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MAD VMA 2026 08.06.2026

Η βραδιά που οι Melisses και η Μαίρη Συνατσάκη «γκρέμισαν» τα MAD VMA το 2012

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Το πιο επικό flashback στα MAD VMA 2012, όταν οι Melisses και η Μαίρη Συνατσάκη ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα αναπάντεχο mashup
Ειρήνη Στόφυλα

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην ελληνική pop κουλτούρα που μένουν ανεξίτηλες, όσα χρόνια κι αν περάσουν, λειτουργώντας ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά. Αν γυρίσουμε το ρολόι στο μακρινό 2012, η ατμόσφαιρα στα μουσικά βραβεία του Mad VMA ήταν γεμάτη ενέργεια, προσμονή και μια διάθεση για ανατροπή που δύσκολα συναντάμε σήμερα. Ήταν η χρονιά που το Κλειστό του Φαλήρου σείστηκε από ένα ανατρεπτικό crossover, το οποίο κανείς δεν περίμενε, αλλά όλοι χορεύουν μέχρι και σήμερα στα πάρτι. Οι Melisses, στην πιο εκρηκτική τους φάση, συναντήθηκαν επί σκηνής με την απόλυτη core παρουσιάστρια της εποχής, τη Μαίρη Συνατσάκη, δημιουργώντας το απόλυτο viral instant classic.

Το συγκρότημα ΜΕΛΙSSES ξαπλωμένο σε γρασίδι.

Το concept της εμφάνισης ήταν ένα εκρηκτικό mashup που πάντρευε την ελληνική cult παράδοση με τα παγκόσμια hip-hop charts της δεκαετίας του ’90. Από τη μία πλευρά είχαμε το «Πίκι Πίκι», ένα κομμάτι που κουβαλούσε μια δόση νοσταλγικής τρέλας, και από την άλλη το θρυλικό «Jump around» των House of Pain. Όταν ο Χρήστος Μάστορας έδωσε το σύνθημα, η Μαίρη Συνατσάκη εμφανίστηκε γεμάτη αυτοπεποίθηση, κάνοντας ένα αναπάντεχο rap performance που άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό. Η χημεία τους ήταν τόσο ηλεκτρισμένη που η σκηνή έμοιαζε να φλέγεται, παρασύροντας κάθε παρευρισκόμενο σε ένα ασταμάτητο, ρυθμικό χοροπηδητό.

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Το look, το attitude και το vibe μιας άλλης εποχής

Κοιτάζοντας το βίντεο σήμερα, δεν γίνεται να μην παρατηρήσεις τα εμβληματικά στοιχεία της τότε νεανικής αισθητικής. Η Μαίρη με street look, έντονα χρώματα και high-energy χορευτικές κινήσεις, απέδειξε ότι δεν ήταν απλώς μια παρουσιάστρια, αλλά ένα πολυτάλαντο cover girl της pop κουλτούρας. Οι Melisses, από την άλλη, επιβεβαίωσαν γιατί θεωρούνταν και παραμένουν το νούμερο ένα συγκρότημα στην Ελλάδα, έχοντας την ικανότητα να μετατρέπουν κάθε live εμφάνιση σε ένα τεράστιο party.

melisses_sinatsaki_VMA 2012

Αυτό που έκανε τη συγκεκριμένη εμφάνιση να ξεχωρίσει από τις δεκάδες άλλες της διοργάνωσης ήταν η απόλυτη αυθεντικότητά της. Δεν υπήρχε ίχνος σοβαροφάνειας, υπήρχε μόνο η ανάγκη να περάσουν καλά οι ίδιοι και να ξεσηκώσουν το στάδιο. Το κοινό στις κερκίδες και στο floor δεν σταμάτησε να ουρλιάζει, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σήμερα, στην εποχή του TikTok και των προσεκτικά σκηνοθετημένων visuals, μας λείπει πολύ.

Γιατί αυτό το performance παραμένει iconic;

Αν αναρωτιέσαι γιατί θυμόμαστε ακόμα αυτό το act μετά από τόσα χρόνια, η απάντηση κρύβεται στην τόλμη των δημιουργών του. Ήταν μια εποχή που τα Mad VMA ρίσκαραν, ένωναν διαφορετικούς κόσμους και δεν φοβούνταν να γίνουν απροσδόκητα. Η Μαίρη Συνατσάκη και οι Melisses μάς χάρισαν ένα instant core memory, αποδεικνύοντας ότι η μουσική είναι πάνω από όλα διασκέδαση, εκτόνωση και αυθορμητισμός.

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Mad VMA MELISSES Μαίρη Συνατσάκη
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