Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»

Μια συνταγή του 19ου αιώνα βρέθηκε σε μοναστήρι της Φλωρεντίας και ίσως αποτελεί πρόδρομο των σύγχρονων αναψυκτικών τύπου cola

Με μια ματιά Μοναστήρι στη Φλωρεντία ανακάλυψε συνταγή 170 ετών για τονωτικό ελιξίριο.

Η συνταγή περιέχει φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα, παρόμοια με τα πρώτα Cola drinks.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία σε παλιό χειρόγραφο κατά την αρχειοθέτηση.

Το εύρημα προσφέρει μια ματιά στα ποτά του 19ου αιώνα, πριν τη δημιουργία της Coca-Cola. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ανακάλυψη μέσα από τα αρχεία ενός ιστορικού μοναστηριού στη Φλωρεντία έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται να συνδέεται με την ιστορία των αναψυκτικών τύπου κόλα. Οι μοναχοί του Monastery of San Marco εντόπισαν ένα παλιό χειρόγραφο που χρονολογείται περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα και περιγράφει μια ιδιαίτερη συνταγή. Το έγγραφο αναφέρεται σε ένα τονωτικό ελιξίριο με συστατικά όπως φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα, δύο στοιχεία που θυμίζουν τη βάση των πρώτων Cola drinks. Η ανακάλυψη έγινε τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών αρχειοθέτησης.

Σύμφωνα με τον Δομινικανό μοναχό Manuel Russo, το ξεθωριασμένο έγγραφο περιγράφει ένα ποτό που φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές εκείνη την εποχή. Η συνταγή δεν αποτελεί την επίσημη αρχή της Coca-Cola, ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω των κοινών στοιχείων που εμφανίζει με τα πρώτα αναψυκτικά της κατηγορίας.

Διάβασε επίσης: Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Το εύρημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από την ιστορία των τονωτικών ποτών που κυκλοφορούσαν τον 19ο αιώνα. Η γνωστή Coca-Cola δημιουργήθηκε το 1886 από τον Αμερικανό φαρμακοποιό John Stith Pemberton.

Η αρχική της μορφή ήταν διαφορετική από το αναψυκτικό που γνωρίζουμε σήμερα, καθώς περιείχε φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα, ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί ως τονωτικό ποτό. Στη συνέχεια, ο Pemberton αντικατέστησε το αλκοόλ με σιρόπι ζάχαρης, δημιουργώντας τη βάση για το διάσημο αναψυκτικό που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο brand.

Η νέα ανακάλυψη από τη Φλωρεντία δεν αλλάζει την επίσημη ιστορία της Coca-Cola, αλλά προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στα ποτά και τα ελιξίρια που υπήρχαν πριν από τη δημιουργία της. Παράλληλα, δείχνει πως πολλές φορές τα ιστορικά αρχεία μπορούν να κρύβουν μικρές εκπλήξεις που συνδέουν το παρελθόν με τις σύγχρονες συνήθειες.

Ένα ξεχασμένο χειρόγραφο από ένα ιταλικό μοναστήρι έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα κομμάτι της ιστορίας των Cola drinks, αποδεικνύοντας πως ακόμη και τα πιο γνωστά προϊόντα του κόσμου μπορεί να έχουν απρόσμενες «ρίζες».

Διάβασε επίσης: