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Life 29.07.2026

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

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Ο AstroJason αποκαλύπτει τα 4 ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ερωτικά τον Αύγουστο. Νέα φλερτ, γνωριμίες και δυνατές στιγμές περιμένουν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αύγουστος φέρνει ερωτικές ευκαιρίες και νέες γνωριμίες για τέσσερα ζώδια.
  • Ο Ζυγός θα έχει αυξημένη γοητεία και αυτοπεποίθηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον.
  • Ο Κριός θα βιώσει έντονη ερωτική ενέργεια και δυνατά φλερτ.
  • Οι Δίδυμοι και οι Υδροχόοι θα κάνουν απρόσμενες γνωριμίες με προοπτικές εξέλιξης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αύγουστος μπαίνει δυναμικά και φέρνει μαζί του καλοκαιρινό mood, νέες γνωριμίες και αρκετές ευκαιρίες για ερωτικές εξελίξεις. Κάποια ζώδια φαίνεται πως θα έχουν την τύχη με το μέρος τους και θα βρεθούν πιο κοντά σε ένα νέο φλερτ ή σε μια σχέση που μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά από ό,τι περίμεναν. Ο Jason, ο αστρολόγος της καρδιάς σου, αποκαλύπτει στο «MAD Έχεις Άστρο» ποιοι είναι οι 4 εκπρόσωποι του ζωδιακού που θα έχουν τις πιο δυνατές ερωτικές στιγμές μέσα στον πιο καλοκαιρινό μήνα.

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Οι πλανητικές επιρροές δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο πάθος, επικοινωνία και εκπλήξεις για συγκεκριμένα ζώδια. Από απρόσμενες συναντήσεις μέχρι φλερτ που αποκτούν πιο σοβαρή διάσταση, ο Αύγουστος φαίνεται πως δεν θα αφήσει την καρδιά τους ήσυχη. Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, ίσως ήρθε η στιγμή να αφήσεις χώρο για κάτι καινούργιο.

Διάβασε επίσης: «MAD Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη – Είσαι ανάμεσά τους;

Ποιοι θα τραβήξουν τα βλέμματα, ποιοι θα ζήσουν έντονα ερωτικά vibes και ποιοι μπορεί να κάνουν μια γνωριμία που θα τους μείνει αξέχαστη; Ο AstroJason ανοίγει τον αστρολογικό χάρτη και αποκαλύπτει τα 4 ζώδια που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για ένα καλοκαίρι γεμάτο φλερτ, συναίσθημα και ανατροπές.

1. Ζυγός

Ένα ζευγάρι περπατά στην παραλία, απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα, ίσως κατά τη διάρκεια του πρώτου ραντεβού.
Pexels

Ο Αύγουστος φέρνει στον Ζυγό περισσότερη γοητεία και αυτοπεποίθηση από ποτέ. Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά στη ζωή του ή μια υπάρχουσα γνωριμία να εξελιχθεί πιο γρήγορα από όσο περίμενε. Το ενδιαφέρον των άλλων είναι έντονο και ο Ζυγός φαίνεται πως δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ για να τραβήξει τα βλέμματα.

2. Κριός

Ζευγάρι αγκαλιασμένο στο ηλιοβασίλεμα, δίνοντας φιλί, με πλοίο στο βάθος, εν όψει του πρώτου ραντεβού.
Pexels

Για τον Κριό, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας γεμάτος ένταση και ερωτική ενέργεια. Νέες επαφές, δυνατά φλερτ και στιγμές που ανεβάζουν τους παλμούς μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά του. Μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει χαλαρά αλλά να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην πορεία.

3. Δίδυμος

Ζευγάρι κρατάει χέρια σε πρώτο ραντεβού, αναζητώντας τα red flags που πρέπει να προσέξουν.
Pexels

Ο Αύγουστος βγάζει τον Δίδυμο από τη ρουτίνα και τον φέρνει πιο κοντά σε νέους ανθρώπους και εμπειρίες. Οι έξοδοι, οι συναντήσεις και οι καλοκαιρινές στιγμές μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο έδαφος για ένα ενδιαφέρον φλερτ. Το μήνυμα των άστρων είναι ξεκάθαρο: μην μείνεις σπίτι, γιατί κάτι όμορφο μπορεί να βρίσκεται εκεί που δεν το περιμένεις.

4. Υδροχόος

Ζευγάρι σε καρέκλες παραλίας να κοιτάζει τη θάλασσα, πιθανόν μετά από ένα πρώτο ραντεβού.
Pexels

Ο Υδροχόος μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια γνωριμία που έρχεται από το πουθενά και του τραβάει αμέσως την προσοχή. Εκεί που όλα φαίνονται ήρεμα, ένα νέο πρόσωπο μπορεί να αλλάξει την ερωτική του διάθεση. Μια σχέση που ξεκινά απρόσμενα έχει πιθανότητες να εξελιχθεί πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεται.

Ο Αύγουστος υπόσχεται έντονα συναισθήματα, νέες γνωριμίες και πολλές ερωτικές εκπλήξεις για τα 4 αυτά ζώδια. Ο Jason, ο αστρολόγος της καρδιάς σου, έδωσε τις προβλέψεις του στο MAD και μένει να δούμε ποιοι θα ζήσουν το δικό τους καλοκαιρινό love story!

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