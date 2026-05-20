O Dr. Chris στο OK!: «Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα για τα MAD VMA 2026»

Η πάντα ανατρεπτική στήλη «Themis is calling» της εκπομπής «OK!» χτύπησε ξανά, και αυτή τη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής του Θέμη Γεωργαντά βρέθηκε ο δημοφιλής content creator, Dr. Chris. Σε μια συζήτηση γεμάτη αυθορμητισμό, backstage αποκαλύψεις και γρήγορες ατάκες, οι δύο άντρες μοιράστηκαν τα πάντα: από το πώς κατάφεραν να βρεθούν στην ίδια ευρωπαϊκή πόλη αλλά να μη συναντηθούν ποτέ, μέχρι τις προετοιμασίες τους για το μεγάλο reunion στα MAD Video Music Awards 2026.

Η κουβέντα ξεκίνησε με πειράγματα και απόδοση ευθυνών, καθώς ο Θέμης αποκάλυψε πως πριν από μερικές εβδομάδες ταξίδεψαν και οι δύο στο Άμστερνταμ για την εντυπωσιακή συναυλία της Rosalía, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να συναντηθούν. Ο Dr. Chris δικαιολογήθηκε χαμογελώντας ότι τις πρώτες ημέρες ήταν κλεισμένος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του προκειμένου να μοντάρει τα βίντεό του, με τον παρουσιαστή να του «ρίχνει» χιουμοριστικά το φταίξιμο για το χαμένο ραντεβού.

Ωστόσο, οι δυο τους ανανέωσαν επίσημα τη συνάντησή τους για ένα επόμενο μεγάλο μουσικό event εκτός συνόρων, καθώς έχουν ήδη εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους για τη μεγάλη συναυλία της Ariana Grande στο Λονδίνο στα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, ο Θέμης δεν παρέλειψε να τον συγχαρεί για τα πρόσφατα vlogs από το μεγάλο οικογενειακό του ταξίδι σε Αμερική και Καναδά, σχολιάζοντας με ενθουσιασμό πόσο νέοι, cool και γεμάτοι ενέργεια είναι οι γονείς του.

Το απόλυτο highlight της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν αναμφίβολα το καθιερωμένο παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων, με τον Dr. Chris να καλείται να απαντήσει με αστραπιαία ταχύτητα στις direct ερωτήσεις του παρουσιαστή, βγάζοντας στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές του εαυτού του. Πιο συγκεκριμένα, περιέγραψε τον εαυτό του ως δημιουργικό, τελειομανή αλλά και γκρινιάρη, ενώ αποκάλυψε ότι μικρός ανάγκαζε τους φίλους του να τον φωνάζουν «Σταν» λόγω της μεγάλης του εμμονής με τον γνωστό καλλιτέχνη.

Σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, δήλωσε πως το κινητό του είναι το αντικείμενο που δεν αποχωρίζεται ποτέ και το δωμάτιό του το αγαπημένο του μέρος στο σπίτι. Όσον αφορά τις σχέσεις, ξεκαθάρισε πως μπορεί να συγχωρεί την απιστία αλλά δεν την ξεχνάει ποτέ, ενώ παραδέχτηκε με χιούμορ πως το πιο sexy στοιχείο πάνω του είναι το βλέμμα του. Η πιο ανατρεπτική στιγμή ήρθε όταν δήλωσε με αυτοπεποίθηση πως είναι εξαιρετικά καλός στο… stalking, αλλά και όταν παραδέχτηκε ότι στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ακατάστατος, κάτι που επιμελώς δεν αφήνει να φανεί προς τα έξω. Όταν βέβαια ο Θέμης προσπάθησε να τον πιέσει να ονομάσει κάποιον influencer με τον οποίο δεν θα συνεργαζόταν ποτέ, ο Dr. Chris προτίμησε να κρατήσει μια απόλυτα διπλωματική στάση.

Στο κλείσιμο της στήλης, ο Θέμης Γεωργαντάς επιφύλασσε το πιο δύσκολο κομμάτι, θέτοντας ένα σκληρό δίλημμα ανάμεσα σε δύο γνώριμα πρόσωπα: «Γιώργος Ντάβος ή Μάνος Καμακάρης;». Ο δημοφιλής creator, θέλοντας να αποφύγει τις παρεξηγήσεις και τις γκρίνιες, έκανε την απόλυτη ανατροπή και απάντησε ακαριαία «Νικολίνα Νικολούζου», αφήνοντας τον παρουσιαστή να γελάει με την ευρηματικότητά του.

Μετά το τέλος της κλήσης, ο Θέμης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Dr. Chris και τον Γιώργο Ντάβο, τονίζοντας πως η περσινή τους συνεργασία στα Mad Video Music Awards ήταν από τις πιο όμορφες, επαγγελματικές και ευχάριστες που έχει ζήσει ποτέ στον θεσμό. Οι δυο τους ανανέωσαν πλέον το ραντεβού τους για το φετινό, εκρηκτικό stage των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου αναμένεται να χαρίσουν ξανά μοναδικές στιγμές στο κοινό!

