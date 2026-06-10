Η Prada ντύνει το μέλλον – Η ιστορική συνεργασία με τη NASA

Η σχέση της μόδας με το διάστημα δεν είναι νέα, αλλά η πρόσφατη συνεργασία της Prada με την Axiom Space για τον σχεδιασμό των νέων στολών της αποστολής Artemis III σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή. Μετά από δεκαετίες όπου μόνο άνδρες περπάτησαν στη Σελήνη, η αστροναύτης της NASA, Christina Koch, ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα πατήσει στο φεγγάρι το 2027, φορώντας μια στολή που συνδυάζει την αεροδιαστημική μηχανική με την απαράμιλλη ιταλική δεξιοτεχνία.

Η στολή AxEMU, η οποία παρουσιάστηκε σε στάδια στο Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη, δεν είναι απλώς ένα ρούχο, αλλά ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Όπως δήλωσε ο Dr. Jonathan Cirtain, CEO της Axiom Space, η συνέργεια αυτή επέτρεψε τη δημιουργία του «Liquid Cooling and Ventilation Garment», ενός εσωτερικού στρώματος που προστατεύει τους αστροναύτες στις αντίξοες συνθήκες της σεληνιακής επιφάνειας. Ο Lorenzo Bertelli, Marketing Director του Prada Group, τονίζει πως η συνεργασία αυτή αποτελεί για τον οίκο μια ευκαιρία πειραματισμού στα υψηλότερα επίπεδα, επεκτείνοντας την έρευνα και την ανάπτυξη υλικών σε δρόμους που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεξερεύνητοι.

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Η μόδα σε τροχιά

Το φλερτ της μόδας με το διάστημα κρατά από τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Τότε, ο Pierre Cardin και ο André Courrèges κυριάρχησαν με τις συλλογές «Space Age», εμπνευσμένοι από τα χρώματα και τα σχήματα των πλανητών. Μάλιστα, ο Pierre Cardin είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις της NASA στο Χιούστον, ενώ ο θρύλος λέει πως κατάφερε να γίνει ο πρώτος πολίτης που φόρεσε τη στολή του Neil Armstrong. Αργότερα, το 2016, ο Yohji Yamamoto με την Adidas Y-3 σχεδίασε στολές για τους πιλότους των σκαφών της Virgin Galactic του Richard Branson.

Η τάση αυτή μεταφέρεται πλέον και σε πιο «γειωμένα» projects, όπως το «Back To The Big Bang» της Carla Fendi Foundation στο CERN της Γενεύης. Η Maria Teresa Venturini Fendi υπογραμμίζει πως η επιστήμη, ως μια διαρκής αναλυτική και διαισθητική έρευνα, έχει πολλά κοινά με την τέχνη.

Με την Prada να μεταφέρει την τεχνογνωσία της από το «Luna Rossa» της θάλασσας στο απόλυτο κενό του διαστήματος, το σίγουρο είναι ότι οι αστροναύτες της επόμενης αποστολής θα γράψουν ιστορία με τον πιο κομψό και καινοτόμο τρόπο.