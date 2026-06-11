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Mad Events 11.06.2026

MAD VMA 2023: Αργυρός & Βανδή απογειώνουν το «Πόσο Σε Θέλω» – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το στάδιο

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Στα MAD VMA 2023, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή παρουσίασαν το «Πόσο Σε Θέλω» σε μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η συνεργασία Αργυρού-Βανδή στο τραγούδι «Πόσο Σε Θέλω» ήταν κορυφαία στιγμή των MAD VMA 2023.
  • Η εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών ξεσήκωσε το κοινό και απογειώθηκε η ατμόσφαιρα στο στάδιο.
  • Το «Πόσο Σε Θέλω» παρουσιάστηκε με έντονο καλοκαιρινό ρυθμό, μετατρέποντας τη σκηνή σε πάρτι.
  • Η ζωντανή εκτέλεση ανέδειξε τη χημεία και τη σκηνική παρουσία των δύο δημοφιλών καλλιτεχνών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2023 αποτελούν για ακόμη μια χρονιά το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, εκεί όπου οι μεγαλύτεροι Έλληνες καλλιτέχνες συναντιούνται σε μια σκηνή γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις και εμφανίσεις που συζητιούνται για πολύ καιρό μετά. Σε ένα show που κάθε χρόνο ανεβάζει τον πήχη, η σύμπραξη του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή ξεχώρισε ως μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές της βραδιάς.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Δέσποινα Βανδή ενώνουν δυνάμεις τη νέα σεζόν
Κωνσταντίνος Αργυρός και Δέσποινα Βανδή

Αν παρακολουθείς τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, ξέρεις ήδη ότι τα MAD VMA δεν είναι απλώς μια απονομή βραβείων. Είναι ένα ζωντανό μουσικό φεστιβάλ, όπου τα τραγούδια αποκτούν νέα ζωή μέσα από live ερμηνείες, εντυπωσιακά σκηνικά και συνεργασίες που συχνά γίνονται viral. Σε αυτό το πλαίσιο, το «Πόσο Σε Θέλω» ήρθε να δώσει έναν έντονα καλοκαιρινό ρυθμό στη βραδιά.

Η βραδιά που οι Melisses και η Μαίρη Συνατσάκη «γκρέμισαν» τα MAD VMA το 2012

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν το κομμάτι με έναν τρόπο που ξεσήκωσε ολόκληρο το στάδιο. Η ενέργεια, η χημεία τους και η σκηνική τους παρουσία δημιούργησαν μια στιγμή που δύσκολα περνά απαρατήρητη, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να απογειώνει την ατμόσφαιρα.

Το «Πόσο Σε Θέλω» ακούστηκε σαν απόλυτος καλοκαιρινός ύμνος, με τον ρυθμό και την ένταση της live εκτέλεσης να μετατρέπουν τη σκηνή σε ένα μεγάλο πάρτι. Δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδύασε δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Δέσποινα Βανδή ενώνουν δυνάμεις τη νέα σεζόν

Η συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική στιγμή, αλλά μια live εμφάνιση που έδειξε τη δύναμη της ελληνικής μουσικής όταν ανεβαίνει σε μεγάλα stage. Με το «Πόσο Σε Θέλω», η βραδιά απέκτησε έναν ακόμη λόγο να μείνει αξέχαστη.

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Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Κωνταντίνος Αργυρός
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