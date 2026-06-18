Ο διπλός θρίαμβος του Akyla στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και το συγκινητικό «ευχαριστώ»

Ο Akylas ήταν από τους μεγάλους νικητές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, κατακτώντας βραβεία για το «Ferto» και τον ίδιο

Με μια ματιά Ο Akyla κέρδισε δύο βραβεία στα MAD VMA 2026: «Τραγούδι Viral» και «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος».

Το τραγούδι του «Ferto» έγινε viral hit, κερδίζοντας εκατομμύρια προβολές και την αγάπη του κοινού.

Ο Akyla αφιέρωσε το βραβείο του σε παιδιά που έχουν βιώσει εκφοβισμό, στέλνοντας μήνυμα δύναμης.

Ευχαρίστησε τη δισκογραφική του εταιρεία, την ομάδα του και μίλησε για τις δυσκολίες που ξεπέρασε. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αλλά και τις πιο συγκινητικές στιγμές των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είχε πρωταγωνιστή τον Akyla. Ο νεαρός καλλιτέχνης κατάφερε να ξεχωρίσει στη φετινή διοργάνωση, αποσπώντας όχι ένα αλλά δύο σημαντικά βραβεία, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά νέα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η χρονιά που πέρασε ήταν καθοριστική για τον Akyla, καθώς το τραγούδι του «Ferto» εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα viral hits, κερδίζοντας εκατομμύρια προβολές, αμέτρητα βίντεο στα social media και την αγάπη του κοινού. Η επιτυχία αυτή αποτυπώθηκε και στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου ο καλλιτέχνης βραβεύτηκε για το «Τραγούδι Viral» της χρονιάς.

Ο Akylas «απογείωσε» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «Spasto» και «Akyla tequila»

Η βραδιά, ωστόσο, έκρυβε ακόμη μία μεγάλη διάκριση για τον ίδιο, καθώς αναδείχθηκε και «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος», επιβεβαιώνοντας ότι το όνομά του συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα της νέας γενιάς καλλιτεχνών.





Παραλαμβάνοντας το βραβείο για το «Τραγούδι Viral», ο Akylas δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την πορεία του «Ferto», ενός τραγουδιού που, όπως αποκάλυψε, άλλαξε τη ζωή του: «Είμαι τόσο ευγνώμων και χαρούμενος για αυτο το βραβείο. Το “Ferto” ήρθε στη ζωή μου σαν πυροτέχνημα και άλλαξε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τη δισκογραφική του εταιρεία MINOS EMI, καθώς και όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή, τονίζοντας τη σημασία της ομάδας που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχία.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αφιέρωση που έκανε σε όλα τα παιδιά που έχουν βιώσει εκφοβισμό και bullying, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, δύναμης και ελπίδας.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Akylas επέστρεψε στη σκηνή για να παραλάβει και το βραβείο του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου». Στην ομιλία του συγκίνησε το κοινό, μιλώντας για τις δυσκολίες, τις αποτυχίες και τις στιγμές που χρειάστηκε να παλέψει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Αυτό το βραβείο είναι για όλες τις δύσκολες νύχτες που κανένας δεν είδε, για όλες τις αποτυχίες που κανένας δεν χειροκρότησε, είναι για εμένα που δεν τα παράτησα ποτέ», δήλωσε μέσα σε θερμό χειροκρότημα.





Η διπλή βράβευση του Akyla στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα highlights της φετινής διοργάνωσης. Με το «Ferto» να συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του και το κοινό να αγκαλιάζει τη μουσική του, ο νεαρός καλλιτέχνης δείχνει πως το ταξίδι του μόλις ξεκίνησε. Οι δύο διακρίσεις δεν αποτελούν μόνο επιβράβευση της μέχρι τώρα πορείας του, αλλά και μια ισχυρή ένδειξη για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν στο μέλλον.