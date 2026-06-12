Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 12.06.2026

Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»

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Με αφορμή τις 4 υποψηφιότητές της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Lila ανοίγει τα χαρτιά της αποκλειστικά στο Mad.gr
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Lila είναι υποψήφια για 4 βραβεία στα MAD VMA 2026, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη πορεία της.
  • Η δημιουργία του άλμπουμ "APOTIPOMA" περιλάμβανε γυρίσματα 9 βίντεο κλιπ σε 7 ημέρες.
  • Η Lila ορίζει την καλή pop ως αυθεντικότητα και προσφορά που βελτιώνει την ημέρα του ακροατή.
  • Η καλλιτέχνιδα δηλώνει ότι της αρέσει να παίρνει ρίσκα στη σκηνή για να αντλεί κίνητρο και ενέργεια.
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Με 4 υποψηφιότητες στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και ένα πλατύ χαμόγελο υποδέχεται η Lila τη φετινή διοργάνωση. Η τραγουδίστρια διεκδικεί βραβείο στις κατηγορίες «Βίντεο της Χρονιάς», «Καλύτερο Ντουέτο», «Καλύτερο Ποπ» και «Best Performer» και, με αφορμή αυτή τη σημαντική διάκριση, μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr. Με συνέπεια, αυθεντικότητα και τραγούδια που βρίσκουν τον δρόμο τους στις playlists και τις καρδιές του κοινού, η Lila έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη σύγχρονη pop σκηνή. Οι φετινές υποψηφιότητες έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πορεία που συνεχίζει να εξελίσσεται με σταθερά βήματα, ενσωματώνοντας στοιχεία διεθνούς αισθητικής και urban κουλτούρας.

lila
https://www.instagram.com/lilatrianti/?hl=el

Τα MAD Video Music Awards είναι το απόλυτο μουσικό ραντεβού που κάθε χρόνο βάζει φωτιά στη σκηνή και στο timeline σου. Εκεί που οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χρονιάς ανεβαίνουν on stage, τα hits παίζουν δυνατά, τα performances δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα και κάθε εμφάνιση έχει κάτι που θα γίνει viral πριν καν τελειώσει η βραδιά. Από εκρηκτικά acts μέχρι απρόβλεπτες συνεργασίες, τα MAD VMA είναι η στιγμή που η ελληνική μουσική σκηνή αφήνει για λίγο την καθημερινότητα και γίνεται ένα μεγάλο live party γεμάτο ένταση, ρυθμό και εκπλήξεις.

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Με αφορμή τις φετινές της υποψηφιότητες, η Lila μάς βάζει στον κόσμο της μουσικής της, σε μια συνέντευξη που αποκαλύπτει την καλλιτέχνιδα πίσω από τα εκατομμύρια streams. Όσον αφορά την κατηγορία «Βίντεο της Χρονιάς», η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τεράστια πρόκληση της δημιουργίας. «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το ότι γυρίσαμε 9 βίντεο κλιπ σε 7 μέρες για το άλμπουμ μου “APOTIPOMA”. Σκεφτόμασταν όλοι “Τι πάμε να κάνουμε; Είμαστε τελείως delusional;”, κι όμως το καταφέραμε», εξηγεί. Όταν τη ρωτήσαμε για τα απρόοπτα των γυρισμάτων, η απάντησή της ήταν γεμάτη ενθουσιασμό: «Πολλά πλάνα ήταν αυθόρμητα, όπως το πλάνο στην οροφή του αυτοκινήτου που κινείται».

lila
https://www.instagram.com/lilatrianti/?hl=el

Η κουβέντα πέρασε στην κατηγορία «Καλύτερο Ντουέτο», εκεί όπου η Lila θυμήθηκε τη γέννηση του κομματιού με τον TOQUEL και τον Μπάρις (Beyond). «Μαγευτήκαμε όλοι από την πρώτη στιγμή. Αυτό που θαυμάζω στον TOQUEL και τον Μπάρις είναι η αστείρευτη ενέργειά τους στο studio, γίνονται μικρά παιδιά την ώρα της δημιουργίας», λέει χαρακτηριστικά. Για εκείνη, η χημεία στις συνεργασίες δεν είναι πηγή άγχους, αλλά μια πρόκληση για να παραμένεις δημιουργικός. «Δεν έχουν φόβο, δεν έχουν δεύτερες σκέψεις, απλά εκφράζονται και πιάνουν πάντα τον παλμό της εποχής».

Σχετικά με την κατηγορία «Καλύτερο Ποπ», νιώθει πως επιτελεί ένα σημαντικό έργο, αντιμετωπίζοντας τον όρο με σύγχρονη ματιά. «Για μένα, καλή pop το 2026 σημαίνει να είσαι αυθεντικός και να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη». Πώς όμως παραμένει σε επαφή με το κοινό της; «Οι άνθρωποι που με ακούνε γίνονται ένα με τα τραγούδια μου. Το να βλέπω χαμόγελα σε γάμους, γενέθλια και parties, μου δίνει τεράστιο κίνητρο να γράφω χορευτικά και χαρούμενα τραγούδια».

lila
https://www.instagram.com/lilatrianti/?hl=el

Κλείνοντας, στην κατηγορία «Best Performer», εξήγησε πώς διαχειρίζεται το ρίσκο πάνω στη σκηνή. «Πάνω στη σκηνή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Έχω βγάλει δίωρο live με σπασμένο τακούνι, μόνο και μόνο για να παραμείνω “στρατιώτης”», τονίζει. «Μου αρέσει να παίρνω ρίσκα, όπως οι πτώσεις από ύψος 2 μέτρων στα περσινά VMA. Μου δίνει “ντοπαμίνη”, μου δίνει κίνητρο και ενέργεια».

Με το βλέμμα στραμμένο στο «L World» show της στην Τεχνόπολη και με την ίδια αστείρευτη ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση, η Lila είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στη σκηνή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ θα είναι μία από τις παρουσίες που θα συγκεντρώσουν όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως όταν το ταλέντο συναντά το ρίσκο, το αποτέλεσμα είναι πάντα επιτυχημένο και η πορεία της δεν έχει ταβάνι.

 

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Lila Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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