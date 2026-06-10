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MAD VMA 2012: Η στιγμή που τα «Πυροτεχνήματα» του Otherview & Γιώργου Σαμπάνη φώτισαν τη σκηνή

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Η συνεργασία των Otherview και Γιώργου Σαμπάνη στο «Πυροτεχνήματα» στα MAD VMA 2012 ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς
Πόπη Βασιλείου

Κάποιες live στιγμές που δεν λειτουργούν απλώς ως εμφανίσεις, αλλά ως μικρές εκρήξεις ενέργειας που μένουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού, και η συνεργασία των Otherview με τον Γιώργο Σαμπάνη στα MAD VMA 2012 με το τραγούδι «Πυροτεχνήματα» ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισης, η σκηνή μετατράπηκε σε ένα δυναμικό pop σκηνικό, όπου η ένταση του τραγουδιού συνάντησε τη ζωντανή ερμηνευτική χημεία των καλλιτεχνών.

Το συγκρότημα Otherview σε φωτογράφιση.
Τα μέλη του συγκροτήματος Otherview ποζάρουν μαζί.
Ο Γιώργος Σαμπάνης στη σκηνή των MAD VMA 2023 με το τραγούδι «Μόνο Με Σένα» να γεμίζει συναίσθημα.
https://www.instagram.com/georgesabanis/

Τα MAD VMA, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα, αποτελούν κάθε χρόνο ένα μεγάλο τηλεοπτικό show που συνδυάζει βραβεία, live performances και εντυπωσιακές σκηνικές παραγωγές, αναδεικνύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Από τη δημιουργία τους μέχρι σήμερα, τα Mad VMA έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την pop κουλτούρα στη χώρα, καθώς δίνουν βήμα σε καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών να παρουσιάσουν μοναδικές συνεργασίες, συχνά απρόσμενες, που γράφουν ιστορία και συζητιούνται έντονα μετά τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

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Οι Otherview, με τη χαρακτηριστική pop ταυτότητά τους, έφεραν στη σκηνή τον μοντέρνο ήχο και τη φρεσκάδα της εποχής, ενώ ο Γιώργος Σαμπάνης πρόσθεσε την ερμηνευτική ένταση και το συναισθηματικό βάθος που έχουν καθιερώσει τη δική του μουσική πορεία. Ο συνδυασμός αυτός δημιούργησε μια σκηνική ισορροπία που ανέδειξε ακόμη περισσότερο το τραγούδι, κάνοντάς το να μοιάζει με πραγματική «έκρηξη» πάνω στη σκηνή.

Η εμφάνιση στα MAD VMA 2012 ξεχώρισε όχι μόνο για την καλλιτεχνική της αρτιότητα, αλλά και για τον τρόπο που το κοινό αντέδρασε, μετατρέποντας το performance σε μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς. Τα «Πυροτεχνήματα» δεν έμειναν απλώς ένα τραγούδι της εποχής, αλλά συνδέθηκαν με μια από τις πιο δυνατές live εμφανίσεις των βραβείων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των MAD VMA ως σκηνή όπου η ελληνική pop μουσική αποκτά νέα δυναμική και ταυτότητα.

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Mad Video Muisc Awards MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Otherview ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
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