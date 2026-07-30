Fashion 30.07.2026

Η Zendaya αποχαιρετά το «arachnid-core» με μια ονειρική haute couture δημιουργία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αφήνοντας πίσω τα σκοτεινά, θεματικά looks, η διάσημη ηθοποιός εντυπωσίασε στο Λονδίνο με μια αιθέρια, σαμπανιζέ τουαλέτα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya επέλεξε ένα ονειρικό haute couture φόρεμα Tamara Ralph για την πρεμιέρα του "Spider-Man: Brand New Day".
  • Το σαμπανιζέ φόρεμα με αλυσίδες κρυστάλλων θύμιζε φωτεινό ιστό, σε αντίθεση με προηγούμενες εμφανίσεις.
  • Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια και μια χρυσή αράχνη.
  • Η αλλαγή στο στυλ και το μακιγιάζ υποδηλώνει αισιοδοξία για το τέλος της ταινίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια σειρά σκοτεινών, μυστηριωδών και εμπνευσμένων από αράχνες εμφανίσεων που είχαν τραβήξει τα βλέμματα, η Zendaya έφερε μια εντελώς διαφορετική, ονειρική διάθεση στην περιοδεία τύπου για την ταινία «Spider-Man: Brand New Day». Στην παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ στο Λονδίνο, η διάσημη ηθοποιός απομακρύνθηκε από το ανατριχιαστικό, θεματικό styling που μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα και επέλεξε μια αιθέρια, haute couture δημιουργία γεμάτη λάμψη.

https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el
https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el

Το σαμπανιζέ φόρεμα με την υπογραφή του οίκου Tamara Ralph από τη συλλογή υψηλής ραπτικής φθινοπρόνω 2026 διέθετε δομημένο μπούστο και σιλουέτα γοργόνας. Κατασκευασμένο από μεταξωτό crepe, το φόρεμα ξεχώριζε για τις τιράντες του από αλυσίδες με κρύσταλλα, οι οποίες θύμιζαν έναν πιο φανταstικό, φωτεινό ιστό. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιλογές της, όπως την ογκώδη τουαλέτα του οίκου Ashi Studio που παρέπεμπε σε απειλητικούς ιστούς αράχνης, οι κρεμαστές αλυσίδες εξέπεμπαν μια αίσθηση αισιοδοξίας και γιορτής, παραπέμποντας περισσότερο στο στυλ των θρύλων της ντίσκο της δεκαετίας του ’70, όπως η Diana Ross, παρά σε σκοτεινά μοτίβα.

Διάβασε επίσης: Shopping inspo: Το παστέλ ολόσωμο που λάτρεψε η Αναστασία Παντούση

Λάμψη, κοσμήματα και μια παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια

Η συγκεκριμένη συλλογή της Tamara Ralph χαρακτηρίστηκε από τον οίκο ως μια μελέτη πάνω στη λάμψη, την ακρίβεια και την αιθέρια θηλυκότητα, γεμάτη αέρινα υφάσματα και αστραφτερό κέντημα. Για την περίσταση, η Zendaya ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια του οίκου Mouawad, ενώ μια χρυσή αράχνη από την Keren Wolf τοποθετήθηκε διακριτικά πάνω στη ραφή του ρούχου, στο πίσω μέρος.

Η αλλαγή στη διάθεση αποτυπώθηκε και στο beauty look της. Ενώ στις προηγούμενες εμφανίσεις της τα μαλλιά της ήταν αυστηρά πιασμένα ή τραβηγμένα προς τα πίσω, αυτή τη φορά επέλεξε μακριά, πλούσια μαλλιά με φυσικό όγκο. Στο μακιγιάζ, άφησε πίσω της τα βαριά, δραματικά smokey eyes του Spider-Man, υιοθετώντας μια πιο φυσική προσέγγιση με απαλό ροζ ρουζ και minimal ύφος χωρίς μάσκαρα.

https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el
https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el

Η ερμηνεία των θαυμαστών και το μήνυμα πίσω από τα ρούχα

Σε κάθε εμφάνιση της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί, οι φαν του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα πίσω από τις στιλιστικές της επιλογές. Αρκετοί είχαν συνδέσει τα προηγούμενα σύνολά της με κακούς της ιστορίας ή με μια περίοδο πένθους και σκοταδιού για τον χαρακτήρα της M.J. Ωστόσο, αυτή η φωτεινή και αισιόδοξη εμφάνιση προς το τέλος της περιοδείας αφήνει υποσχέσεις για ένα πιο χαρούμενο φινάλε στην ταινία.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Spider-Man: Brand New Day spiderman Zendaya
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που αποκάλυψε το must-have fashion trend του καλοκαιριού

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που αποκάλυψε το must-have fashion trend του καλοκαιριού

30.07.2026
Επόμενο
Η Natalie Portman περιμένει το μωρό της και το Instagram «λιώνει»

Η Natalie Portman περιμένει το μωρό της και το Instagram «λιώνει»

30.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok
Food

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

30.07.2026
Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»
Life

Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»

30.07.2026
Η Hailey Bieber επαναφέρει το απόλυτο Y2K αξεσουάρ μαλλιών που είχες ξεχάσει
Beauty

Η Hailey Bieber επαναφέρει το απόλυτο Y2K αξεσουάρ μαλλιών που είχες ξεχάσει

30.07.2026
Η Zendaya υπογράφει το νέο κεφάλαιο της Prada Beauty με το «Paradoxe Sweet Chemistry»
Beauty

Η Zendaya υπογράφει το νέο κεφάλαιο της Prada Beauty με το «Paradoxe Sweet Chemistry»

30.07.2026
Τα adidas Originals και ο Pharrell Williams παρουσιάζουν το VIRGINIA Adistar Jellyfish σε Triple White
Fashion

Τα adidas Originals και ο Pharrell Williams παρουσιάζουν το VIRGINIA Adistar Jellyfish σε Triple White

30.07.2026
Η Zendaya υιοθετεί τα «spider bangs» και δημιουργεί το απόλυτο viral look
Beauty

Η Zendaya υιοθετεί τα «spider bangs» και δημιουργεί το απόλυτο viral look

30.07.2026
Πλεκτό το καλοκαίρι; 4 τρόποι να υιοθετήσεις το απόλυτο boho trend
Fashion

Πλεκτό το καλοκαίρι; 4 τρόποι να υιοθετήσεις το απόλυτο boho trend

30.07.2026
Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό
Food

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

30.07.2026
Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι
Life

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

29.07.2026
Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς