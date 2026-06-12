Ο Gio Kay στο Spill the Tea: «Θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ και με την πολιτική»

Με μια ματιά Ο Gio Kay μιλά για την εμπειρία του στο Survivor και την αλλαγή στη ζωή του.

Ο Benzy αναφέρεται στο ατύχημα του Σταύρου και την ευχή για την ανάρρωσή του.

Ο Gio Kay εκφράζει την επιθυμία του να ασχοληθεί με την πολιτική, στοχεύοντας σε ευρωβουλευτική και πρωθυπουργική θέση.

Τα αδέρφια ετοιμάζουν το rap talent show «Hustle House» και νέα μουσικά κομμάτια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλατό του «Spill the Tea», ο Ανδρέας Ζωίτσας υποδέχτηκε δύο πρόσωπα που κατάφεραν να βρεθούν στο επίκεντρο της φετινής χρονιάς: τον Gio Kay και τον Benzy. Τα δύο αδέρφια, με την ιδιαίτερη δυναμική τους και την κοινή τους πορεία, άνοιξαν τα χαρτιά τους, μίλησαν για την εμπειρία τους στα reality, τις δυσκολίες της τηλεοπτικής βιομηχανίας, τα επαγγελματικά τους σχέδια, αλλά και τον ισχυρό δεσμό αίματος που αποτελεί το θεμέλιο της επιτυχίας τους.

Για τον Gio Kay, η εμπειρία του Survivor υπήρξε καθοριστική. Μετά από τέσσερις μήνες παραμονής στο παιχνίδι, η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν είναι μια απλή διαδικασία, αλλά μια ριζική αλλαγή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Νιώθω υπέροχα. Τελείωσα το Survivor και επέστρεψα μετά από 4 μήνες. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία και τώρα προσπαθώ να προσαρμοστώ ξανά στην κανονική ζωή. Η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά από τη στιγμή που μπήκα στο παιχνίδι μέχρι σήμερα. Έκανε μια στροφή 180 μοιρών, φίλε μου. Είναι φανταστικό, νιώθω τέλεια».

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Το δυστύχημα στο Survivor

Η συζήτηση στράφηκε αναπόφευκτα στο άδοξο τέλος του παιχνιδιού και το ατύχημα που συγκλόνισε τους παίκτες. Ο Benzy, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μίλησε για τη φιλοσοφία του απέναντι στα απρόοπτα της ζωής, τονίζοντας πως η κύρια έγνοια τους παραμένει η αποκατάσταση του Σταύρου:«Στη ζωή συμβαίνουν ατυχήματα. Τι να κάνουμε; Αυτό είπα και στο τελευταίο συμβούλιο: η ζωή είναι τρελή, αλλά γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι και τόσο όμορφη. Το μόνο πράγμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να γυρίσει ο Σταύρος στην Ελλάδα και να είναι καλά στην υγεία του» . Μάλιστα, ο Gio αποκάλυψε ότι αφιέρωσε στίχους στον Σταύρο στο νέο του τραγούδι «First day out», εκφράζοντας την ευχή του: «Στην αγάπη μου, στον Σταύρο όλα πάνε καλά. Ο Θεός ας τα γυρίσει όλα πίσω διπλά».

Ο ρόλος του μάνατζερ και η πολιτική «φλέβα» του Gio

Η σχέση των δύο αδερφών είναι μια σύμπραξη δημιουργικότητας και εμπειρίας. Ο Benzy λειτουργεί ως ο άνθρωπος της πράξης και της δημιουργίας, ενώ ο Gio, αντλώντας από την πορεία του, λειτουργεί ως μέντορας. Ωστόσο, η έκπληξη της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη του Gio για την εμπλοκή του στα κοινά. Με επιρροές από τη ζωή του στην Αμερική και τη συνάντηση με τον Φειδία στην Κύπρο, ο Gio στοχεύει ψηλά: «Από πιτσιρίκι ήμουν πολύ κοντά στην πολιτική. Νιώθω ότι έχω κάτι μέσα μου για να γίνω Ευρωβουλευτής. Και μετά από πολλά χρόνια, όταν μεγαλώσω λίγο, θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Ξέρω, ακούγεται τρελό, το ξέρω, αλλά δεν έχω πει κάτι στον εαυτό μου και δεν το έκανα».

Η «τοξικότητα» της τηλεόρασης και το Hustle House

Ο Gio δεν δίστασε να κατακρίνει τον τρόπο που λειτουργεί η τηλεοπτική βιομηχανία, κάνοντας λόγο για μια πιεστική εμπειρία στο JUS: «Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα πίεση από αυτούς γύρω μου. Έπρεπε να αλλάξω τον τρόπο που περπατάω, μιλάω και κοιτάω. Όταν μιλούσα στην αρχή έτσι όπως ήθελα, με κοιτούσαν περίεργα. Η τηλεόραση είναι πολύ τοξική». Παρά την εμπειρία αυτή, τα αδέρφια ετοιμάζουν το δικό τους rap talent show, το «Hustle House». «Το τελειώσαμε προεχθές. Θα βγουν 7επεισόδια. Έχουμε και μια έκπληξη. Θα βγάλουμε Gio burger και Benzy burger και ένα hustle house meal», ανέφεραν χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως η καινοτομία είναι το δυνατό τους σημείο.

Κλείνοντας, οι δυο τους στάθηκαν στον ισχυρό δεσμό εμπιστοσύνης που τους ενώνει. «Είναι σαν δεύτερος πατέρας. Με προσέχει όλη τη ζωή μου. Δεν υπάρχει ούτε μια φορά στη ζωή που δεν με προσέχει», είπε ο Benzy για τον αδερφό του. Παρά τις εντάσεις που μπορεί να προκύπτουν λόγω της αυστηρότητας του Gio, η συνεργασία με την οικογένεια παραμένει για εκείνους η μόνη σταθερά σε έναν κόσμο όπου η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Το καλοκαίρι τους προβλέπεται «καυτό», με πλήθος live εμφανίσεων και συνεχή κυκλοφορία νέων κομματιών, καθώς στόχος τους είναι να κατακλύσουν το μουσικό τοπίο.