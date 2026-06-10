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TV & Media 10.06.2026

«After Dark»: Ηλίας Βρεττός και Αναστασία Δεληγιάννη σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Θέμη Γεωργαντά

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Ο Ηλίας Βρεττός επιστρέφει στο «After Dark» μαζί με την Αναστασία Δεληγιάννη και μιλούν ανοιχτά για τη ζωή, την καριέρα και τις πιο καθοριστικές στιγμές της κοινής τους πορείας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ηλίας Βρεττός μιλάει για την πορεία του, τις επιτυχίες του και το μάθημα να μην επαναπαύεται.
  • Ο τραγουδιστής εξηγεί γιατί επέλεξε να παραμείνει πρωτίστως τραγουδιστής και όχι παρουσιαστής.
  • Η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, εμφανίζεται για πρώτη φορά τηλεοπτικά και μιλούν για τη σχέση τους.
  • Το ζευγάρι αποκαλύπτει ιστορίες γνωριμίας, πρότασης γάμου και παίζει παιχνίδι γνώσεων.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 23:30, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται στο σαλόνι του «After Dark» τον αγαπημένο τραγουδιστή Ηλία Βρεττό, ο οποίος επιστρέφει στην εκπομπή και μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

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Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρεται στον απαιτητικό χειμώνα που πέρασε, με συνεχείς εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και στη μεγάλη αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, μιλά για τις πρόσφατες δισκογραφικές του επιτυχίες, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να παραμένει δημιουργικός και ενεργός στη μουσική σκηνή.

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Ο Ηλίας Βρεττός εξομολογείται ότι το μεγαλύτερο μάθημα που έχει πάρει από τη ζωή είναι να μην επαναπαύεται ποτέ στην επιτυχία, ενώ παραδέχεται πως έχει χάσει σημαντικές στιγμές της ζωής του επειδή κοιτούσε συνεχώς το επόμενο βήμα αντί να απολαμβάνει το παρόν.

Ακόμη, μιλά για την εμπειρία του στην τηλεόραση ως παρουσιαστής, αποκαλύπτει γιατί αποφάσισε να μην συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο και εξηγεί γιατί θέλει να παραμείνει πρωτίστως τραγουδιστής.

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Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έρχεται όταν στο πλατό εμφανίζεται για πρώτη φορά τηλεοπτικά η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη. Οι δυο τους μιλούν για τη γνωριμία τους, τη σχέση τους και τον έρωτα που τους ένωσε, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες από την κοινή τους πορεία.

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Η Αναστασία θυμάται την πρώτη φορά που γνώρισε τον Ηλία, ενώ ο τραγουδιστής περιγράφει τις προσπάθειες που χρειάστηκε να κάνει για να την κερδίσει. Οι δυο τους αποκαλύπτουν επίσης την ιδιαίτερα ρομαντική ιστορία πίσω από την πρόταση γάμου, αλλά και το περιστατικό που οδήγησε τον Ηλία να νοικιάσει ιδιωτικό αεροπλάνο προκειμένου να βρεθεί κοντά της!

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Στη συνέχεια, το ζευγάρι δοκιμάζει τις γνώσεις του στο ξεκαρδιστικό παιχνίδι «Πόσο καλά γνωρίζεστε;», χαρίζοντας μοναδικές στιγμές γέλιου και αποκαλύπτοντας μικρά μυστικά της καθημερινότητάς τους.

Φυσικά, από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει το πολυσυζητημένο εξομολογητήριο του «After Dark». Ο Ηλίας Βρεττός απαντά στις πιο προσωπικές και αναπάντεχες ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά, χωρίς φίλτρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

«After Dark», κάθε Σάββατο στις 23:30 στο OPEN.

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After Dark ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Θέμης Γεωργαντάς
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