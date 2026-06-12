Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 12.06.2026

«Όλα τέλεια»: Το νέο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Όλα τέλεια» είναι το νέο τραγούδι από τη δημιουργική ομάδα της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Όλα τέλεια» από τη Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο.
  • Το τραγούδι εγκαινιάζει τη νέα δισκογραφική εταιρεία «CUT» σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.
  • Το «Όλα τέλεια» περιγράφει τη διάψευση και τις σχέσεις που γίνονται μνήμες και σιωπές.
  • Η τριάδα συνεχίζει την περιοδεία της «Μέτρημα» σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το «Όλα τέλεια», μία κυκλοφορία που εγκαινιάζει τη νέα δισκογραφική εταιρεία «CUT» σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

ola teleia_mpofiliou_

Το «Όλα τέλεια» είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τη στιγμή της διάψευσης, μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για τις σχέσεις που μετατρέπονται σε μνήμες και σιωπές.

Νατάσσα Μποφίλιου: Το ανατρεπτικό video για το νέο τραγούδι της

Ο ποιητικός λόγος του Γεράσιμου Ευαγγελάτου ενώνεται με την εμπνευσμένη σύνθεση του Θέμη Καραμουρατίδη και την ξεχωριστή ερμηνεία της Νατάσσας Μποφίλιου η οποία αποδίδει με αλήθεια και συγκίνηση την πορεία από το «Όλα τέλεια» προς την επίγνωση ότι τίποτα δεν μένει αναλλοίωτο και άφθαρτο.

Το «Όλα τέλεια», το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, θα μεταφερθεί σύντομα και με music video στο YouTube.

Την ίδια ώρα, η πιο ξεχωριστή κι επιτυχημένη τριάδα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής ταξιδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο με τη μουσική παράσταση «Μέτρημα», που θα καταλήξει τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, με δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων.

Βρείτε το «Όλα τέλεια» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ola-teleia

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Νατάσσα Μποφίλιου ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξέχασε τα κλασικά λευκά sneakers γιατί η νέα σεζόν επιτάσσει χρώμα στα πόδια σου

Ξέχασε τα κλασικά λευκά sneakers γιατί η νέα σεζόν επιτάσσει χρώμα στα πόδια σου

12.06.2026
Επόμενο
Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»

Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»

12.06.2026

Δες επίσης

Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας – 2 νέες συναυλίες σε Παρίσι και Los Angeles
Μουσικά Νέα

Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας – 2 νέες συναυλίες σε Παρίσι και Los Angeles

12.06.2026
«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat
Μουσικά Νέα

«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat

12.06.2026
Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»
Mad Video Music Awards

Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»

12.06.2026
Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά σήμερα το summer tour 2026 – Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο εκκίνησης που όλοι περίμεναν
Μουσικά Νέα

Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά σήμερα το summer tour 2026 – Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο εκκίνησης που όλοι περίμεναν

12.06.2026
Όταν μικρή θαυμάστρια τραγούδησε στην αγκαλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου – Η viral στιγμή στο Κατράκειο
Μουσικά Νέα

Όταν μικρή θαυμάστρια τραγούδησε στην αγκαλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου – Η viral στιγμή στο Κατράκειο

12.06.2026
Rosalía: Ανακοινώθηκε το ανανεωμένο πρόγραμμα του «Lux World Tour» μετά την έκτακτη αναβολή
Μουσικά Νέα

Rosalía: Ανακοινώθηκε το ανανεωμένο πρόγραμμα του «Lux World Tour» μετά την έκτακτη αναβολή

12.06.2026
Ariana Grande: Σφοδρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Σφοδρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της

12.06.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και το ζεϊμπέκικο
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και το ζεϊμπέκικο

12.06.2026
Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό

12.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!