Ρία Ελληνίδου: Γιατί επέλεξε την Νίκαια για το video clip του «Σαφάρι»

Με μια ματιά Η Ρία Ελληνίδου επέλεξε τη Νίκαια για το video clip του «Σαφάρι» λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής της.

Αναζητούσε ένα σκηνικό με χαρακτήρα και ατμόσφαιρα που να ταιριάζει με τη διάθεση του τραγουδιού.

Η Νίκαια προσέφερε την εξωστρέφεια και την καλοκαιρινή ανεμελιά που επιθυμούσε.

Η συνεργάτιδά της, Σοφία Μπεκιάρη, βοήθησε στην υλοποίηση του οπτικού οράματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει να τραβά την προσοχή όχι μόνο με τις μουσικές της κυκλοφορίες, αλλά και με τις εικόνες που επιλέγει να τις συνοδεύουν. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η τραγουδίστρια μίλησε για το νέο της τραγούδι «Σαφάρι» και αποκάλυψε γιατί αποφάσισε να γυρίσει το video clip στην Νίκαια της Γαλλίας.

Η επιλογή, όπως εξήγησε, δεν έγινε τυχαία. Αναζητούσε ένα σκηνικό με ιδιαίτερη αισθητική, εικόνες που να έχουν χαρακτήρα και μια ατμόσφαιρα που να δένει με τη διάθεση του τραγουδιού. Τελικά, η Νίκαια αποδείχθηκε το ιδανικό φόντο για το project που είχε στο μυαλό της.

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Η ίδια μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία της με την Panik Records και στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της Σοφίας Μπεκιάρη. «Δεν μου χαλάσανε χατίρι από την Panik. Πώς συνδύασαν το Σαφάρι με τη Νίκαια της Γαλλίας, δεν ξέρω. Ήθελα ένα μέρος με γραφικό τοπίο και η συνεργάτιδά μου η Σοφία Μπεκιάρη στην Panik, δεν μου χάλασε χατίρι σε τίποτα». Μέσα από τη δήλωσή της, η Ρία έδειξε πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να έχει λόγο στην αισθητική κατεύθυνση της δουλειάς της και να συνεργάζεται με ανθρώπους που καταλαβαίνουν το όραμά της.





Το «Σαφάρι» αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της και φαίνεται πως η τραγουδίστρια ήθελε το βίντεο να λειτουργήσει σαν μικρό κινηματογραφικό ταξίδι. Οι εικόνες της γαλλικής Ριβιέρας, τα χρώματα της πόλης και το γραφικό περιβάλλον ήταν στοιχεία που, σύμφωνα με όσα άφησε να εννοηθούν, ταίριαζαν ιδανικά με το ύφος του τραγουδιού. Η Νίκαια πρόσφερε ακριβώς αυτή την αίσθηση εξωστρέφειας και καλοκαιρινής ανεμελιάς που αναζητούσε.

Το «Σαφάρι» δεν είναι μόνο ένα νέο τραγούδι, αλλά και μια προσεγμένη οπτική πρόταση που βασίστηκε σε μια συγκεκριμένη αισθητική επιλογή. Η Νίκαια, με το γραφικό της τοπίο, αποτέλεσε για την Ρία Ελληνίδου το ιδανικό σκηνικό για να αποδώσει αυτή τη διάθεση. Και όπως φαίνεται, όταν έχει μια εικόνα στο μυαλό της, φροντίζει να τη μετατρέπει σε πραγματικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

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