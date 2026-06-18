«Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός»: Ο Saske στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Ο Saske κέρδισε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς Hip Hop» στα MAD VMA 2026 με το τραγούδι «5AM».

Το «5AM» ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα hip hop κομμάτια της χρονιάς, με εκατομμύρια streams.

Ο Saske τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και του σεβασμού στη μουσική βιομηχανία.

Δήλωσε ότι «η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός», προωθώντας την ενότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ βρέθηκε ο Saske, ο οποίος κατέκτησε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς Hip Hop» με το επιτυχημένο «5AM». Ο δημοφιλής καλλιτέχνης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του παρουσία στη σύγχρονη ελληνική rap σκηνή, με ένα τραγούδι που αγαπήθηκε από το κοινό και ξεχώρισε στις μουσικές πλατφόρμες και τα social media.

Το «5AM» αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα hip hop tracks της χρονιάς, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και κερδίζοντας τη στήριξη των fans του είδους. Η επιτυχία του τραγουδιού αποτυπώθηκε και στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου ο Saske ανέβηκε για να παραλάβει μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς.

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Η στιγμή της βράβευσης ξεχώρισε όχι μόνο για τη νίκη του καλλιτέχνη, αλλά και για το μήνυμα που θέλησε να στείλει προς όλους τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Αντί να σταθεί αποκλειστικά στην προσωπική του επιτυχία, ο Saske μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας, του σεβασμού και της αυθεντικότητας στον χώρο της μουσικής. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, δήλωσε: «Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός και σημασία έχει να είμαστε αληθινοί άνθρωποι και αληθινοί καλλιτέχνες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».





Τα λόγια του απέσπασαν θετικά σχόλια, καθώς έστειλαν ένα μήνυμα ενότητας σε μια εποχή όπου οι καλλιτεχνικές αντιπαραθέσεις συχνά μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Saske επέλεξε να δώσει έμφαση στην ουσία της μουσικής δημιουργίας και στη δύναμη που έχει η τέχνη να ενώνει ανθρώπους με κοινά όνειρα και στόχους.

Η βράβευση του «5AM» ως «Τραγούδι της Χρονιάς Hip Hop» έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία για τον καλλιτέχνη, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της νέας γενιάς. Με σταθερή παρουσία στις μουσικές τάσεις και ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά, ο Saske δείχνει πως παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής rap σκηνής.

Η επιτυχία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη διάκριση για τον ίδιο, αλλά και μια επιβεβαίωση ότι το «5AM» άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική χρονιά που πέρασε. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τη στήριξη του κοινού στο πλευρό του, ο Saske συνεχίζει την πορεία του, παραμένοντας πιστός στις αξίες που ο ίδιος επέλεξε να αναδείξει μέσα από την ομιλία του στη σκηνή των βραβείων.