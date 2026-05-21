Celeb World 21.05.2026

Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

Οι φήμες για τον γάμο του Harry Styles και της Zoë Kravitz «φουντώνουν» ξανά, με πηγές να θέλουν το ζευγάρι να παντρεύεται τον χειμώνα
Ειρήνη Στόφυλα

Οι φήμες γύρω από τον επικείμενο γάμου του Harry Styles και της Zoë Kravitz συνεχίζουν να φουντώνουν, με τα διεθνή media να τους παρουσιάζουν πλέον ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της showbiz. Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ, οι δύο stars φαίνεται πως έχουν αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους. Και αυτό δεν είναι άλλο από έναν πιθανό γάμο μέσα στον χειμώνα, με ιδιαίτερα ρομαντικό και «low key» χαρακτήρα.

Οι πληροφορίες μιλούν για μια τελετή που δεν θα θυμίζει καθόλου τις υπερπαραγωγές του Hollywood. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως το ζευγάρι θέλει κάτι μικρό, ζεστό και πολύ προσωπικό.

Πηγές κοντά στο περιβάλλον τους αναφέρουν ότι το πλάνο αφορά μια κλειστή τελετή στην Αγγλία, πιθανότατα γύρω στα Χριστούγεννα. Το concept που συζητείται είναι ένας γάμος μόνο με οικογένεια και πολύ κοντινούς φίλους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Zoë Kravitz φαίνεται να έχει συνδέσει συναισθηματικά τη διαδικασία και με τη Νέα Υόρκη, κάτι που ανοίγει το ενδεχόμενο για δεύτερη γιορτή εκεί. Παράλληλα, το ζευγάρι έχει περάσει αρκετό χρόνο στο Λονδίνο, όπου και έχει «χτιστεί» μεγάλο μέρος της σχέσης του. Όλα αυτά ενισχύουν τις φήμες ότι ο γάμος, αν γίνει, θα έχει δύο διαφορετικά κεφάλαια σε δύο πόλεις.

Η σχέση τους ξεκίνησε να συζητιέται έντονα τον Αύγουστο του 2025, όταν εντοπίστηκαν μαζί στη Ρώμη. Από τότε, οι κοινές τους εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική έχουν τροφοδοτήσει συνεχώς δημοσιεύματα για το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα μεταξύ τους.

Πρόσφατες πληροφορίες θέλουν τον Harry Styles να έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου, με τη Zoë Kravitz να εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη. Η εικόνα τους στα social events και στις συναυλίες δείχνει ένα ζευγάρι που δεν κρύβει πια τη σύνδεσή του. Και κάπως έτσι, το Hollywood ήδη μιλά για έναν πιθανό «winter wedding story».

Ο Harry Styles συνεχίζει την περιοδεία του, ενώ η Zoë Kravitz παραμένει ενεργή επαγγελματικά, αλλά φαίνεται πως και οι δύο βρίσκουν χρόνο για τη σχέση τους παρά τα γεμάτα προγράμματά τους. Οι φήμες για δύο γάμους, έναν στο Λονδίνο και έναν στη Νέα Υόρκη, κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου.

Αν ισχύει, τότε μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity events των επόμενων ετών. Προς το παρόν, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τίποτα. Όμως η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και το κοινό παρακολουθεί κάθε τους κίνηση με τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο Niall Horan απαντά στις φήμες για «μυστικό» reunion των One Direction

Τέλειοι γλουτοί χωρίς γυμναστήριο – Η απλή άσκηση που κάνει τη διαφορά

«Trudaddy»: Η Katy Perry «αποθεώνει» τον Justin Trudeau
Miley Cyrus: Η ιστορική διάκριση στο Hollywood Walk of Fame που αλλάζει τα δεδομένα για τη γενιά της
Ιωάννα Τούνη: Το «ταξίδι-express» στις Κάννες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για τη γιαγιά της
Kim Kardashian: «Παίρνω 35 χάπια την ημέρα» – Η πιο ακραία wellness ρουτίνα του Hollywood
Ο Ακύλας υπέγραψε αυτόγραφο σε απόδειξη φαγητού και όλοι παρατήρησαν τι είχε παραγγείλει
Στα 80 της η Cher δεν θυμίζει θρύλο του παρελθόντος – Είναι ακόμη το απόλυτο pop φαινόμενο
«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη
Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

