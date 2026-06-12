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Fashion 12.06.2026

Ξέχασε τα κλασικά λευκά sneakers γιατί η νέα σεζόν επιτάσσει χρώμα στα πόδια σου

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Πώς τα πολύχρωμα sneakers έγιναν το must-have item που μεταμορφώνει κάθε basic outfit
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα σεζόν επιτάσσει πολύχρωμα sneakers, με τα λευκά να παραμένουν στα ράφια.
  • Τα πολύχρωμα sneakers προσθέτουν ένταση και προσωπικότητα σε ένα look.
  • Συνδυάστε πολύχρωμα sneakers με baggy jeans και στενά tops για cool street style.
  • Πολύχρωμα αθλητικά σπάνε τη μονοτονία σε λινά σύνολα και δίνουν ζωντάνια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν χρειάζεται να είσαι fashion expert για να παρατηρήσεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά καθώς σχεδόν κάθε πολύχρωμο sneaker που κυκλοφορεί εκεί έξω γίνεται αμέσως sold out, την ίδια στιγμή που οι ουδέτερες, κλασικές αποχρώσεις παραμένουν ανέγγιχτες στα ράφια. Μέχρι πρότινος, το λευκό αθλητικό παπούτσι ήταν η απόλυτη και αδιαμφισβήτητη επιλογή για κάθε περίσταση, από το street style των διασήμων μέχρι τα βίντεο των fashion influencers. Τι άλλαξε όμως ξαφνικά στους κανόνες του στυλ και πώς περάσαμε στην εποχή του απόλυτου color-blocking;

ballerina_sneakers
https://www.instagram.com/tashimrod/?hl=el

Είναι απόλυτα λογικό τα λευκά sneakers να αποτελούν βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας, αφού η ευελιξία τους είναι αξεπέραστη. Ωστόσο, όταν βασίζεσαι στα αξεσουάρ σου για να αναβαθμίσεις ένα look, ένα απλό λευκό παπούτσι δεν μπορεί να προσφέρει την ίδια ένταση και ζωντάνια που δίνει ένα πολύχρωμο κομμάτι. Χάρη στην πρόσφατη εμμονή της pop κουλτούρας με ρετρό μοντέλα, τα οποία κυκλοφορούν σε όλες τις αποχρώσεις του ουράνιου τόξου, τα πολύχρωμα sneakers αναγνωρίζονται επιτέλους για την ικανότητά τους να μεταμορφώνουν ολοκληρωτικά ένα look, χαρίζοντας extra προσωπικότητα.

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Ο απόλυτος συνδυασμός με baggy jeans και cute tops

Ο συνδυασμός τζιν και ένα όμορφο τοπ είναι μια ελίτ ενδυματολογική συνταγή που κρατά από τις αρχές των 2000s, όμως το TikTok έρχεται να της δώσει μια νέα, σύγχρονη ερμηνεία. Σήμερα, η τάση επιτάσσει φαρδιά, baggy τζιν παντελόνια συνδυασμένα με στενά, θηλυκά tops. Αν θέλεις να πας αυτό το look ένα βήμα παραπέρα, το μυστικό κρύβεται στην προσθήκη ενός sneaker με έντονο χρώμα. Το αποτέλεσμα δείχνει ανεπιτήδευτο, εξαιρετικά cool και ιδανικό για τις καθημερινές σου βόλτες στην πόλη.

sneakers
https://www.instagram.com/smythsisters/

Δίνοντας ζωντάνια στα καλοκαιρινά λινά

Μέσα στη θάλασσα των ουδέτερων και γήινων αποχρώσεων που φέρνουν μαζί τους οι θερμοί μήνες, τα λινά υφάσματα πρωταγωνιστούν. Η προσθήκη ενός ζευγαριού πολύχρωμων sneakers σε ένα τέτοιο σύνολο μπορεί να σπάσει τη μονοτονία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανάλαφρη και δροσερή φύση του καλοκαιρινού ντυσίματος. Τις ημέρες που τα σανδάλια δεν είναι η πιο πρακτική επιλογή, δοκίμασε να συνδυάσεις τις λινές σου παντελόνες ή τα σορτς με ένα ζευγάρι saturated αθλητικά και θα δεις το στυλ σου να αλλάζει αμέσως.

Blazer και σορτς Το casual-cool look του γραφείου και όχι μόνο

Αν θέλεις να κάνεις τα σακάκια σου πιο καλοκαιρινά και λιγότερο αυστηρά, η λύση βρίσκεται στο πάντρεμά τους με ένα δροσερό σορτς και τα αγαπημένα σου πολύχρωμα sneakers. Για να δώσεις μια ακόμα πιο σύγχρονη και χαλαρή πινελιά, απέφυγε τα προβλέψιμα tailored σορτσάκια. Αντίθετα, πειραματίσου συνδυάζοντας το blazer σου με σορτς τύπου boxer από ελαφρύ βαμβάκι ή μετάξι. Η αντίθεση του δομημένου σακακιού με το αθλητικό παπούτσι και το loose σορτς δημιουργεί την επιτομή του σύγχρονου street style.

sneakers
https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/

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