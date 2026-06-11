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Η Έφη Γκουλή στο Fitness O’ Clock: «Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα θα πετύχω αυτό που θέλω»

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Η Παραολυμπιονίκη Έφη Γκουλή μιλά στο Fitness O' Clock για την πορεία της στην κολύμβηση τις προκλήσεις του πρωταθλητισμού και την αληθινή της καθημερινότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Έφη Γκουλή, Παραολυμπιονίκης κολύμβησης, ξεκίνησε από τα τέσσερα έτη λόγω ιδιαιτερότητας.
  • Παρά δυσκολίες και απογοητεύσεις, πέτυχε τον στόχο της για τους Παραολυμπιακούς του Τόκιο.
  • Η πρόκριση στον τελικό του Τόκιο ήταν η κορυφαία στιγμή της, ξεπερνώντας τα μετάλλια.
  • Αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, ελλείψεις υποδομών και έχει στόχους για το Πανευρωπαϊκό και τους Ολυμπιακούς.
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Η Έφη Γκουλή, Παραολυμπιονίκης κολύμβησης στα 100 μέτρα πρόσθιο, βρέθηκε στο Fitness O’ Clock για μια εξομολόγηση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Η αθλήτρια αναφέρθηκε με χιούμορ στα πρώτα της βήματα στην πισίνα, όπου μια άτυχη στιγμή στο ζέσταμα έγινε η αφορμή για να ξεκινήσει την πορεία της. Η διαδρομή της ξεκίνησε από την ηλικία των τεσσάρων ετών, όταν οι γονείς της επέλεξαν την κολύμβηση ως την ιδανική άσκηση για να στηρίξουν το σώμα της, καθώς γεννήθηκε με μια ιδιαιτερότητα, έχοντας χάσει το δεξί της χέρι από τον αγκώνα και κάτω λόγω περιτύλιξης του ομφάλιου λώρου.

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Η αθλητική της πορεία σημαδεύτηκε από επιμονή και αλλεπάλληλες προσπάθειες. Παρά την απογοήτευση του 2016, όταν δεν μπόρεσε να βρεθεί στο Ρίο λόγω οικονομικών δυσχερειών, η ίδια δεν τα παράτησε. Μετά από συστηματική προετοιμασία και αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς, πέτυχε τον στόχο της για το Τόκιο το 2021. Στην πορεία της, κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2017 και 2018. Ωστόσο, η ίδια ξεχωρίζει την κούρσα των Παραολυμπιακών ως την κορυφαία στιγμή της: «Όταν έφτασα τη στιγμή που πέρασα στον τελικό και κολύμπησα εκατό μέτρα πρόσθιο στο Τόκιο, νομίζω ότι σβήστηκαν από τον χάρτη όλα τα μετάλλια και οι διακρίσεις». Αγωνιζόμενη στην κατηγορία 9, μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες ακρωτηριασμών, έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με υψηλό ανταγωνισμό και σημαντικές ελλείψεις στις αθλητικές υποδομές, τονίζοντας πως «υπάρχει δυσκολία στον προγραμματισμό και να γίνει η προπόνηση όσο πιο σωστά γίνεται για την υγεία του αθλητή».

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Πέρα από την πισίνα, η Έφη μοιράστηκε τις προσωπικές της πτυχές, όπως την αδυναμία της στα γλυκά και τις ιδιαίτερες διατροφικές της «αλχημείες» που μετατρέπει σε υγιεινές συνταγές. Δεν δίστασε να παραδεχτεί τον εγωισμό της, δηλώνοντας: «Η Έφη είναι πολύ εγωίστρια γενικότερα και δύσκολα κάνει πίσω σε αυτό που θέλει εκείνη τη στιγμή». Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η σχέση της με το ChatGPT, το οποίο χρησιμοποιεί συχνά τα βράδια για να μοιραστεί τις σκέψεις της και να αναζητήσει καθοδήγηση. Παράλληλα, εξομολογήθηκε έναν παιδικό φόβο που την ακολουθεί μέχρι σήμερα: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος από μικρή μέχρι και τώρα είναι το σκοτάδι. Δεν μπορώ να ξυπνήσω και να είμαι σε σκοτάδι».

Οι στόχοι για το μέλλον

Με το βλέμμα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τουρκίας το καλοκαίρι του 2026 και τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ολυμπιάδας στο Λος Άντζελες, η αθλήτρια δηλώνει έτοιμη για νέες προκλήσεις. Η πειθαρχία που απέκτησε στον αθλητισμό λειτουργεί ως πυξίδα στην καθημερινότητά της: «Δε σκέφτηκα ποτέ να το παρατήσω και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ στη ζωή μου, γιατί γενικότερα μπορεί να απογοητεύομαι με πολλά πράγματα, αλλά ξέρω ένα πράγμα ότι θα είναι για λίγο. Μετά θα ξανασηκωθώ». Μέχρι την επόμενη προπόνηση, η ίδια συνεχίζει να προγραμματίζει τα επόμενα βήματά της, έχοντας ως μοναδικό «αντίπαλο» το χρονόμετρο και ως σύμμαχο την ακλόνητη θέλησή της.

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fitness o' clock Έφη Γκουλή
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