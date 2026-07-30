Η Zendaya υιοθετεί τα «spider bangs» και δημιουργεί το απόλυτο viral look

Η Zendaya έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με μια avant-garde θεματική εμφάνιση που έγινε αμέσως viral

Με μια ματιά Η Zendaya υιοθέτησε ένα νέο χτένισμα, τα «spider bangs», εμπνευσμένο από τον Spider-Man.

Η φράντζα της μεταμορφώθηκε σε λεπτές, μυτερές τούφες που θυμίζουν πόδια αράχνης.

Το χτένισμα συνδυάστηκε με έντονο smokey eye μακιγιάζ σε μαύρους τόνους.

Η εμφάνιση της Zendaya στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» έγινε viral. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο με τις κινηματογραφικές της επιτυχίες αλλά και με τις μοναδικές της εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Με μια σειρά από μεγάλες πρεμιέρες να βρίσκονται στον ορίζοντα, η αγαπημένη ηθοποιός απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο style icon της γενιάς της, τραβώντας όλα τα βλέμματα σε πρόσφατη εκδήλωση.

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες, η Zendaya παρουσίασε μια θεματική μεταμόρφωση που συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με το avant-garde hairstyling, η ίδια και η ομάδα της δημιούργησαν ένα beauty statement που ήδη καταγράφεται ως ένα από τα πιο πρωτότυπα trends της χρονιάς.

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Η star hairstylist Ursula Stephen πήρε το κλασικό wet look και το επαναπροσδιόρισε, αντλώντας άμεση έμπνευση από το σύμπαν του Spider-Man. Τα μαλλιά της ηθοποιού πιάστηκαν σε μια αυστηρή, χαμηλή αλογοουρά με γυαλιστερό φινίρισμα, ενώ η φράντζα της μεταμορφώθηκε σε έργο τέχνης.

Αντί για ένα συνηθισμένο χτένισμα, άφησε προσεκτικά επιλεγμένες, λεπτές τούφες να σχηματίζουν μυτερές, γεωμετρικές γραμμές πάνω στο μέτωπο, παραπέμποντας απευθείας σε πόδια αράχνης.

Το εντυπωσιακό χτένισμα πλαισιώθηκε από ένα εξίσου δραματικό μακιγιάζ, επιμελημένο από τον makeup artist Ernesto Casillas, με στόχο να ενισχυθεί η μυστηριώδης και σκοτεινή αισθητική της βραδιάς. Δημιουργήθηκε ένα έντονο, βαθύ smokey eye σε μαύρους τόνους, όπου το μαύρο μολύβι απλώθηκε στην επάνω και κάτω εσωτερική γραμμή του ματιού για μέγιστη δραματικότητα. Το βλέμμα άνοιξε χάρη στις μακριές, διαχωρισμένες βλεφαρίδες και τις διακριτικές πινελιές λάμψης στα βλέφαρα, ενώ η ισορροπία στο μακιγιάζ κρατήθηκε ιδανικά με ένα απαλό, ουδέτερο περίγραμμα χειλιών και ένα λαμπερό, διάφανο nude gloss.

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