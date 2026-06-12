Sun Seekers: H νέα καμπάνια της Haralas με την Ήβη Αδάμου φέρνει το καλοκαίρι στα πόδια σου

Η Ήβη Αδάμου επιστρέφει ως το πρόσωπο της καλοκαιρινής καμπάνιας Haralas Summer 2026, σε ένα fashion story που αποτυπώνει τη σύγχρονη εκδοχή του καλοκαιρινού στιλ.

Ο Haralas παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια, όπου το φως, η ζεστασιά και η ανεπιτήδευτη κομψότητα συνθέτουν ένα σύγχρονο summer narrative. Η Ήβη Αδάμου κινείται ανάμεσα σε στιγμές χαλάρωσης και δυναμικής ενέργειας, εκφράζοντας τη σύγχρονη γυναίκα που ισορροπεί ανάμεσα στους ρυθμούς της πόλης και τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η καμπάνια «Sun Seekers» ξεδιπλώνεται μέσα από ηλιόλουστα σκηνικά, φυσικές υφές και vibrant αποχρώσεις. Από laid-back στιγμές δίπλα στο νερό έως bold εμφανίσεις με fashion attitude, κάθε εικόνα αποτυπώνει την αίσθηση ενός καλοκαιριού χωρίς περιορισμούς.

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Η συλλογή Summer 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια πιο ανάλαφρη και expressive αισθητική. Sandals, platforms, statement flats, εσπαντρίγιες και summer bags συνδυάζουν άνεση και στιλ, δημιουργώντας looks που μεταβαίνουν effortlessly από το πρωί έως το ηλιοβασίλεμα.

Από brands όπως UGG, DKNY, Nine West, JW PEI, INUOVO, Carrano και SCHUTZ έως τη Haralas Collection, κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί για να εκφράζει το καλοκαίρι με έναν σύγχρονο, fashion-forward τρόπο.

Το #FacesOfHaralas αποκτά μια πιο φωτεινή και αυθόρμητη διάσταση μέσα από μια καμπάνια που γιορτάζει την ανεμελιά, τη θηλυκότητα και τη χαρά της στιγμής.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή Haralas Summer 2026 στα καταστήματα και online και ζήστε το καλοκαίρι μέσα από το «Sun Seekers», εκεί όπου το φως γίνεται διάθεση και το στιλ γίνεται εμπειρία.