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Life 28.07.2026

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason

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Ποια ζώδια παίρνουν το πολυπόθητο boost από το σύμπαν; Ο AstroJason αποκαλύπτει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις στο «MAD Έχεις Άστρο»
Ειρήνη Στόφυλα

Νέα εβδομάδα, νέα αστρολογικά μηνύματα και ο AstroJason επιστρέφει στο «MAD Έχεις Άστρο» για να αποκαλύψει τι φέρνουν τα άστρα στα 12 ζώδια. Οι πλανητικές επιρροές δημιουργούν νέα δεδομένα σε σχέσεις, επαγγελματικά και προσωπικές επιλογές, με κάποια ζώδια να βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές αλλαγές.

astrojason

Από ευκαιρίες που ανοίγουν ξαφνικά μέχρι συζητήσεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας κατάστασης, η εβδομάδα φαίνεται να έχει αρκετές εκπλήξεις. Ο AstroJason αναλύει τα σημάδια του σύμπαντος και εξηγεί ποιοι θα νιώσουν περισσότερο το θετικό «boost» των ημερών.

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Ποια ζώδια θα δουν τα σχέδιά τους να προχωρούν, ποιοι θα έχουν εξελίξεις στα ερωτικά και ποιοι θα βρεθούν μπροστά σε νέες επαγγελματικές προκλήσεις; Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις του «MAD Έχεις Άστρο» στο MAD δίνουν όλες τις απαντήσεις.

Γυναίκα με ψάθινο καπέλο περπατά σε μονοπάτι, προετοιμασμένη για υψηλές θερμοκρασίες 40 βαθμών.
Πηγή: Unsplash

Κριός

Η εβδομάδα φέρνει αποκαλύψεις στις φιλίες σου και σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι χαίρονται πραγματικά με τις επιτυχίες σου. Παράλληλα, ένα μήνυμα μπορεί να ξυπνήσει ξανά το ενδιαφέρον σου στα ερωτικά και να σε βάλει πάλι σε mood ενθουσιασμού.

Ταύρος

Η προσπάθεια που έχεις κάνει αρχίζει να αναγνωρίζεται και μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα νέο επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, μια οικονομική ευκαιρία σου δίνει τη δυνατότητα να ανανεώσεις τον χώρο σου και να κάνεις αλλαγές που ήθελες εδώ και καιρό.

Δίδυμοι

Θέματα που αφορούν ταξίδια, σπουδές ή νέα σχέδια ξεκαθαρίζουν επιτέλους. Μια σημαντική συζήτηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία που θα αλλάξει την πορεία σου.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Καρκίνος

Ένα οικονομικό ζήτημα βρίσκει λύση και σου δίνει μεγαλύτερη σιγουριά για τα επόμενα βήματά σου. Στα επαγγελματικά, ανοίγονται νέες προοπτικές και νιώθεις πως μπορείς πλέον να διεκδικήσεις περισσότερα.

Λέων

Μια σημαντική συζήτηση με το ταίρι σου φέρνει στην επιφάνεια θέματα που χρειάζονται απαντήσεις. Παράλληλα, ένα άτομο από το περιβάλλον σου μπορεί να σε βοηθήσει να βρεθείς περισσότερο στο επίκεντρο.

Παρθένος

Το επαγγελματικό τοπίο γίνεται πιο ξεκάθαρο και βλέπεις ποιοι πραγματικά στηρίζουν τις προσπάθειές σου. Μια εξέλιξη που μέχρι τώρα γινόταν παρασκηνιακά μπορεί σύντομα να σου ανοίξει μια νέα πόρτα.

Ζυγός

Ένα φλερτ φτάνει σε σημείο που θα δείξει αν έχει πραγματικές δυνατότητες ή αν ήταν απλώς μια περαστική κατάσταση. Παράλληλα, μια συνεργασία μπορεί να σου φέρει επαφή με ανθρώπους από το εξωτερικό ή ακόμα και ένα ταξίδι.

Pexels
Pexels

Σκορπιός

Ένα οικογενειακό θέμα βρίσκει επιτέλους τη λύση του και σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Στα επαγγελματικά, μια σημαντική ευκαιρία μπορεί να φέρει περισσότερη ευθύνη αλλά και μεγαλύτερη αναγνώριση.

Τοξότης

Μια συζήτηση ξεκαθαρίζει αν μια κατάσταση μπορεί να προχωρήσει όπως θέλεις. Παράλληλα, σχέδια που συνδέονται με ταξίδια, σπουδές ή εξωτερικό φαίνεται να αποκτούν νέα δυναμική.

Αιγόκερως

Ένα οικονομικό ζήτημα μπαίνει σε τάξη και βλέπεις πιο καθαρά τις επιλογές σου. Μια συμφωνία που αφορά οικονομικά ή το σπίτι μπορεί να σου προσφέρει την ανάσα που χρειάζεσαι.

Υδροχόος

Ήρθε η στιγμή να βάλεις περισσότερο τον εαυτό σου σε προτεραιότητα και να σταματήσεις να συμβιβάζεσαι συνεχώς. Μια σχέση μπορεί να εξελιχθεί πιο γρήγορα από όσο περίμενες και μια σημαντική συζήτηση φέρνει νέα δεδομένα.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Ιχθύες

Κάτι που ήταν κρυφό αποκαλύπτεται και σε βοηθά να κλείσεις έναν κύκλο που σε είχε κουράσει. Στα επαγγελματικά, ένα καλύτερο πρόγραμμα μπορεί να φέρει περισσότερη σταθερότητα, χρήματα και ηρεμία.

Η νέα εβδομάδα έχει αλλαγές, ευκαιρίες και μικρές εκπλήξεις για όλα τα ζώδια. Ο AstroJason έδωσε τις προβλέψεις του  MAD και τώρα μένει να δούμε ποιοι θα αφήσουν το σύμπαν να τους δώσει το δικό τους… upgrade

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