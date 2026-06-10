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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 10.06.2026

Ακύλας: Το πιο δυνατό καλοκαιρινό party έρχεται με το PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ

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Μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και ανατροπές που ξεκινά από τη Μονή Λαζαριστών και κορυφώνεται στην Τεχνόπολη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Ακύλας πραγματοποιεί το PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ αυτό το καλοκαίρι.
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει στάσεις στην Αθήνα (Τεχνόπολη, 30 Ιουνίου 2026) και τη Θεσσαλονίκη (Μονή Λαζαριστών, 23 Ιουνίου 2026).
  • Το tour υπόσχεται ένα δυνατό party με μουσική, χορό, εκπλήξεις και την ενέργεια του καλλιτέχνη.
  • Η ΔΕΗ στηρίζει την περιοδεία, φέρνοντας τη μουσική και θετική ενέργεια στο κοινό.

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Ο Ακύλας μαγνήτισε την Ελλάδα και την Ευρώπη με τη μοναδική, καινοτόμα αισθητική του. Αφού έθισε τους πάντες στο «Ferto», επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ, κάνοντας στάση στην Μονή Λαζαριστών την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 & στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, για να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο party.

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Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα – γιατί όταν ο Ακύλας ανεβαίνει στη σκηνή, δεν υπάρχουν απλοί θεατές. Υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές.

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Ο Ακύλας δεν μπαίνει σε καλούπια, και γι’ αυτό το AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι εμπειρία. Είναι το party που δεν θέλεις να τελειώσει. Με την ιδιαίτερη φωνή του και τη δυναμική σκηνική παρουσία του, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει ένταση, συγκίνηση και αυθεντικότητα.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Ακύλας κάνει takeover στη σκηνή και ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με ένα tour που είναι straight up chaotic in the best way,
με την εμφάνιση στην Αθήνα να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες στάσεις της περιοδείας!

Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του – μια εμπειρία που δεν θα θέλεις να χάσεις.

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Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στο AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ , στηρίζοντας μια περιοδεία που φέρνει τη μουσική πιο κοντά στο κοινό. Μέσα από τη στήριξη συναυλιών και μουσικών εμπειριών, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα σε στιγμές που μας ενώνουν, μας εμπνέουν και γεμίζουν την καθημερινότητά μας με θετική ενέργεια.

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ο Ακύλας δημιουργεί ακριβώς μια τέτοια εμπειρία: μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παλμό και δυνατές στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Και μην ξεχνάς… το motto είναι απλό: Ξέχνα τα συνηθισμένα και ζήσε την εμπειρία που λέγεται AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ.

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PRESS START TOUR Ακύλας
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