Spill The Tea με τον Ίαν Στρατή: «Νομίζω ότι του χρόνου θα λάβουμε συμμετοχή στη Eurovision με την μπάντα μου»

Ο Ίαν Στρατής μοιράζεται σκέψεις για τη ζωή του ως πατέρας και τις αλλαγές που έφερε η οικογένεια στην καθημερινότητά του

Ο Ίαν Στρατής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Spill the Tea του Ανδρέα Ζωίτσα στο MAD TV και μίλησε με ειλικρίνεια, χιούμορ αλλά και αρκετή αυτογνωσία για όλα όσα τον απασχολούν αυτή την περίοδο, από τη μουσική του πορεία μέχρι την οικογένειά του και τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε το νέο κομμάτι της μπάντας του, «Poison», ένα τραγούδι που, όπως εξήγησε, αποτυπώνει καλύτερα από ποτέ τη μουσική τους ταυτότητα αυτή την περίοδο: «Ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο γιατί δεν είμαστε και τόσο εμπορικοί, σε εισαγωγικά», είπε με ειλικρίνεια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν κυνηγά απαραίτητα την εύκολη επιτυχία, αλλά έναν πιο αυθεντικό ήχο που τους εκφράζει.

Παράλληλα αποκάλυψε πως η δημιουργική περίοδος δεν σταματά εκεί, αφού ήδη ετοιμάζονται νέα κομμάτια, δείχνοντας πως το project της μπάντας βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Ένα από τα πιο σημαντικά επαγγελματικά του βήματα έρχεται και εκτός μουσικής σκηνής, καθώς ο ίδιος ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θέατρο μέσα από το μιούζικαλ «Little Shop of Horrors»: «Τον Οκτώβρη ανεβαίνει στο Αλέκος Αλεξανδράκης. Είναι ένα εκπληκτικό μιούζικαλ, πρέπει να το δείτε όλοι», ανέφερε με ενθουσιασμό, μιλώντας για μια παραγωγή που τον έχει ενθουσιάσει από την πρώτη στιγμή.

Δεν θα μπορούσε να λείπει και η Eurovision από τη συζήτηση, με τον ίδιο να δηλώνει πως πρόκειται για έναν θεσμό που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα: «Είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός και νομίζω ότι του χρόνου θα λάβουμε συμμετοχή», αποκάλυψε, αφήνοντας ανοιχτό ένα πιθανό νέο κεφάλαιο στη διεθνή σκηνή.

Σε πιο σύγχρονη θεματολογία, ο Ίαν Στρατής δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική δημιουργία: «Πιστεύω ότι θα περάσουμε μια περίοδο που θα ακούμε AI χωρίς να το ξέρουμε. Αλλά μετά θα επιστρέψουμε πάλι στις ρίζες μας», ανέφερε, εκφράζοντας μια πιο ισορροπημένη αλλά σκεπτική στάση απέναντι στην τεχνολογική εξέλιξη.

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, μίλησε για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του Μαίρη Συνατσάκη, η οποία ξεκίνησε μέσα από θεατρική συνεργασία και εξελίχθηκε φυσικά: «Δεν ήταν το κλασικό πρώτο ραντεβού. Ήμασταν μέσα στην πανδημία, στο σπίτι. Αλλά κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα», ανέφερε.

Η πατρότητα, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, έχει φέρει μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή του, όχι επιφανειακή αλλά βαθιά και καθημερινή: «Έχω γίνει πιο υπεύθυνος, σκέφτομαι περισσότερο το μέλλον, λειτουργώ διαφορετικά», ανέφερε, περιγράφοντας μια νέα ισορροπία που έχει δημιουργηθεί μέσα του.

Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τον έντονο ρυθμό της δουλειάς, προσπαθεί να είναι όσο πιο παρών γίνεται στην καθημερινότητα του παιδιού του, κάτι που, όπως λέει, του δίνει χαρά και τον «γεμίζει» με τρόπο που δύσκολα περιγράφεται: «Μου αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί, να της βάζω μουσική, να ζωγραφίζουμε. Ακόμα και τα πιο απλά πράγματα αποκτούν άλλη αξία όταν τα ζεις μαζί της», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση πήγε στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, ο Ίαν Στρατής απάντησε χωρίς περιστροφές, δείχνοντας πως η απόφαση αυτή είναι συνειδητή για την παρούσα φάση της ζωής του: «Όχι. Είναι πολύ απαιτητικές οι δουλειές μας αυτή την περίοδο».

