Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

Οι φήμες για τον γάμο του Harry Styles και της Zoë Kravitz «φουντώνουν» ξανά, με πηγές να θέλουν το ζευγάρι να παντρεύεται τον χειμώνα

Οι φήμες γύρω από τον επικείμενο γάμου του Harry Styles και της Zoë Kravitz συνεχίζουν να φουντώνουν, με τα διεθνή media να τους παρουσιάζουν πλέον ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της showbiz. Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ, οι δύο stars φαίνεται πως έχουν αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους. Και αυτό δεν είναι άλλο από έναν πιθανό γάμο μέσα στον χειμώνα, με ιδιαίτερα ρομαντικό και «low key» χαρακτήρα.

Οι πληροφορίες μιλούν για μια τελετή που δεν θα θυμίζει καθόλου τις υπερπαραγωγές του Hollywood. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως το ζευγάρι θέλει κάτι μικρό, ζεστό και πολύ προσωπικό.

Πηγές κοντά στο περιβάλλον τους αναφέρουν ότι το πλάνο αφορά μια κλειστή τελετή στην Αγγλία, πιθανότατα γύρω στα Χριστούγεννα. Το concept που συζητείται είναι ένας γάμος μόνο με οικογένεια και πολύ κοντινούς φίλους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Zoë Kravitz φαίνεται να έχει συνδέσει συναισθηματικά τη διαδικασία και με τη Νέα Υόρκη, κάτι που ανοίγει το ενδεχόμενο για δεύτερη γιορτή εκεί. Παράλληλα, το ζευγάρι έχει περάσει αρκετό χρόνο στο Λονδίνο, όπου και έχει «χτιστεί» μεγάλο μέρος της σχέσης του. Όλα αυτά ενισχύουν τις φήμες ότι ο γάμος, αν γίνει, θα έχει δύο διαφορετικά κεφάλαια σε δύο πόλεις.

Η σχέση τους ξεκίνησε να συζητιέται έντονα τον Αύγουστο του 2025, όταν εντοπίστηκαν μαζί στη Ρώμη. Από τότε, οι κοινές τους εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική έχουν τροφοδοτήσει συνεχώς δημοσιεύματα για το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα μεταξύ τους.

Πρόσφατες πληροφορίες θέλουν τον Harry Styles να έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου, με τη Zoë Kravitz να εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη. Η εικόνα τους στα social events και στις συναυλίες δείχνει ένα ζευγάρι που δεν κρύβει πια τη σύνδεσή του. Και κάπως έτσι, το Hollywood ήδη μιλά για έναν πιθανό «winter wedding story».

Ο Harry Styles συνεχίζει την περιοδεία του, ενώ η Zoë Kravitz παραμένει ενεργή επαγγελματικά, αλλά φαίνεται πως και οι δύο βρίσκουν χρόνο για τη σχέση τους παρά τα γεμάτα προγράμματά τους. Οι φήμες για δύο γάμους, έναν στο Λονδίνο και έναν στη Νέα Υόρκη, κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου.

Αν ισχύει, τότε μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity events των επόμενων ετών. Προς το παρόν, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τίποτα. Όμως η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και το κοινό παρακολουθεί κάθε τους κίνηση με τεράστιο ενδιαφέρον.

