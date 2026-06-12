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Celeb World 12.06.2026

Έφυγε από τη ζωή ο David Hockney – Αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά

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Από τις εμβληματικές πισίνες της Καλιφόρνια μέχρι τα ψηφιακά έργα με iPad, η πορεία του Hockney άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη παγκόσμια τέχνη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Απεβίωσε ο David Hockney, 88 ετών, σημαντικός Βρετανός καλλιτέχνης, γνωστός για την πρωτοποριακή του προσέγγιση.
  • Αναδείχθηκε τη δεκαετία του 1960 με την Pop Art, διάσημος για πίνακες με πισίνες στο Λος Άντζελες.
  • Το έργο του εκτείνεται σε πολλαπλά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής τέχνης με iPad, και έχει σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων.
  • Έλαβε σημαντικές τιμητικές διακρίσεις και είχε δεσμούς με τον κόσμο της ψυχαγωγίας, εμπνέοντας ταινίες και σειρές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο David Hockney, ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους Βρετανούς καλλιτέχνες, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που συνέβη ειρηνικά στην οικία του στις 11 Ιουνίου 2026, λίγο πριν κλείσει τα 89 του χρόνια, ανακοινώθηκε από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του στην BBC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο καλλιτέχνης, γνωστός για την πρωτοποριακή του προσέγγιση στην τέχνη, άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο που διαμόρφωσε την καλλιτεχνική σκηνή για δεκαετίες. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη σύγχρονη τέχνη.

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Η πορεία του στην τέχνη

Γεννημένος το 1937 στην κομητεία του Γιορκσάιρ του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Hockney αναδείχθηκε τη δεκαετία του 1960 ως κεντρικό πρόσωπο του κινήματος της Pop Art. Μετά τη μετακόμισή του στο Λος Άντζελες το 1963, έγινε διάσημος για τις σειρές έργων του που απεικόνιζαν ηλιόλουστες πισίνες, όπως το εμβληματικό «A Bigger Splash». Παράλληλα, δημιούργησε πιο προσωπικά πορτρέτα του κοινωνικού του κύκλου. Ο Hockney ήταν άμεσα αναγνωρίσιμος για τα κατάξανθα μαλλιά του, τα στρογγυλά γυαλιά και το καπέλο του, ενώ ψηφιζόταν τακτικά ως ο αγαπημένος καλλιτέχνης της Βρετανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καινοτομία και αναγνώριση

Το ταλέντο του Hockney απλώθηκε σε σχεδόν κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ζωγραφικής, της φωτογραφίας, των χαρακτικών, της λιθογραφίας, των βιτρό και των ψηφιακών μέσων. Τη δεκαετία του 1980, υιοθέτησε τα κολάζ Polaroid, ενώ αργότερα χρησιμοποίησε ένα iPad για να δημιουργήσει μια σειρά από ψηφιακούς πίνακες. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βοήθησε στην αποτύπωση των αλλαγών των εποχών στην ύπαιθρο του Γιορκσάιρ. Η αξία του έργου του αναγνωρίστηκε παγκοσμίως, με έναν από τους πίνακές του με πισίνα να πωλείται το 2018 για σχεδόν 70 εκατομμύρια λίρες (93 εκατομμύρια δολάρια) σε δημοπρασία, ποσό ρεκόρ για εν ζωή καλλιτέχνη. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Hockney έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δύο από την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η οποία τον έχρισε μέλος του Τάγματος των Συντρόφων της Τιμής το 1997 και του Τάγματος της Αξίας το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δεσμοί με τον κόσμο της ψυχαγωγίας

Αν και ο Hockney απέφευγε σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα των διασημοτήτων στο έργο του, το 2023 ζωγράφισε τον Harry Styles στο στούντιό του στη Νορμανδία. Παρά την περιορισμένη εμπλοκή του στον κινηματογράφο, υπήρξε το θέμα της βιογραφικής ταινίας του Jack Hazan το 1974, επίσης με τίτλο «A Bigger Splash», και αποτέλεσε την έμπνευση για το ντοκιμαντέρ του Billy Pappas «Waiting for Hockney», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca το 2008. Το 2022, τον υποδύθηκε ο Laurence Fuller σε ένα επεισόδιο της πρώτης σεζόν της σειράς «Minx».

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David Hockney
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