Summer in the city: Τι να κάνεις στην Αθήνα μετά τις 19:00

Οι 6 καλοκαιρινές εμπειρίες που μεταμορφώνουν τα βράδια σου χωρίς να φύγεις από την πόλη

Με μια ματιά Θερινά σινεμά προσφέρουν κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Τα roof top bars προσφέρουν θέα στην φωτισμένη Ακρόπολη και την πόλη.

Βόλτες στη μαρίνα ή στο ΚΠΙΣΝ προσφέρουν θαλασσινή αύρα και σύγχρονες εμπειρίες.

Χαλαρές βόλτες σε γειτονιές και street food συμπληρώνουν την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ο ήλιος αρχίζει να χαμηλώνει πάνω από την Αθήνα και η ζέστη γίνεται πιο ήπια, η πόλη το καλοκαίρι αλλάζει ρυθμό. Οι δρόμοι γεμίζουν πιο αργές κινήσεις, τα φώτα ζωντανεύουν και το καλοκαίρι δείχνει το πιο ατμοσφαιρικό του πρόσωπο. Η Αθήνα μετά τις 19:00 δεν είναι απλώς πιο δροσερή, είναι και πιο ζωντανή, πιο κινηματογραφική, σχεδόν σαν να σε καλεί να τη ζήσεις αλλιώς.

Αν μένεις στην πόλη ή απλώς τη βρίσκεις καλοκαίρι, υπάρχουν μικρές αποδράσεις μέσα της που μπορούν να σου αλλάξουν όλο το βράδυ.

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1. Θερινό σινεμά με ποπ κορν και αθηναϊκό ουρανό

Το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι άρρηκτα δεμένο με τα θερινά σινεμά. Από την Πλάκα μέχρι τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, κάθε προβολή κάτω από τον ουρανό γίνεται εμπειρία. Κλασικές ταινίες, νέες κυκλοφορίες και εκείνη η αίσθηση ότι ο χρόνος σταματάει για δύο ώρες.

2. Ποτό σε roof top με θέα που «γράφει» πόλη

Τα roof tops της Αθήνας είναι από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά spots. Από εκεί βλέπεις την Ακρόπολη φωτισμένη, την πόλη να απλώνεται και τον ουρανό να γίνεται πορτοκαλί. Ένα cocktail στο χέρι και η Αθήνα μοιάζει με ευρωπαϊκή πρωτεύουσα σε καρτ ποστάλ.

3. Βόλτα στη μαρίνα για θαλασσινή αύρα

Η μαρίνα στο Φάληρο ή το Μικρολίμανο δίνουν άλλη διάσταση στο καλοκαιρινό βράδυ. Ιστιοπλοϊκά, ήρεμα νερά και κόσμος που απολαμβάνει το φαγητό ή τον περίπατό του. Είναι από τα σημεία που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι μέσα σε μια μεγάλη πόλη.

4. Βόλτα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ είναι ίσως το πιο σύγχρονο καλοκαιρινό σημείο της Αθήνας. Οι κανάλια, τα μονοπάτια, τα ποδήλατα και το πράσινο δημιουργούν μια αίσθηση resort μέσα στην πόλη. Το βράδυ, τα φώτα και η μουσική στα events το κάνουν ακόμα πιο ζωντανό.

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5. Χαλαρό street food και βραδινή βόλτα σε γειτονιές

Αθήνα σημαίνει και γειτονιές. Ψυρρή, Κουκάκι, Πετράλωνα. Μπορείς να κάνεις βόλτα χωρίς σχέδιο, να δοκιμάσεις street food, να κάτσεις για ένα χαλαρό ποτό ή απλώς να χαθείς στα στενά. Κάθε γωνία κρύβει και μια μικρή έκπληξη.

6. Βραδινό περπάτημα στην ακρόπολη και γύρω της

Όταν πέσει ο ήλιος, η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη γίνεται σχεδόν μαγική. Τα μνημεία φωτισμένα, ο λόφος του Φιλοπάππου ήσυχος και η πόλη από κάτω να ανασαίνει. Είναι από τις πιο απλές αλλά δυνατές εμπειρίες που μπορείς να ζήσεις στην Αθήνα.

Η Αθήνα το καλοκαίρι δεν χρειάζεται υπερβολές. Αρκεί να βγεις μετά τις 19:00 και να την αφήσεις να σου δείξει τον πιο ανάλαφρο και φωτεινό της εαυτό.

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