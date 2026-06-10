«Θα ήθελα να κάνω πολλά παιδιά»: Η ζωή του Αναστάσιου Ράμμου μετά τον ερχομό της κόρης του

Ο Αναστάσιος Ράμμος μίλησε για τους πρώτους πέντε μήνες ως πατέρας και αποκάλυψε ότι απολαμβάνει ακόμη και την αλλαγή πάνας

Με μια ματιά Ο Αναστάσιος Ράμμος απολαμβάνει τη νέα του ζωή ως πατέρας, πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης του.

Θεωρεί την πατρότητα ευκολότερη από ό,τι περίμενε και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις υποχρεώσεις.

Θα ήθελε να κάνει πολλά παιδιά, πιστεύοντας ότι η αγάπη και η στήριξη στο ζευγάρι είναι το κλειδί.

Η πατρότητα έχει αλλάξει την οπτική του για τη ζωή και ονειρεύεται μια ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αναστάσιος Ράμμος διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς πριν από πέντε μήνες έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας καθημερινότητας με την κόρη του και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τον νέο του ρόλο. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει η πατρότητα στη ζωή του, αλλά και στο πώς βιώνει τους πρώτους μήνες δίπλα στο παιδί του. Όπως αποκάλυψε, πολλά από όσα φοβόταν πριν γίνει πατέρας αποδείχθηκαν τελικά πολύ πιο εύκολα στην πράξη.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε σκέψεις για την καθημερινότητα στο σπίτι, εξηγώντας ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο απολαμβάνει τη νέα εμπειρία. Μάλιστα, δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι συμμετέχει ενεργά σε όλες τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν την ανατροφή ενός μωρού, ακόμα και σε εκείνες που αρκετοί γονείς θεωρούν απαιτητικές. Η σχέση με την κόρη του φαίνεται πως του έχει αλλάξει εντελώς την οπτική για τη ζωή και την οικογένεια.

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Αναφερόμενος στους πρώτους πέντε μήνες ως πατέρας, δήλωσε: «Έχουμε πάει στον πέμπτο μήνα και είναι κάθε μήνας και καλύτερα. Πραγματικά είναι πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα. Αλλάζω πάνες. Είναι ωραία φάση. Θα ήθελα να κάνω πολλά παιδιά. Επειδή το είδα από το πρώτο, αν υπάρχει αγάπη και στήριξη στο ζευγάρι, όσο περισσότερα παιδιά, τόσο καλύτερα».





Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει πόσο θετικά βιώνει την πατρότητα ο Αναστάσιος Ράμμος. Παρά τις αυξημένες ευθύνες που φέρνει ένα παιδί, ο ίδιος φαίνεται να αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα με αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Δεν έκρυψε μάλιστα ότι έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η οικογένειά του στο μέλλον.

Από τα λεγόμενά του ξεχώρισε και η σημασία που δίνει στη σχέση του ζευγαριού. Για τον τραγουδιστή, η αγάπη και η αμοιβαία στήριξη αποτελούν τα βασικά στοιχεία που βοηθούν μια οικογένεια να εξελιχθεί και να μεγαλώσει. Θεωρεί ότι όταν υπάρχουν γερά θεμέλια ανάμεσα στους γονείς, οι δυσκολίες της καθημερινότητας μπορούν να ξεπεραστούν πιο εύκολα.

Ο Αναστάσιος Ράμμος δεν έκρυψε ότι η πατρότητα έχει φέρει νέες προτεραιότητες στη ζωή του, χωρίς όμως να μειώνει τον ενθουσιασμό του για το μέλλον. Αντίθετα, φαίνεται πως η εμπειρία αυτή τον έχει κάνει να ονειρεύεται μια ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια. Και αν κρίνουμε από τα λόγια του, οι πάνες, τα ξενύχτια και οι απαιτήσεις ενός μωρού όχι μόνο δεν τον έχουν τρομάξει, αλλά τον έχουν κάνει να απολαμβάνει ακόμη περισσότερο το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή του.

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