Γιάννης Κατινάκης στο ΟΚ!: «Δώσαμε οσκαρικές ερμηνείες με την Ανδρομάχη στο Σούσουρο!»

Σε μια άκρως διασκεδαστική και γεμάτη ενέργεια συνομιλία, ο Γιάννης Κατινάκης μίλησε τηλέφωνικά με τον Θέμη Γεωργαντά στο πλαίσιο της στήλης Themis is calling της εκπομπής ΟΚ!. Ο αγαπημένος content creator, που έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό με το αστείρευτο χιούμορ και την αυθεντικότητά του, μίλησε για τα επαγγελματικά του βήματα, την καθημερινότητά του στον «Ρυθμό» και το ασταμάτητο δημιουργικό του «τρέξιμο». Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο ίδιος δηλώνει έτοιμος για όλα: «Παλεύω, μάχομαι σαν τη σιδηροπολεμιστρία. Και το μυαλό αυτό πρέπει κάτι να σκέφτεται κάθε εβδομάδα», παραδέχτηκε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πόσο απαιτητικό είναι να διατηρείς το ενδιαφέρον του κόσμου αναλλοίωτο για επτά ολόκληρα χρόνια.

Ο Γιάννης Κατινάκης δεν περιορίζεται μόνο στα social media, καθώς καθημερινά κρατά συντροφιά στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού «Ρυθμός» στη μεσημεριανή ζώνη. Με το γνωστό του χιούμορ, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει και μια χιουμοριστική αναφορά για τη θέση του στα ερτζιανά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη εμφάνισή του στο βιντεοκλίπ της Ανδρομάχης για το κομμάτι «Σούσουρο», όπου ο ίδιος και η παρέα του έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. «Εκεί δώσαμε οσκαρικές ερμηνείες πια. Με καπέλα, και ναύτες, και φουγαρίτρες, όλα τα είχαμε», είπε γελώντας, αποδεικνύοντας πως ό,τι κι αν κάνει, το αντιμετωπίζει με διάθεση για παιχνίδι και αυτοσαρκασμό.

Στο παιχνίδι των ερωτήσεων που έθεσε ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Γιάννης Κατινάκης αποδείχτηκε «πρωταθλητής» στις γρήγορες και ειλικρινείς απαντήσεις. Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον εαυτό του, δεν «μάσησε» τα λόγια του: «Ε, φοβητσιάρης, εγωιστής και αγαπησιάρης». Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως το celebrity crush του είναι ο Αντίνοος Αλμπάνης, ενώ ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι στις αξίες της ζωής του: «Συγχωρείς την απιστία; Α, ποτέ». Δεν παρέλειψε βέβαια να δείξει την αυτοπεποίθησή του, απαντώντας με χιούμορ στην ερώτηση για τον πιο όμορφο Έλληνα πως είναι ο ίδιος, πριν αναγνωρίσει τη διαχρονική αξία του Σάκη Ρουβά.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν όταν ο Γιάννης μίλησε για τα στοιχεία του χαρακτήρα του που ο κόσμος δεν γνωρίζει καλά, τονίζοντας ότι η δημιουργικότητά του πηγάζει από μια εσωτερική ανησυχία. «Το πόσο παρανοϊκός είμαι και το πόσο overthinking κάνω», εκμυστηρεύτηκε.