Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγάλη μάχη για τον τίτλο «Καλύτερος Hip Hop & Urban Καλλιτέχνης»

Η ενέργεια στην εγχώρια μουσική σκηνή κορυφώνεται καθώς οι προετοιμασίες για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μπαίνουν στην τελική ευθεία, με το Κλειστό του Tae Kwon Do να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την αφρόκρεμα της βιομηχανίας στις 17 Ιουνίου. Η ΔΕΗ, ως Μεγάλος Χορηγός για 6η χρονιά, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την τέχνη και τη δημιουργία, δίνοντας βήμα σε εκείνους που επαναπροσδιορίζουν τα μουσικά δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατηγορία «Καλύτερος Hip Hop & Urban Καλλιτέχνης» αποτελεί το απόλυτο highlight της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τους εκπροσώπους της σκηνής που κυριάρχησαν στα ηχεία μας, συνδυάζοντας το αυθεντικό urban attitude με τις πιο hot παραγωγές της χρονιάς.

Στον κόσμο του hip hop και της urban κουλτούρας, όπου ο στίχος αποτελεί κοινωνικό σχόλιο και το beat το μέσο για την απόλυτη έκφραση, η φετινή ψηφοφορία είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Δεν αφορά μόνο τα νούμερα στα streaming platforms ή την κυριαρχία στα viral trends, αλλά την ικανότητα των καλλιτεχνών να χτίζουν μια ολόκληρη κοινότητα γύρω από το όνομά τους, μετατρέποντας το προσωπικό τους όραμα σε anthem της γενιάς τους. Ποιοι είναι οι performers που κατάφεραν να «σπάσουν» τα στερεότυπα, να αναβαθμίσουν τον ήχο τους και να κερδίσουν το στοίχημα της αποδοχής από το κοινό και τους κριτικούς; Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει και οι υποψήφιοι της κατηγορίας είναι πανέτοιμοι να διεκδικήσουν το βραβείο τους στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Bloody Hawk

Ο Bloody Hawk αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές και αυθεντικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού hip-hop, έχοντας καταφέρει να χτίσει μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του από τα πρώτα του βήματα στο κανάλι «Φθείρομαι». Με στίχους που διεισδύουν με οξυδέρκεια στις κοινωνικές ανισότητες, την οικονομική κρίση, αλλά και στις πιο προσωπικές πτυχές του ρομαντισμού και της χαρμολύπης, ο ράπερ από την Ξάνθη έχει εξελιχθεί σε φωνή μιας ολόκληρης γενιάς. Η καλλιτεχνική του πορεία, από τα πρώιμα «Βαλς» και «Signore Falco» έως την καθιέρωσή του με τα εμβληματικά άλμπουμ «Κομπλεξικό» και «1 Ευρώ», αποτυπώνει μια συνεχή δημιουργική εξέλιξη, όπου ο λυρισμός συναντά το σκληρό ρεαλισμό και την αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Πέρα από τη δισκογραφική του συνέπεια, ο Bloody Hawk έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικούς performers της χώρας, μετατρέποντας κάθε του συναυλία σε μια συλλογική εμπειρία απόλυτης ενέργειας. Η πορεία του κορυφώθηκε με την ιστορική εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 42.000 θεατές, ενώ η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Εμείς» και η σταθερή του παρουσία στην κορυφή των charts, μέσα από δουλειές όπως η σειρά «Φθηνά Tricks» και το «The Deal», επιβεβαιώνουν τη διαρκή του ανανέωση. Συνδυάζοντας πλέον το hip hop με νέα μουσικά στοιχεία και καινοτόμες συνεργασίες, ο Bloody Hawk παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να πειραματιστεί, διατηρώντας πάντα στον πυρήνα του το αυθεντικό urban attitude που τον ανέδειξε.

FY

Ο FY αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της ελληνικής trap σκηνής, έχοντας καταφέρει από τα πρώτα του βήματα το 2015 με τους TRVPNE$T να μετατραπεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της νέας γενιάς. Με μια πορεία γεμάτη πλατινένιες επιτυχίες, όπως το αξεπέραστο «De Me Theloun» και το «Lingo», έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη φιγούρα των charts, καταγράφοντας δεκάδες εκατομμύρια streams και sold-out εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ικανότητά του να εξελίσσει διαρκώς τον ήχο του, συνδυάζοντας το αυθεντικό urban attitude με σύγχρονες παραγωγές, τον έχει καταστήσει σταθερά στην κορυφή της προτίμησης του νεανικού κοινού, κερδίζοντας παράλληλα σημαντικές διακρίσεις ως ένας από τους πιο δυναμικούς performers της εποχής μας.

