακοίνωση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα MRT (Macedonian Radio Television) επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα επιστρέψει το 2027, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό comeback μετά τη διακοπή που ξεκίνησε το 2022.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο όπου υπήρχαν ολοένα και περισσότερες θετικές ενδείξεις για πιθανή επιστροφή, κάτι που τελικά αποδείχθηκε πραγματικό. Οι φανς αντέδρασαν άμεσα, εκφράζοντας χαρά και περιέργεια για το τι θα παρουσιαστεί στη σκηνή του διαγωνισμού. Η επιστροφή αυτή θεωρείται σημαντική όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τον ίδιο τον θεσμό.

Έλενα Παπαρίζου: 21 χρόνια από τη θρυλική νίκη της στη Eurovision

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από συνεδρίαση του συμβουλίου της δημόσιας τηλεόρασης, το MRT έχει ήδη ξεκινήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη συμμετοχή, δίνοντας έμφαση σε μια πιο δυνατή, οργανωμένη και ανταγωνιστική εμφάνιση. Η αποχώρηση μετά τη Eurovision 2022 οφειλόταν κυρίως σε οικονομικούς λόγους, όμως το κλίμα τους τελευταίους μήνες έδειχνε πως υπάρχει διάθεση και δυνατότητα επιστροφής.

Η πρώτη πρόβα της Eurovision 2026 με τον Akyla στη Βιέννη, με εντυπωσιακά εφέ φωτισμού και μηνύματα στην οθόνη.
Στόχος της χώρας είναι να αξιοποιήσει επιπλέον τον χρόνο που έχει μπροστά της, ώστε η συμμετοχή του 2027 να είναι πιο προσεγμένη τόσο καλλιτεχνικά όσο και παραγωγικά. Παράλληλα, φαίνεται να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις με την EBU για τις λεπτομέρειες της επιστροφής. Η διάθεση της δημόσιας τηλεόρασης δείχνει μια ξεκάθαρη πρόθεση για ανανέωση και επανάκαμψη.

Παρότι η Βόρεια Μακεδονία δεν συμμετείχε στη Eurovision 2026, το MRT δείχνει πιο αποφασισμένο από ποτέ να επιστρέψει με μια συμμετοχή που θα αφήσει θετικό αποτύπωμα. Το διάστημα έως το 2027 προσφέρει τη δυνατότητα για αναλυτική προετοιμασία και καλύτερη οργάνωση από κάθε πλευρά.

Η τελευταία φορά που είδαμε τη χώρα στη σκηνή της Eurovision ήταν το 2022 στο Torino, με την Andrea και το τραγούδι Circles. Παρότι η συμμετοχή δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό, η χώρα έχει γράψει ιστορία στον διαγωνισμό με κορυφαία στιγμή το 2019. Τότε, η εντυπωσιακή ερμηνεία της Tamara Todevska στο τραγούδι Proud χάρισε στη Βόρεια Μακεδονία την 7η θέση στο Tel Aviv και την πρώτη θέση στις επιτροπές, ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα της χώρας.

Eurovision Βόρεια Μακεδονία
«Είμαι cancer free»: Η συγκινητική ανάρτηση της Jessie J για τη «μάχη» που έδινε

Κάννες 2026: Η Penélope Cruz αποθεώνεται- Η ταινία «La Bola Negra» που έκανε το κοινό να σηκωθεί όρθιο για 20 λεπτά

