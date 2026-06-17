Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

Ο Akylas «απογείωσε» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «Spasto» και «Akyla tequila»

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Ο Akylas επιστρέφει στη μουσική σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 αποκλειστικά νέα tracks και ένα μουσικό υπερθέαμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Akylas παρουσίασε τα νέα του τραγούδια «Spasto» και «Akyla Tequila» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή του χαρακτηρίστηκε από ένταση, καινοτομία και σύγχρονη pop αισθητική.
  • Το performance περιλάμβανε κινηματογραφικά visuals, εντυπωσιακούς φωτισμούς και απαιτητική χορογραφία.
  • Τα νέα τραγούδια σηματοδοτούν την επερχόμενη κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του καλλιτέχνη.
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Ο Akylas χάρισε μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, ανεβαίνοντας στη σκηνή με ένα ολοκαίνουργιο act που συνδύασε την ένταση, την καινοτομία και τη σύγχρονη pop αισθητική που τον έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας γενιάς.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Μετά την επιτυχία του «Ferto», ο καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό δύο νέα τραγούδια από το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ του, τα «Spasto» και «Akyla Tequila» με τη Skoda, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η εμφάνιση ξεκίνησε με το «Spasto», ένα τραγούδι που συνδυάζει έντονους ρυθμούς και μοντέρνα pop στοιχεία. Ο Akylas εμφανίστηκε μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο κινηματογραφικά visuals και εντυπωσιακές εναλλαγές φωτισμών, παρασύροντας το κοινό σε έναν κόσμο γεμάτο ενέργεια και παλμό.

Η απαιτητική χορογραφία και ο απόλυτος συγχρονισμός με τους χορευτές του ανέδειξαν τη σκηνική του αυτοπεποίθηση, προσφέροντας ένα performance υψηλών προδιαγραφών.

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/

Χωρίς να χαθεί ούτε στιγμή η ένταση του act, ο Akylas πέρασε στο «Akyla Tequila», ένα τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση, latin επιρροές και σύγχρονα urban στοιχεία.

Τα neon visuals, οι έντονες χρωματικές εναλλαγές και η αλληλεπίδραση με το κοινό δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γιορτής, με τον καλλιτέχνη να αποδεικνύει πως διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός performer που μπορεί να κυριαρχήσει σε κάθε μεγάλη σκηνή.

Με σύγχρονη αισθητική, πρωτοποριακή σκηνοθετική προσέγγιση και αστείρευτη ενέργεια, ο Akylas παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεχώρισε ανάμεσα στις εμφανίσεις της βραδιάς.

Το κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τα νέα τραγούδια, ενώ η εμφάνισή του συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα μεγαλύτερα highlights των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Akylas συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής.

https://www.instagram.com/akylas__
https://www.instagram.com/akylas__

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τον Akyla στην πιο δημιουργική του στιγμή, έχοντας μετατρέψει το «Ferto» σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ταξίδεψε με τα ελληνικά χρώματα στη σκηνή της Eurovision 2026. Το τραγούδι, που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, κέρδισε τις εντυπώσεις αγγίζοντας ταυτόχρονα τα βιώματα και τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Μετά την επίσημη κυκλοφορία του, το single εκτοξεύτηκε στα charts χωρών όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το επίσημο music video ξεπέρασε γρήγορα τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube.

Το double-performance των «Spasto» και «Akyla Tequila» δεν είναι απλώς ένα act, αλλά το επίσημο statement για το τι πρόκειται να ακολουθήσει με την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού album.

Κεντρική φωτογραφία:

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ακύλας πρόβα
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