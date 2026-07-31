Μουσική 31.07.2026

Saske: Το νέο album «I Tried» φέρνει 15 tracks και ένα all-star lineup

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Ο Saske ανακοίνωσε το νέο album «I Tried», που κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου με 15 τραγούδια και δυνατές συνεργασίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο album του Saske, «I Tried», κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου.
  • Το album περιλαμβάνει 15 τραγούδια και κινηματογραφική αισθητική.
  • Συμμετέχουν οι Danae, Jojo, Εθισμός, Sidarta και Ελένη Φουρέιρα.
  • Το «I Tried» αναμένεται να είναι μια από τις δυνατές ελληνικές κυκλοφορίες της χρονιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο μουσικό κεφάλαιο του Saske ξεκίνησε επίσημα. Ο επιτυχημένος rapper ανακοίνωσε πως το πολυαναμενόμενο album «I Tried» θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα το επίσημο artwork και τις πρώτες λεπτομέρειες της νέας δουλειάς του. Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans, που περίμεναν εδώ και καιρό νέα από τον καλλιτέχνη. Όλα δείχνουν πως ο Αύγουστος ξεκινά με μία από τις πιο δυνατές ελληνικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

Ο Akylas ποζάρει με γυαλιά ηλίου και λευκό φούτερ σε ασπρόμαυρο φόντο, με το βλέμμα του στραμμένο στο πλάι.
https://www.instagram.com/saskepticism/

Το «I Tried» αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου «Get Loved Or Die Tryin’», ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο για τον Saske. Ο νέος δίσκος θα περιλαμβάνει 15 τραγούδια, στα οποία ο rapper συνδυάζει τον γνώριμο ήχο του με νέες συνεργασίες που αναμένεται να συζητηθούν. Από το πρώτο κιόλας teaser, το project δείχνει να έχει κινηματογραφική αισθητική και πιο προσωπικό χαρακτήρα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συμμετοχές του album. Στο «I Tried» θα ακουστούν οι Danae, Jojo, Εθισμός, Sidarta και η Ελένη Φουρέιρα, ένα line-up που συνδυάζει διαφορετικά μουσικά στοιχεία και υπόσχεται δυνατές συνεργασίες. Η παρουσία της Ελένης Φουρέιρα, μάλιστα, έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, με πολλούς fans να ανυπομονούν να ακούσουν το αποτέλεσμα. Όλα δείχνουν πως ο νέος δίσκος του Saske θα μονοπωλήσει τις μουσικές συζητήσεις του καλοκαιριού.

Προφίλ άνδρα καλλιτέχνη με τατουάζ στον λαιμό, γυαλιά και μαύρο πουκάμισο.
https://www.instagram.com/saskepticism/

Το «I Tried» έρχεται με μεγάλες προσδοκίες

Μετά την επιτυχία του προηγούμενου album, ο Saske επιστρέφει με έναν δίσκο που φιλοδοξεί να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών του. Η αποκάλυψη του artwork και της ημερομηνίας κυκλοφορίας ήταν αρκετή για να δημιουργήσει έντονο buzz στα social media, ενώ οι fans ήδη μετρούν αντίστροφα για την πρώτη ακρόαση.

https://www.instagram.com/saskepticism/
https://www.instagram.com/saskepticism/

Οι εμφανίσεις των Danae, Jojo, Εθισμός, Sidarta και Ελένη Φουρέιρα δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα. Με διαφορετικές μουσικές επιρροές και ξεχωριστές προσωπικότητες, οι featured artists αναμένεται να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στο νέο project του Saske.

saske_neo album_ i tried (2)
https://www.instagram.com/saskepticism

Η 7η Αυγούστου πλησιάζει και όλα δείχνουν ότι το «I Tried» έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ένα από τα albums που θα ακουστούν περισσότερο το φετινό καλοκαίρι.

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album Saske μουσική
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