MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Η Klavdia γίνεται ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και αποκαλύπτει τις επιρροές της, το συναίσθημα που χαρακτηρίζει τη μουσική της και τα μυστικά του album της

Η Klavdia είναι μία από τις καλλιτέχνιδες που έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν λίγο περισσότερο ενόψει των MAD VΜΑ 2026 από την ΔΕΗ. Με αφορμή τις 3 σημαντικές υποψηφιότητες στις κατηγορίες «Καλύτερη Μπαλάντα», «Καλλιτέχνης ΠΟΠ» και «Καλύτερο Album» μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr. Η τραγουδίστρια συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, αποδεικνύοντας ότι η χαρακτηριστική φωνή και η συναισθηματική της ερμηνεία έχουν βρει ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού.

Τα MAD Video Music Awards είναι το απόλυτο μουσικό ραντεβού που κάθε χρόνο βάζει φωτιά στη σκηνή και στο timeline σου. Εκεί που οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χρονιάς ανεβαίνουν on stage, τα hits παίζουν δυνατά, τα performances δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα και κάθε εμφάνιση έχει κάτι που θα γίνει viral πριν καν τελειώσει η βραδιά. Από εκρηκτικά acts μέχρι απρόβλεπτες συνεργασίες, τα MAD VMA είναι η στιγμή που η ελληνική μουσική σκηνή αφήνει για λίγο την καθημερινότητα και γίνεται ένα μεγάλο live party γεμάτο ένταση, ρυθμό και εκπλήξεις που δεν περιμένεις να δεις.

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ποιοι καλλιτέχνες θα κατακτήσουν την κορυφή της ΠΟΠ σκηνής;

Με αφορμή τις φετινές της υποψηφιότητες, η Klavdia μάς βάλει λίγο περισσότερο στον κόσμο της μουσικής της σε μια συνέντευξη που τα περιέχει όλα: από συγκίνηση μέχρι… Michael Jackson και Bruno Mars.

Ξεκινώντας από την κατηγορία «Καλύτερη Μπαλάντα», η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μοναδική πρόκληση που κρύβουν τα πιο συναισθηματικά τραγούδια και στο κατά πόσο μπορούν να αγγίξουν ουσιαστικά το κοινό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να συγκινήσεις τον κόσμο με μια μπαλάντα. Πρέπει να κατάφερες να μεταδώσεις το συναίσθημα μέσα από τον στίχο και τη μουσική και να κάνεις τον κόσμο να ταυτιστεί με αυτό για να θεωρηθεί επιτυχία κατά τη γνώμη μου». Με αυτή την τοποθέτηση υπογράμμισε ότι η επιτυχία μιας μπαλάντας δεν εξαρτάται από τη δυναμική ή την αμεσότητα ενός τραγουδιού, αλλά από τη δύναμη του συναισθήματος και την ικανότητά του να δημιουργεί μια βαθιά σύνδεση με τον ακροατή.

Κάθε τραγούδι κουβαλά λέξεις και φράσεις που αποκτούν ξεχωριστή σημασία για τον καλλιτέχνη που το ερμηνεύει, καθώς συχνά συνδέονται με προσωπικά βιώματα και έντονα συναισθήματα. Όταν η συζήτηση στράφηκε στους στίχους που την αγγίζουν περισσότερο πάνω στη σκηνή, δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Ξεχώρισε αμέσως έναν στίχο που, όπως φάνηκε, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ίδια, λέγοντας: «Τώρα πια έχω καρδιά μόνο από θρύψαλα και από συντρίμμια». Πρόκειται για μια φράση γεμάτη συναίσθημα και εικόνες, η οποία, κάθε φορά που ακούγεται, φαίνεται να διατηρεί αναλλοίωτη τη δύναμή της.

Στη συνέχεια, η κουβέντα πέρασε στην κατηγορία «Καλλιτέχνης ΠΟΠ», με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επιρροές και τα στοιχεία που την έχουν διαμορφώσει μουσικά μέσα στον χώρο της pop. Αντί να περιγράψει με λόγια τι είναι αυτό που την ελκύει περισσότερο στο συγκεκριμένο είδος, προτίμησε να απαντήσει μέσα από τους καλλιτέχνες που θαυμάζει και που, με τον τρόπο τους, έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Michael Jackson, Beyonce, Jessie J και Bruno Mars». Η συζήτηση συνέχισε σε πιο προσωπικό τόνο, με μια ερώτηση που συνέδεε τη μουσική με εικόνες και συναισθήματα. Κληθείσα να φανταστεί τη μουσική της ως ένα χρώμα και ένα συναίσθημα, δεν δίστασε καθόλου να δώσει την απάντησή της, λέγοντας: «Νομίζω θα ήταν το μπλε χρώμα και το συναίσθημα νοσταλγία».

«Όνειρο Βαθύ»: Η Klavdia σε ένα ονειρικό, κινηματογραφικό music video

Η υποψηφιότητά της στην κατηγορία «Καλύτερο Album» αποτέλεσε αφορμή για να αποκαλύψει μερικές ενδιαφέρουσες στιγμές από το παρασκήνιο της δημιουργίας του δίσκου της. Ανάμεσα στα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο album, υπήρξε ένα που την ταλαιπώρησε περισσότερο από τα υπόλοιπα μέχρι να βρει την οριστική του μορφή. Τα «Συντρίμμια», όπως εξήγησε, πέρασαν από αρκετές δημιουργικές δοκιμές και αλλαγές, καθώς οι επιλογές που υπήρχαν ήταν πολλές και εξίσου ελκυστικές. Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία λέγοντας: «Δυσκολευτήκαμε να ολοκληρώσουμε τα “Συντρίμμια” διότι μας άρεσαν πάρα πολλοί τόνοι και μου ήταν δύσκολο να μην βάζω και άλλα elements μέσα τραγουδιστικά». Μια εξομολόγηση που φανερώνει πόσο απαιτητική μπορεί να γίνει η πορεία ενός τραγουδιού μέχρι να καταλήξει στην τελική του εκδοχή, ειδικά όταν η έμπνευση γεννά συνεχώς νέες ιδέες που διεκδικούν τη θέση τους μέσα σε αυτό.

Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην τη ρωτήσουμε ποιο τραγούδι θα πρότεινε σε κάποιον που θέλει να γνωρίσει καλύτερα το άλμπουμ της και η επιλογή της ήταν πολύ προσωπική: «Θα πρότεινα το “Thinking About You”. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα μόνη μου, τη περίοδο της πανδημίας».

Από τα «Συντρίμμια» μέχρι το «Thinking About You» και από τη νοσταλγία του μπλε μέχρι τις επιρροές από Beyoncé και Bruno Mars, η Klavdia μας έδωσε μια μικρή γεύση από όσα την εκφράζουν ως καλλιτέχνιδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ θα είναι μία από τις παρουσίες που θα συγκεντρώσουν τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κοινού.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη μάχη για το βραβείο της Καλύτερης Μπαλάντας