«Το σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας γίνεται καθηγητής για μια κληρονομιά

Η Αλεξάνδρα κληρονομεί μια περιουσία, αλλά για να την πάρει, ο Βαγγέλης πρέπει να πείσει ότι είναι… καθηγητής Πανεπιστημίου

Με μια ματιά Η θεία Άλις αφήνει όλη της την περιουσία στην Αλεξάνδρα, αλλά δεν γνώριζε τον Μενέλαο.

Η θεία πίστευε ότι σύζυγος της Αλεξάνδρας ήταν ο καθηγητής Ηρωδίωνας Αποστολίδης.

Ο Βαγγέλης Χαμπέας αναγκάζεται να υποδυθεί τον καθηγητή Ηρωδίωνα για να μην χαθεί η κληρονομιά.

Η Ρωξάνη, αδερφή της Ντόροθι, φτάνει στην Αθήνα για τη διαθήκη και έχει κρυφά σχέδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι ανατροπές στο «Το σόι σου» δεν έχουν τέλος, και το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται να μας χαρίσει άφθονο γέλιο και αγωνία. Ένα παλιό, αθώο ψέμα του παρελθόντος έρχεται να «στοιχειώσει» τη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, με αφορμή τον θάνατο της θείας Άλις.

Η πολυαγαπημένη θεία της Αλεξάνδρας, που ζούσε στη Νότιο Αφρική, άφησε την τελευταία της πνοή, και η Ρωξάνη (Ιώ Λατουσάκη), η αδερφή της Ντόροθι που την πρόσεχε– καταφθάνει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ο σκοπός της επίσκεψής της; Η διαθήκη της θείας Άλις, η οποία ορίζει ως μοναδική κληρονόμο την Αλεξάνδρα. Όλα μοιάζουν ιδανικά, μέχρι που αποκαλύπτεται το «αγκάθι»: Η θεία δεν έμαθε ποτέ για την ύπαρξη του Μενέλαου!

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Στα μάτια της θείας, σύζυγος της Αλεξάνδρας είναι ο περιβόητος Ηρωδίωνας Αποστολίδης, ένας σοβαρός καθηγητής Πανεπιστημίου. Το πρόβλημα; Ο Ηρωδίωνας δεν είναι άλλος από τον… Βαγγέλη Χαμπέα!

Η μεγάλη υποκριτική δοκιμασία

Για να μην χαθεί η κληρονομιά, ο Βαγγέλης καλείται να επιστρατεύσει τις υποκριτικές του ικανότητες και να μεταμορφωθεί ξανά στον «καθηγητή Ηρωδίωνα». Την ίδια στιγμή, η Χαρούλα και ο Μενέλαος προσπαθούν να καλύψουν τα νώτα τους, συστηνόμενοι ως οι κουμπάροι του ζευγαριού.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι ενώνονται σε μια απίστευτη προσπάθεια να διατηρήσουν τη μεταμφίεση, μπλέκοντας σε κωμικές καταστάσεις που θα σας κάνουν να δακρύσετε από τα γέλια. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται, καθώς η Ρωξάνη φαίνεται να έχει τα δικά της, κρυφά σχέδια, ενώ η διαθήκη της θείας ίσως κρύβει εκπλήξεις που κανείς δεν περιμένει.