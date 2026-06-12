«Όλα τέλεια»: Το νέο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο

Το «Όλα τέλεια» είναι το νέο τραγούδι από τη δημιουργική ομάδα της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Όλα τέλεια» από τη Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο.

Το τραγούδι εγκαινιάζει τη νέα δισκογραφική εταιρεία «CUT» σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

Το «Όλα τέλεια» περιγράφει τη διάψευση και τις σχέσεις που γίνονται μνήμες και σιωπές.

Η τριάδα συνεχίζει την περιοδεία της «Μέτρημα» σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το «Όλα τέλεια», μία κυκλοφορία που εγκαινιάζει τη νέα δισκογραφική εταιρεία «CUT» σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

Το «Όλα τέλεια» είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τη στιγμή της διάψευσης, μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για τις σχέσεις που μετατρέπονται σε μνήμες και σιωπές.

Νατάσσα Μποφίλιου: Το ανατρεπτικό video για το νέο τραγούδι της

Ο ποιητικός λόγος του Γεράσιμου Ευαγγελάτου ενώνεται με την εμπνευσμένη σύνθεση του Θέμη Καραμουρατίδη και την ξεχωριστή ερμηνεία της Νατάσσας Μποφίλιου η οποία αποδίδει με αλήθεια και συγκίνηση την πορεία από το «Όλα τέλεια» προς την επίγνωση ότι τίποτα δεν μένει αναλλοίωτο και άφθαρτο.

Το «Όλα τέλεια», το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, θα μεταφερθεί σύντομα και με music video στο YouTube.

Την ίδια ώρα, η πιο ξεχωριστή κι επιτυχημένη τριάδα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής ταξιδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο με τη μουσική παράσταση «Μέτρημα», που θα καταλήξει τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, με δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων.

Βρείτε το «Όλα τέλεια» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ola-teleia