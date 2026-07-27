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Mad TV News 27.07.2026

Ο APON μιλάει στο OK!: «Δεν έχω βγει ποτέ ραντεβού με θαυμάστρια»

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Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλάει στον Θέμη Γεωργαντά και τη στήλη Themis is Calling, αποκαλύπτοντας τα πάντα για τη σαρωτική επιτυχία του και τα σχέδιά του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο APON μίλησε στην εκπομπή «OK!» για την επιτυχία του, τη νέα του περιοδεία και προσωπικές πτυχές της ζωής του.
  • Ο καλλιτέχνης περιέγραψε τον εαυτό του ως εργασιομανή, πεισματάρη και δραματικό.
  • Ο APON δήλωσε ότι δεν έχει βγει ποτέ ραντεβού με θαυμάστριά του.
  • Επέλεξε τον Γιώργο Μαζωνάκη έναντι του Αντώνη Ρέμου λόγω προσωπικής σχέσης και συνεργασίας.
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Σε μια άκρως διασκεδαστική, ζεστή και γεμάτη θετική ενέργεια τηλεφωνική επικοινωνία, ο δημοφιλής καλλιτέχνης APON βρέθηκε καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στην αγαπημένη και καθιερωμένη στήλη «Themis is calling» της εκπομπής «OK!». Ο αγαπημένος τραγουδοποιός, που έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού με τον μοναδικό του ήχο και την αυθεντικότητά του, μίλησε ανοιχτά για τη σαρωτική επιτυχία που γνωρίζει, τα νέα του επαγγελματικά βήματα, αλλά και για άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του.

https://www.instagram.com/apon_is_here/
https://www.instagram.com/apon_is_here/

Η συζήτηση ξεκίνησε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον Θέμη Γεωργαντά να του δίνει συγχαρητήρια για την πρόσφατη, εξαιρετική του εμφάνιση στα μουσικά βραβεία, όπου ξεχώρισε και άνοιξε την καρδιά του στη σκηνή, αλλά και για τη δισκογραφική του πορεία. Ο καλλιτέχνης κατάφερε να επαναλάβει και να διευρύνει την τεράστια επιτυχία της προηγούμενης δουλειάς του, εδραιώνοντας έναν ήχο και μια φωνή που αποτελούν πλέον το απόλυτο σήμα κατατεθέν του. Παράλληλά, μίλησε για την τεράστια απήχηση που έχει το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια» και για το ασταμάτητο δημιουργικό «τρέξιμο», καθώς πραγματοποιεί μια τεράστια και άκρως επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, το «Ηχογένεια Tour».

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Το παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων

Το πιο απολαυστικό κομμάτι της συνέντευξης ήταν το καθιερωμένο, αστραπιαίο παιχνίδι ερωτήσεων διάρκειας 60 δευτερολέπτων, στο οποίο ο καλλιτέχνης κλήθηκε να απαντήσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν ο παρουσιαστής του ζήτησε να περιγράψει τον εαυτό του με τρεις λέξεις, ο APON έδωσε μια άμεση και χαρακτηριστική απάντηση: «Εργασιομανή, πεισματάρη και δραματικό».

Συνεχίζοντας το παιχνίδι με γρήγορους ρυθμούς, αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του δωμάτιο στο σπίτι είναι το σαλόνι, ενώ στην ερώτηση για το αν συγχωρεί την απιστία, η στάση του ήταν απόλυτη και κατηγορηματική.

https://www.instagram.com/apon_is_here/?hl=el
https://www.instagram.com/apon_is_here/?hl=el

Απαντώντας σε πιο ανάλαφρες ερωτήσεις για τη ζωή του εκτός σκηνής, παραδέχτηκε ότι τραγουδάει «πάρα πολλά» τραγούδια όταν βρίσκεται στο μπάνιο, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει τύχει ποτέ στο παρελθόν να βγει ραντεβού με θαυμάστριά του. Σε μια πιο ευαίσθητη και συγκινητική στιγμή της επικοινωνίας, όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η τελευταία φορά που έκλαψε, άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε μια απώλεια που τον σημάδεψε: «Πριν ένα χρόνο που έφυγε ένα δικό μου πρόσωπο».

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι στιγμές χιούμορ, με τον ίδιο να αυτοσαρκάζεται όταν ρωτήθηκε ποιο θεωρεί το πιο sexy χαρακτηριστικό πάνω του, απαντώντας αφοπλιστικά: «Την κιθάρα μου».

Το δίλημμα ανάμεσα σε Γιώργο Μαζωνάκη και Αντώνη Ρέμο

Προς το τέλος της τηλεφωνικής τους κουβέντας, ο Θέμης Γεωργαντάς του έθεσε το κλασικό, δύσκολο δίλημμα ανάμεσα σε δύο τεράστια ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Αντώνη Ρέμο. Ο APON επέλεξε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας πως η επιλογή του βασίζεται στη στενότερη προσωπική σχέση και την πρόσφατη, εξαιρετική συνεργασία που είχαν, σπεύδοντας ωστόσο να τονίσει πόσο εκτιμάει και τον Αντώνη Ρέμο: «Εντάξει, θα πάω με τη συνεργασία και την πιο προσωπική σχέση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αλλά και με τον κύριο Ρέμο έχω εξαιρετική σχέση, βεβαίως, δε σημαίνει κάτι αυτό. Η συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν πραγματικά καταπληκτική».

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Apon Themis is calling Θέμη Γεωργαντάς
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