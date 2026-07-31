Ξέρουμε ποιο lip gloss φοράει η Μελίνα Νικολαΐδη για ακαταμάχητα juicy χείλη

Η beauty σειρά μακιγιάζ της Δέσποινας Βανδή και της Μελίνας Νικολαΐδη επιστρέφει δυναμικά με 5 ολοκαίνουργιες αποχρώσεις για τα χείλη

Με μια ματιά Η Bold & Brave, μάρκα των Δέσποινας Βανδή και Μελίνας Νικολαΐδη, λανσάρει πέντε νέες αποχρώσεις στη σειρά BETTER LIPS.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τέσσερις χρωματιστές αποχρώσεις και μία διάφανη επιλογή για τα χείλη.

Τα ονόματα των νέων αποχρώσεων είναι Sugar Cookie, Butterscotch, Frosted Magenta, Fresh Berry και Cloud Kiss.

Η εταιρεία εστιάζει στην άνεση, το effortless στιλ και την ποιότητα, συνδυάζοντας φροντίδα και μοντέρνο design. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

H Bold & Brave, το beauty brand που δημιούργησαν από κοινού η Δέσποινα Βανδή και η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, συνεχίζει να απασχολεί έντονα τον χώρο της ομορφιάς με τα νέα του λανσαρίσματα. Η αγαπημένη μάρκα επιστρέφει δυναμικά με μια ανανεωμένη πρόταση που υπόσχεται να απογειώσει τα καθημερινά μας μακιγιάζ, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο έδαφος στις προτιμήσεις του κοινού που ακολουθεί πιστά τις τελευταίες τάσεις.

Η δημοφιλής σειρά προϊόντων για τα χείλη μεγαλώνει και επίσημα, υποδεχόμενη πέντε ολοκαίνουργιες αποχρώσεις στη σειρά BETTER LIPS, δίνοντας αμέτρητες επιλογές σε όσες αγαπούν το λαμπερό και περιποιημένο αποτέλεσμα. Η ανταπόκριση του κοινού από τις πρώτες κιόλας μέρες αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, καθώς τα προϊόντα της συγκεκριμένης σειράς έχουν γίνει ανάρπαστα από τις πρώτες κυκλοφορίες τους.

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Το απόλυτο glossy look στα χέρια σου

Η φιλοσοφία της εταιρίας παραμένει πιστή στην άνεση και το effortless στιλ. Η νέα γκάμα έρχεται για να καλύψει κάθε διάθεση, προσφέροντας τέσσερις αποχρώσεις με υπέροχο, διακριτικό χρώμα που χαρίζουν ζωντάνια και φυσική φρεσκάδα στα χείλη, καθώς και μία απόλυτα διάφανη επιλογή, ιδανική για layering ή για ένα καθαρό, γυαλιστερό εφέ.

Τα ονόματα των νέων αποχρώσεων φέρνουν μια παιχνιδιάρικη και γλυκιά διάθεση, περιλαμβάνοντας τα Sugar Cookie, Butterscotch, Frosted Magenta, Fresh Berry και Cloud Kiss. Με αυτές τις προσθήκες, η Bold & Brave προσφέρει ακόμα περισσότερους τρόπους για να πετύχεις το τέλειο glossy look που ταιριάζει στην προσωπικότητά σου, είτε προτιμάς τους πιο γήινους τόνους είτε θέλεις μια πιο pop πινελιά.

Το δυναμικό δίδυμο μαμάς και κόρης αποδεικνύει πως αφουγκράζεται τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας, επενδύοντας σε ποιοτικά προϊόντα που συνδυάζουν τη φροντίδα με το μοντέρνο design. Με κάθε νέο τους βήμα, η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα Νικολαΐδη αποδεικνύουν ότι το brand τους ήρθε για να μείνει και να πρωταγωνιστήσει στα ελληνικά beauty trends.

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