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο το 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας μια σειρά από hits που κυριαρχούν σε κάθε playlist. Από το προσωπικό του άλμπουμ «Lingo 2» και τις δυναμικές συνεργασίες, όπως με τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella» ή τη Natasha Kay στο «Me Gusta», μέχρι τις solo κυκλοφορίες του, αποδεικνύει ότι διαθέτει το «μαγικό άγγιγμα» για να δημιουργεί anthems. Με μια δισκογραφία που επεκτείνεται ασταμάτητα και μια ασύλληπτη ενέργεια επί σκηνής, ο FY δεν είναι απλώς ένας trap καλλιτέχνης, αλλά ένας trendsetter που συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, γεφυρώνοντας με επιτυχία το urban στοιχείο με τις πιο mainstream απαιτήσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Rack

Ο Rack αποτελεί αναμφισβήτητα ένα φαινόμενο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, έχοντας καταφέρει να σπάσει κάθε ρεκόρ με περισσότερα από 13 πιστοποιημένα διαμαντένια singles και αμέτρητες πλατινένιες διακρίσεις. Από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ «Rackattack», που αγαπήθηκε όσο λίγα στην ιστορία της εγχώριας δισκογραφίας, μέχρι το πολυσυζητημένο «EGO THERAPY» και το «GRANDE», ο ράπερ από την Αθήνα έχει επαναπροσδιορίσει τα όρια της επιτυχίας. Με έναν αναγνωρίσιμο στυλ που παντρεύει την αυθεντική urban κουλτούρα με την mainstream απήχηση, ο Rack κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, χτίζοντας μια διεθνή βάση θαυμαστών σε χώρες όπως η Γερμανία, η Κύπρος, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας πως η μουσική του διαθέτει μια παγκόσμια μαγνητική ενέργεια.

Το 2026 βρίσκει τον Rack στην κορύφωση της καριέρας του, με το «1% Tour» να εξελίσσεται στο απόλυτο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς. Μετά από μια σειρά από sold-out εμφανίσεις που προκάλεσαν «παραλήρημα» στην Ελλάδα, από το γεμάτο WE στη Θεσσαλονίκη μέχρι την τεράστια ζήτηση στα νησιά, ο καλλιτέχνης μετέφερε τη δυναμική του σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιώντας θριαμβευτικές sold-out συναυλίες μέχρι την Αυστραλία τον Απρίλιο του 2026. Με κάθε του εμφάνιση να γίνεται ασφυκτικά γεμάτη και το κοινό να τον αποθεώνει σταθερά, ο Rack αποδεικνύει ότι η κυριαρχία του δεν είναι τυχαία, καθώς συνεχίζει να «τρέχει με χίλια», μετατρέποντας το 2026 σε μια χρονιά που του ανήκει ολοκληρωτικά.

Saske

Ο Saske αποτελεί μια από τις πιο χαρισματικές προσωπικότητες της ελληνικής ραπ σκηνής, έχοντας διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία από τα πρώτα του βήματα στις ΗΠΑ μέχρι την καθιέρωσή του ως ιδρυτικό στέλεχος της Offbeat Records. Με μια μουσική διαδρομή που χαρακτηρίζεται από συνεχή εξέλιξη, ο 28χρονος καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από χρυσά, πλατινένια και διαμαντένια single, ενώ άλμπουμ όπως τα «Saskepticism vol.1» και «Saskepticism vol.2», το οποίο έφτασε μάλιστα στη 10η θέση διεθνώς στα «Top Debut Albums», τον έχουν εδραιώσει στην κορυφή. Η ικανότητά του να συνδυάζει την αμερικανική κουλτούρα με τον αυθεντικό ελληνικό ήχο, μέσα από συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του χώρου, τον καθιστά έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της γενιάς του.

