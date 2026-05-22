Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 22.05.2026

«Είμαι cancer free»: Η συγκινητική ανάρτηση της Jessie J για τη «μάχη» που έδινε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Jessie J μοιράζεται την πιο δυνατή στιγμή της ζωής της, αποκαλύπτοντας μέσα από ανάρτηση στο Instagram τα αποτελέσματα των εξετάσεών της
Πόπη Βασιλείου

Η Jessie J βιώνει μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής της, καθώς ανακοίνωσε ότι είναι πλέον «cancer free», έναν χρόνο μετά τη δημόσια αποκάλυψη της διάγνωσής της με καρκίνο του μαστού. Η είδηση έγινε άμεσα viral, με εκατομμύρια θαυμαστές να εκφράζουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για την εξέλιξη της υγείας της.

https://www.instagram.com/jessiej/
https://www.instagram.com/jessiej/

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου καταγράφεται να περιμένει τα αποτελέσματα μιας προγραμματισμένης μαγνητικής τομογραφίας, στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου της. Λίγο αργότερα, η ίδια μοιράστηκε το αποτέλεσμα με το κοινό της, γράφοντας: «Τα αποτελέσματα βγήκαν και είμαι ελεύθερη από τον καρκίνο!», συνοδεύοντας την ανάρτηση με δάκρυα χαράς.

Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

Σε μία από τις πιο ανθρώπινες και ειλικρινείς της εξομολογήσεις, η Jessie J ανέφερε πως μετά την ανακοίνωση ξέσπασε σε κλάματα για ώρες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξέσπασα σε κλάματα για ώρες και μετά ένιωσα για πρώτη φορά μέσα σε έναν χρόνο να παίρνω μια βαθιά ανάσα ανακούφισης». Μια φράση που αποτυπώνει τη συναισθηματική ένταση και την ανακούφιση μετά από έναν ολόκληρο χρόνο γεμάτο αβεβαιότητα.

Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για τη διάγνωσή της τον Ιούνιο της προηγούμενης χρονιάς, επιλέγοντας να μοιραστεί την εμπειρία της προκειμένου να επεξεργαστεί την κατάσταση αλλά και να σταθεί δίπλα σε ανθρώπους που περνούν αντίστοιχες δοκιμασίες. Λίγες εβδομάδες μετά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να ακυρώσει και να αναπροσαρμόσει προγραμματισμένες συναυλίες λόγω περαιτέρω θεραπειών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει πως όλα όσα έχει βιώσει δεν την έχουν «σπάσει», αλλά της έχουν δώσει μια βαθύτερη προοπτική για τη ζωή και τη μουσική της πορεία, υπογραμμίζοντας πως πολλές από τις εμπειρίες της αποτυπώνονται και στη δημιουργία των τραγουδιών της.

Στα 80 της η Cher δεν θυμίζει θρύλο του παρελθόντος – Είναι ακόμη το απόλυτο pop φαινόμενο

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jessie J ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία

22.05.2026
Επόμενο
Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό

Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό

22.05.2026

Δες επίσης

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεσαι
Celeb News

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεσαι

22.05.2026
Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους
Celeb News

Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους

22.05.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας

22.05.2026
«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του
Celeb News

«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του

22.05.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Ο «μυστικός» γάμος και το ξαφνικό bachelorette στη Λισαβόνα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Ο «μυστικός» γάμος και το ξαφνικό bachelorette στη Λισαβόνα

22.05.2026
Οι χαλαρές στιγμές της Δανάης Μπάρκα στην Κύπρο λίγο πριν παντρευτεί
Celeb News

Οι χαλαρές στιγμές της Δανάης Μπάρκα στην Κύπρο λίγο πριν παντρευτεί

22.05.2026
«Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος!» – Η «παρατήρηση» προς την Ιωάννα Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών
Celeb News

«Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος!» – Η «παρατήρηση» προς την Ιωάννα Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών

22.05.2026
Γιορτή γεμάτη αγάπη για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι εκπλήξεις των παιδιών της
Celeb News

Γιορτή γεμάτη αγάπη για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι εκπλήξεις των παιδιών της

22.05.2026
«Όλα τα κάνεις μαγικά»: Η γλυκιά ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη με την κόρη της
Celeb News

«Όλα τα κάνεις μαγικά»: Η γλυκιά ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη με την κόρη της

22.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη