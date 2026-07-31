«Φρένο» στην περιοδεία της North West – Τι συνέβη λίγο πριν την πρεμιέρα

Η πρώτη περιοδεία της North West ακυρώθηκε λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα,με την ίδια να το ανακοινώνε στους fans της

Με μια ματιά Η πρώτη περιοδεία της North West ακυρώθηκε λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της.

Οι λόγοι της ακύρωσης δεν έχουν γίνει γνωστοί, προκαλώντας έκπληξη στους fans.

Η North West εξέφρασε τη στεναχώρια της, αλλά υποσχέθηκε κάτι νέο σύντομα.

Η Molly Santana ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε νέες εμφανίσεις στο μέλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η North West ετοιμαζόταν να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία, όμως τα σχέδια άλλαξαν την τελευταία στιγμή. Η 13χρονη κόρη των Kim Kardashian και Kanye West είδε την πρώτη της περιοδεία να ακυρώνεται λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα, προκαλώντας έκπληξη στους fans που είχαν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια. Μέχρι στιγμής, οι λόγοι της απόφασης δεν έχουν γίνει γνωστοί. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι κάτι νέο βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Η περιοδεία «Kimokawaii Tour», που θα πραγματοποιούνταν μαζί με τη Molly Santana, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου από το Ντάλας και να συνεχιστεί σε αρκετές μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής.

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Ωστόσο, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις άρχισαν να εξαφανίζονται από τις επίσημες πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων, με αρκετές από αυτές να εμφανίζονται πλέον ως ακυρωμένες. Οι αλλαγές επιβεβαίωσαν γρήγορα ότι η περιοδεία δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Η είδηση απογοήτευσε πολλούς fans που περίμεναν να δουν τη North για πρώτη φορά live.

North West Cancels First Headlining Tour with Rapper Molly Santana Days Before Kick Off Show https://t.co/Fk5M9o8ndC — People (@people) July 31, 2026

Λίγο αργότερα, η North West μοιράστηκε ένα σύντομο μήνυμα στο Instagram, εκφράζοντας τη στεναχώρια της για την εξέλιξη. Όπως ανέφερε, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη για την περιοδεία, όμως υποσχέθηκε ότι σύντομα θα αποκαλύψει κάτι ξεχωριστό για όσους τη στηρίζουν.

Από την πλευρά της, η Molly Santana ζήτησε συγγνώμη από το κοινό, ευχαριστώντας όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια και υποσχόμενη ότι θα επιστρέψει με νέες εμφανίσεις. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, όλα δείχνουν πως η ιστορία δεν έχει κλείσει ακόμα.

Η πρώτη περιοδεία της North West μπορεί να μην πραγματοποιηθεί τελικά, όμως οι fans της περιμένουν ήδη την επόμενη ανακοίνωση, ελπίζοντας πως η νεαρή performer θα επιστρέψει σύντομα με ένα νέο, ακόμα πιο φιλόδοξο project.

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