Το 2026 βρίσκει τον Saske να συνεχίζει την ανοδική του πορεία, αποδεικνύοντας ότι παραμένει στην αιχμή της μουσικής επικαιρότητας με το εντυπωσιακό single «Sankara». Το video clip του κομματιού, με την ιδιαίτερη ασπρόμαυρη αισθητική και τα έντονα urban vibes, έχει ήδη κερδίσει την προσοχή του κοινού, λειτουργώντας ως ο απόλυτος προπομπός για το επόμενο καλλιτεχνικό του στοίχημα. Παράλληλα, ο artist ετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγάλο καλοκαιρινό του tour, το οποίο ξεκινά τον Ιούνιο και θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, υποσχόμενο μια σειρά από high-energy live εμφανίσεις που θα μεταφέρουν τη μοναδική του ενέργεια σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας πως η «Saskepticism» φιλοσοφία του συνεχίζει να κερδίζει το στοίχημα της αποδοχής από το ευρύ κοινό.

Toquel

Ο Toquel αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς ράπερ της γενιάς του, έχοντας χαράξει μια εντυπωσιακή πορεία από τα πρώτα του βήματα το 2010 μέχρι τη σημερινή του κυριαρχία στα charts. Με μια δισκογραφία που περιλαμβάνει ιστορικά άλμπουμ όπως τα πολυπλατινένια «777», «Beverly Hills» και «1111», ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να σπάσει κάθε ρεκόρ, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και streams. Η ικανότητά του να εξελίσσεται διαρκώς, από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα, την ιδιαίτερη εμπειρία του στην Αλβανία, μέχρι την επιστροφή του και την καταξίωσή του ως ο πιο δημοφιλής artist, αναδεικνύει τον Toquel ως μια σταθερή δύναμη που καθορίζει τον ήχο της εγχώριας hip-hop και trap σκηνής.

Το 2026 βρίσκει τον Toquel στο απόγειο της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του με το νέο του άλμπουμ «10». Το συγκεκριμένο project κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 20 εκατομμυρίων streams σε χρόνο ρεκόρ, κατακτώντας την κορυφή των charts και διακρίσεις όπως η είσοδος στο Top Albums Debut Global του Spotify. Η επιτυχία αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς ιστορικών απονομών για τα διαμαντένια του projects «Beverly Hills», «1111» και «777», με το τελευταίο να κατέχει τον τίτλο του πρώτου διαμαντένιου και most-streamed EP στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Ως ο κορυφαίος artist της χρονιάς, ο Toquel συνεχίζει να θέτει νέα δεδομένα στη βιομηχανία, παραμένοντας σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού.

Trannos

Ο Trannos αποτελεί έναν από τους πιο χαρισματικούς και εκρηκτικούς καλλιτέχνες της νέας γενιάς, έχοντας καταφέρει να επιβληθεί στην ελληνική urban σκηνή με τον δικό του μοναδικό ήχο και την αδιαμφισβήτητη σκηνική του παρουσία. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, έχει χτίσει μια πιστή κοινότητα θαυμαστών, με επιτυχίες όπως τα «Ibiza», «Coco», «Madame» και «Turismo», τα οποία τον καθιέρωσαν ως τον «βασιλιά» των charts και των viral trends. Η ικανότητά του να δημιουργεί κομμάτια που μετατρέπονται άμεσα σε anthems, συνδυάζοντας το έντονο street attitude με το σύγχρονο drill στοιχείο, τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο περιζήτητους artists, με τα streams του να μετρούν εκατοντάδες εκατομμύρια και τις live εμφανίσεις του να προκαλούν το αδιαχώρητο.

Με τη δισκογραφική του φαρέτρα να εμπλουτίζεται διαρκώς, ο Trannos παρουσιάζει σήμερα το νέο του άλμπουμ «Why Always Me?», μια δουλειά που αποτυπώνει τους λόγους που τον διατηρούν σταθερά στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Το άλμπουμ αποτελείται από 12 tracks και κυκλοφορεί από τη «No Cap», το δικό του δισκογραφικό label σε συνεργασία με την Panik Records, ενώ περιλαμβάνει κορυφαίες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Snik, Ivan Greko, FLY LO, Dirty Harry και πολλοί άλλοι. Συνεχίζοντας μια πορεία που περιλαμβάνει επιτυχημένα projects όπως το «Trannos» EP και δεκάδες solo singles που έχουν γίνει πλατινένια, ο καλλιτέχνης προετοιμάζεται τώρα για ένα γεμάτο καλοκαίρι με εκρηκτικά live σε μεγάλα clubs και festivals, επιβεβαιώνοντας πως η δυναμική του δεν γνωρίζει όρια.

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.