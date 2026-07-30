Beauty 30.07.2026

Η Zendaya υιοθετεί τα «spider bangs» και δημιουργεί το απόλυτο viral look

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Zendaya έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με μια avant-garde θεματική εμφάνιση που έγινε αμέσως viral
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya υιοθέτησε ένα νέο χτένισμα, τα «spider bangs», εμπνευσμένο από τον Spider-Man.
  • Η φράντζα της μεταμορφώθηκε σε λεπτές, μυτερές τούφες που θυμίζουν πόδια αράχνης.
  • Το χτένισμα συνδυάστηκε με έντονο smokey eye μακιγιάζ σε μαύρους τόνους.
  • Η εμφάνιση της Zendaya στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» έγινε viral.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο με τις κινηματογραφικές της επιτυχίες αλλά και με τις μοναδικές της εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Με μια σειρά από μεγάλες πρεμιέρες να βρίσκονται στον ορίζοντα, η αγαπημένη ηθοποιός απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο style icon της γενιάς της, τραβώντας όλα τα βλέμματα σε πρόσφατη εκδήλωση.

zendaya_makigiaz
https://www.instagram.com/ursulastephen/

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες, η Zendaya παρουσίασε μια θεματική μεταμόρφωση που συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με το avant-garde hairstyling, η ίδια και η ομάδα της δημιούργησαν ένα beauty statement που ήδη καταγράφεται ως ένα από τα πιο πρωτότυπα trends της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Η star hairstylist Ursula Stephen πήρε το κλασικό wet look και το επαναπροσδιόρισε, αντλώντας άμεση έμπνευση από το σύμπαν του Spider-Man. Τα μαλλιά της ηθοποιού πιάστηκαν σε μια αυστηρή, χαμηλή αλογοουρά με γυαλιστερό φινίρισμα, ενώ η φράντζα της μεταμορφώθηκε σε έργο τέχνης.

Αντί για ένα συνηθισμένο χτένισμα, άφησε προσεκτικά επιλεγμένες, λεπτές τούφες να σχηματίζουν μυτερές, γεωμετρικές γραμμές πάνω στο μέτωπο, παραπέμποντας απευθείας σε πόδια αράχνης.

zendaya_makigiaz
https://www.instagram.com/ursulastephen/

Το εντυπωσιακό χτένισμα πλαισιώθηκε από ένα εξίσου δραματικό μακιγιάζ, επιμελημένο από τον makeup artist Ernesto Casillas, με στόχο να ενισχυθεί η μυστηριώδης και σκοτεινή αισθητική της βραδιάς. Δημιουργήθηκε ένα έντονο, βαθύ smokey eye σε μαύρους τόνους, όπου το μαύρο μολύβι απλώθηκε στην επάνω και κάτω εσωτερική γραμμή του ματιού για μέγιστη δραματικότητα. Το βλέμμα άνοιξε χάρη στις μακριές, διαχωρισμένες βλεφαρίδες και τις διακριτικές πινελιές λάμψης στα βλέφαρα, ενώ η ισορροπία στο μακιγιάζ κρατήθηκε ιδανικά με ένα απαλό, ουδέτερο περίγραμμα χειλιών και ένα λαμπερό, διάφανο nude gloss.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty Spider-Man: Brand New Day Zendaya
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kavinsky: Πέθανε στα 50 του ο δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»

Kavinsky: Πέθανε στα 50 του ο δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»

30.07.2026
Επόμενο
Οι BTS λένε «όχι» στα Grammy 2027 και διχάζουν

Οι BTS λένε «όχι» στα Grammy 2027 και διχάζουν

30.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πλεκτό το καλοκαίρι; 4 τρόποι να υιοθετήσεις το απόλυτο boho trend
Fashion

Πλεκτό το καλοκαίρι; 4 τρόποι να υιοθετήσεις το απόλυτο boho trend

30.07.2026
Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό
Food

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

30.07.2026
Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι
Life

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

29.07.2026
Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μας δείχνει πώς να μετατρέψουμε το μικρό μας μπαλκόνι σε κυκλαδίτικο νησί
Life

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μας δείχνει πώς να μετατρέψουμε το μικρό μας μπαλκόνι σε κυκλαδίτικο νησί

29.07.2026
Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι
Beauty

Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

29.07.2026
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φόρεσε το μπικίνι με δαντέλα που έχει λατρέψει η Dua Lipa
Fashion

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φόρεσε το μπικίνι με δαντέλα που έχει λατρέψει η Dua Lipa

29.07.2026
Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου
Beauty

Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

29.07.2026
Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου
Fashion

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

29.07.2026
Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα
Life

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

29.07.2026
Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις

Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς